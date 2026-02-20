Γλύκατζη - Αρβελέρ: Συγκινημένη στην κηδεία η κόρη της, Μαρί Ελέν

Από τις 09:00 ως και τις 12:00 το μεσημέρι η σορός της Ελένης Γλύκατζη - Αρβελέρ βρισκόταν στο παρεκκλήσιο της Μητρόπολης Αθηνών και τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα. Στις 13:00 ξεκίνησε η κηδεία της σπουδαίας γυναίκας των γραμμάτων και του πολιτισμού, που τελείται δημοσία δαπάνη.
Το φέρετρό της ήταν σκεπασμένο με τις σημαίες της Ελλάδας αλλά και της Γαλλίας. Επικήδειο λόγο εκφώνησε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.
Δημοσία δαπάνη η κηδεία της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ - Πότε θα γίνει
Μεταξύ των παρευρισκομένων, ήταν η κόρη της που έφτασε από νωρίς στον μητροπολιτικό ναό φανερά συγκινημένη. Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τη Μαρί Ελέν Αρβελέρ να φτάνει στη Μητρόπολη φορώντας μαύρα γυαλιά ηλίου, που έκρυβαν τη λύπη στο πρόσωπό της.
Κηδεία Γλύκατζη - Αρβελέρ: Ποιοι έδωσαν το «παρών»
Στην εξόδιο ακολουθία παρευρέθηκαν εκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, η Λίνα Μενδώνη, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, η Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ο Νίκος Χαρδαλιάς, ο Δημήτρης Μάντζος, η Άντζελα Γκερέκου, η Φάνη Πάλλη-Πετραλιά, η Άννα Παναγιωταρέα, ο Ευάγγελος Αποστολάκης, η Θεοδώρα Τζάκρη και άλλοι.