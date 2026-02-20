Tρίγωνο Αφροδίτης-Δία στις 22/02/2026: Ποιούς θα επηρεάσει

Ποιοι θα ευνοηθούν σύμφωνα με την Άση Μπήλιου;

Tρίγωνο Αφροδίτης-Δία στις 22/02/2026: Ποιοι Επηρεάζονται

Άση Μπήλιου: Η Αφροδίτη από τους Ιχθύς θα συναντήσει τον Δία από τον Καρκίνο σε μια ευνοϊκή όψη τριγώνου, η οποία είναι ενεργή σε όλη τη διάρκεια του τριημέρου της Καθαράς Δευτέρας και κορυφώνεται την Κυριακή 22/02/2026, ενισχύοντας έντονα την ανάγκη για χαρά, διασκέδαση και συναισθηματική σύνδεση Αυτή η όψη ενισχύει την κοινωνικότητα, το φλερτ και τη διάθεση να απολαύσετε τη ζωή χωρίς αναστολές. 

Διαβάστε στο www.asibiliou.gr ποια ζώδια πρόκειται να ευνοηθούν από το Τρίγωνο Αφροδίτης- Δία 

ΖΩΔΙΑ
 |
ΖΩΔΙΑ ΣΧΕΣΕΙΣ
 |
ΤΡΙΓΩΝΟ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ- ΔΙΑ
 |
ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
