Καισαριανή: Αυθεντικές οι φωτογραφίες, τις αγοράζει το υπουργείο Πολιτισμού

Αυθεντικές είναι οι φωτογραφίες που αποτυπώνουν τις τραγικές στιγμές πριν από την εκτέλεση των 200 ηρώων της Καισαριανής από τους ναζί κατά τη ματωμένη Πρωτομαγιά του 1944.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Πολιτισμού, υπεγράφη προσύμφωνο μεταξύ του ΥΠΠΟ και του συλλέκτη για την απόκτηση της συλλογής των φωτογραφιών.

«Η μακροσκοπική εξέταση, από έμπειρα στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα του υλικού. Υπεγράφη προσύμφωνο μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και του συλλέκτη και η συλλογή αποσύρθηκε από τον διαδικτυακό τόπο δημοπρασιών», ενημερώνει σημερινή ανακοίνωση του ΥΠΠΟ σχετικά με τη συλλογή Χόιερ, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και τις φωτογραφίες των 200 της Καισαριανής.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση του ΥΠΠΟ:

«Σήμερα, στο Δημαρχείο του Έβεργκεμ, η αντιπροσωπεία του Υπουργείου Πολιτισμού συναντήθηκε με τον συλλέκτη Τιμ Ντε Κράνε. Η αντιπροσωπεία εξέτασε το σύνολο της συλλογής Χόιερ, η οποία αποτελείται από 262 φωτογραφίες, τραβηγμένες στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της θητείας του, το 1943-1944, καθώς και κάποια έντυπα που ο ίδιος είχε περιλάβει σε αυτή. Η μακροσκοπική εξέταση, από έμπειρα στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα του υλικού. Υπεγράφη προσύμφωνο μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και του συλλέκτη και η συλλογή αποσύρθηκε από τον διαδικτυακό τόπο δημοπρασιών».