Γλύκατζη - Αρβελέρ: Συγκινημένη στην κηδεία η κόρη της, Μαρί Ελέν

Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: INTIME (ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η σορός της Ελένης Γλύκατζη - Αρβελέρ τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα από τις 09:00 έως τις 12:00 στη Μητρόπολη Αθηνών.
  • Η κηδεία της πραγματοποιήθηκε δημοσία δαπάνη στις 13:00, με το φέρετρο σκεπασμένο με τις σημαίες Ελλάδας και Γαλλίας.
  • Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εκφώνησε επικήδειο λόγο.
  • Η κόρη της, Μαρί Ελέν, ήταν παρούσα και εμφανίστηκε συγκινημένη φορώντας μαύρα γυαλιά ηλίου.
  • Στην κηδεία παρευρέθηκαν σημαντικές προσωπικότητες, όπως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και υπουργοί.

Από τις 09:00 ως και τις 12:00 το μεσημέρι η σορός της Ελένης Γλύκατζη - Αρβελέρ βρισκόταν στο παρεκκλήσιο της Μητρόπολης Αθηνών και τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα. Στις 13:00 ξεκίνησε η κηδεία της σπουδαίας γυναίκας των γραμμάτων και του πολιτισμού, που τελείται δημοσία δαπάνη.  

Το φέρετρό της ήταν σκεπασμένο με τις σημαίες της Ελλάδας αλλά και της Γαλλίας. Επικήδειο λόγο εκφώνησε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. 

 

Δημοσία δαπάνη η κηδεία της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ - Πότε θα γίνει

Μεταξύ των παρευρισκομένων, ήταν η κόρη της που έφτασε από νωρίς στον μητροπολιτικό ναό φανερά συγκινημένη. Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τη Μαρί Ελέν Αρβελέρ να φτάνει στη Μητρόπολη φορώντας μαύρα γυαλιά ηλίου, που έκρυβαν τη λύπη στο πρόσωπό της. 

Η Μαρί Ελέν Αρβελέρ

Συγκινημένη η Μαρί Ελέν Αρβελέρ (ΙΝΤΙΜΕ / ΝΙΚΟΣ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ)

κόρη Αρβελέρ  

(ΙΝΤΙΜΕ / ΝΙΚΟΣ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ)

Μαρί Ελέν Αρβελέρ κηδεία  

(ΙΝΤΙΜΕ / ΝΙΚΟΣ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ)

Κηδεία Γλύκατζη - Αρβελέρ: Ποιοι έδωσαν το «παρών»

Στην εξόδιο ακολουθία παρευρέθηκαν εκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, η Λίνα Μενδώνη, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, η Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ο Νίκος Χαρδαλιάς, ο Δημήτρης Μάντζος, η Άντζελα Γκερέκου, η Φάνη Πάλλη-Πετραλιά, η Άννα Παναγιωταρέα, ο Ευάγγελος Αποστολάκης, η Θεοδώρα Τζάκρη και άλλοι.

Κυριάκος Μητσοτάκης

Κυριάκος & Μαρέβα Μητσοτάκη / INTIME (ΝΙΚΟΣ ΜΗΤΡΟΥΣΙΑΣ)

 Κωνσταντίνος Τασούλας

Κωνσταντίνος Τασούλας / INTIME (ΝΙΚΟΣ ΜΗΤΡΟΥΣΙΑΣ)

Στεφάνια στην κηδεία

Σακελλαροπούλου

Κατερίνα Σακελλαροπούλου / INTIME (ΝΙΚΟΣ ΜΗΤΡΟΥΣΙΑΣ)

Μενδώνη 

Λίνα Μενδώνη / Eurokinissi (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ)

θΕΟΔΩΡΙΚΆΚΟς  

Τάκης Θεοδωρικάκος / INTIME (ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ)

χΑΤΖΗΔΆΚΗς

Κωστής Χατζηδάκης / INTIME (ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ) 

Αποστολάκης  

Ευάγγελος Αποστολάκης / INTIME (ΝΙΚΟΣ ΜΗΤΡΟΥΣΙΑΣ)

Χαρδαλιάς  

Νίκος Χαρδαλιάς / INTIME (ΝΙΚΟΣ ΜΗΤΡΟΥΣΙΑΣ)

Μάντζος  

Δημήτρης Μάντζος / INTIME (ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ) 

 Λάτση

Μαριάννα Λάτση / INTIME (ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ) 

Γκερέκου 

Άντζελα Γκερέκου / INTIME (ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ) 

Φάνη Πάλλη  

Φάνη Πάλλη - Πετραλιά / INTIME (ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ) 

Τζάκρη 

Θεοδώρα Τζάκρη / Eurokinissi (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ)

Ντενίση 

Μιμή Ντενίση / Eurokinissi (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ)

Νταλάρας 

Γιώργος & Άννα Νταλάρα / INTIME (ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ) 
ΕΛΕΝΗ ΓΛΥΚΑΤΖΗ ΑΡΒΕΛΕΡ
 |
ΜΑΡΙ - ΕΛΕΝ ΑΡΒΕΛΕΡ
 |
ΚΗΔΕΙΑ
 |
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ
