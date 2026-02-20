Νεκρός ο συνιδρυτής της Asos: Έπεσε από τον 17ο όροφο κτιρίου στην Ταϊλάνδη

Τραγικός επίλογος για τον συνιδρυτή της ASOS, ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα στον παγκόσμιο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου. Ο Κουέντιν Γκρίφιθς, 58 ετών, «πρωτεργάτης» της βρετανικής εταιρείας ηλεκτρονικής μόδας, βρέθηκε νεκρός στην πόλη Πατάγια της Ταϊλάνδης μετά από πτώση από το διαμέρισμά του, στον 17ο όροφο κτιρίου.

Το σοκαριστικό περιστατικό συνέβη στις 9 Φεβρουαρίου, όταν οι αρχές έλαβαν κλήση για έναν άνδρα που είχε εντοπιστεί νεκρός κάτω από ένα πολυκατοικία. Η αστυνομία και το ιατροδικαστικό προσωπικό που έφτασαν στον τόπο βρήκαν το διαμέρισμα του Γκρίφιθς κλειδωμένο από μέσα και δεν υπήρχαν εμφανή σημάδια διάρρηξης ή πάλης. Η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες της πτώσης συνεχίζεται, με τις αρχές να μην αποκλείουν κανένα ενδεχόμενο μέχρι να ολοκληρωθούν οι επίσημες εξετάσεις και η νεκροψία.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει αίσθηση, καθώς σε ορισμένα δημοσιεύματα αναφέρεται πως η πτώση περιγράφεται ως «μυστηριώδης» και ότι παραμένουν ανοικτές πιθανότητες τόσο για αυτοχειρία όσο και για άλλες αιτίες, μέχρι να εξαχθούν τα τελικά συμπεράσματα από τους ειδικούς.

Ποιος ήταν ο Γκρίφιθς

Ο Γκρίφιθς ήταν εκ των ιδρυτών της ASOS το 2000 στο Λονδίνο, μαζί με τον Νικ Ρόμπερτσον, όταν η επιχείρηση ξεκίνησε με το όνομα “As Seen On Screen” πριν εξελιχθεί στο διεθνές fashion brand που γνωρίζουμε σήμερα. Αποχώρησε από την εταιρεία το 2005, αλλά παρέμεινε σημαντικός μέτοχος αλλά συνέχισε να δραστηριοποιείται επιχειρηματικά με άλλα εγχειρήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που αναφέρθηκαν στα ξένα μέσα, ο επιχειρηματίας είχε εμπλακεί πρόσφατα σε νομικές διαμάχες με την πρώην σύζυγό του στην Ταϊλάνδη, που είχαν σχέση με οικονομικές καταγγελίες.

Η βρετανική πρεσβεία έχει θέσει τις υπηρεσίες της στη διάθεση της οικογένειας του εκλιπόντος και βρίσκεται σε επαφή με τις τοπικές αρχές για να διασφαλίσει ότι η υπόθεση θα διερευνηθεί πλήρως.