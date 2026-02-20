Νεκρός ο συνιδρυτής της Asos: Έπεσε από τον 17ο όροφο κτιρίου στην Ταϊλάνδη

Δεν βρέθηκαν σημάδια διάρρηξης στο διαμέρισμά του

ASOS: Νεκρός Ο Συνιδρυτής - Έπεσε Από Τον 17ο Όροφο
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Νεκρός ο συνιδρυτής της ASOS, Κουέντιν Γκρίφιθς, 58 ετών, μετά από πτώση από τον 17ο όροφο κτιρίου στην Πατάγια της Ταϊλάνδης.
  • Η πτώση συνέβη στις 9 Φεβρουαρίου, με την αστυνομία να μην βρίσκει σημάδια διάρρηξης ή πάλης στο διαμέρισμά του.
  • Η έρευνα για τις συνθήκες της πτώσης είναι σε εξέλιξη, με πιθανότητες αυτοχειρίας ή άλλων αιτίων.
  • Ο Γκρίφιθς ήταν συνιδρυτής της ASOS το 2000 και είχε αποχωρήσει το 2005, διατηρώντας σημαντικό μερίδιο στην εταιρεία.
  • Η βρετανική πρεσβεία παρέχει υποστήριξη στην οικογένεια και συνεργάζεται με τις τοπικές αρχές για την έρευνα.

Τραγικός επίλογος για τον συνιδρυτή της ASOS, ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα στον παγκόσμιο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου. Ο Κουέντιν Γκρίφιθς, 58 ετών, «πρωτεργάτης» της βρετανικής εταιρείας ηλεκτρονικής μόδας, βρέθηκε νεκρός στην πόλη Πατάγια της Ταϊλάνδης μετά από πτώση από το διαμέρισμά του, στον 17ο όροφο κτιρίου.

Το σοκαριστικό περιστατικό συνέβη στις 9 Φεβρουαρίου, όταν οι αρχές έλαβαν κλήση για έναν άνδρα που είχε εντοπιστεί νεκρός κάτω από ένα πολυκατοικία. Η αστυνομία και το ιατροδικαστικό προσωπικό που έφτασαν στον τόπο βρήκαν το διαμέρισμα του Γκρίφιθς κλειδωμένο από μέσα και δεν υπήρχαν εμφανή σημάδια διάρρηξης ή πάλης. Η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες της πτώσης συνεχίζεται, με τις αρχές να μην αποκλείουν κανένα ενδεχόμενο μέχρι να ολοκληρωθούν οι επίσημες εξετάσεις και η νεκροψία.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει αίσθηση, καθώς σε ορισμένα δημοσιεύματα αναφέρεται πως η πτώση περιγράφεται ως «μυστηριώδης» και ότι παραμένουν ανοικτές πιθανότητες τόσο για αυτοχειρία όσο και για άλλες αιτίες, μέχρι να εξαχθούν τα τελικά συμπεράσματα από τους ειδικούς.

Ποιος ήταν ο Γκρίφιθς 

Ο Γκρίφιθς ήταν εκ των ιδρυτών της ASOS το 2000 στο Λονδίνο, μαζί με τον Νικ Ρόμπερτσον, όταν η επιχείρηση ξεκίνησε με το όνομα “As Seen On Screen” πριν εξελιχθεί στο διεθνές fashion brand που γνωρίζουμε σήμερα. Αποχώρησε από την εταιρεία το 2005, αλλά παρέμεινε σημαντικός μέτοχος αλλά συνέχισε να δραστηριοποιείται επιχειρηματικά με άλλα εγχειρήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που αναφέρθηκαν στα ξένα μέσα, ο επιχειρηματίας είχε εμπλακεί πρόσφατα σε νομικές διαμάχες με την πρώην σύζυγό του στην Ταϊλάνδη, που είχαν σχέση με οικονομικές καταγγελίες.

Η βρετανική πρεσβεία έχει θέσει τις υπηρεσίες της στη διάθεση της οικογένειας του εκλιπόντος και βρίσκεται σε επαφή με τις τοπικές αρχές για να διασφαλίσει ότι η υπόθεση θα διερευνηθεί πλήρως.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
