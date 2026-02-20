Παρνασσός: Βίντεο από τη διάσωση των αγνοούμενων ορειβατών

Τι τους έσωσε

Βίντεο από τη διάσωση των δύο ορειβατών στον Παρνασσό / Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δύο ορειβάτες, ηλικίας 45 και 47 ετών, εντοπίστηκαν σώοι στον Παρνασσό μετά από επιτυχή επιχείρηση διάσωσης.
  • Η διάσωση πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια της ΕΜΑΚ, του χιονοδρομικού κέντρου και εθελοντών ορειβατών.
  • Οι ορειβάτες είχαν εγκλωβιστεί λόγω πυκνής ομίχλης και ισχυρών ανέμων, αλλά διατήρησαν επικοινωνία με τις αρχές.
  • Η επιχείρηση εντοπισμού τους διήρκεσε περίπου δύο ώρες σε δύσβατο έδαφος.
  • Η ψυχραιμία και η εμπειρία τους, καθώς και ο κατάλληλος εξοπλισμός, συνέβαλαν στην επιτυχία της διάσωσης.

Σώοι εντοπίστηκαν οι δύο ορειβάτες που είχαν χάσει τον προσανατολισμό τους σε χιονισμένη και δύσβατη πλαγιά στον Παρνασσός, αφού ζήτησαν βοήθεια μέσω του 112. Η επιχείρηση διάσωσης ολοκληρώθηκε με επιτυχία αργά το βράδυ, έπειτα από συντονισμένες προσπάθειες διασωστών και εθελοντών. 

Παρνασσός: Εντοπίστηκαν σώοι οι δύο ορειβάτες που αγνοούνταν

Αποκλειστικά πλάνα από την επιχείρηση εξασφάλισε και παρουσίασε στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star ο δημοσιογράφος Γιάννης Σωτηρόπουλος, ενώ άτομα που συμμετείχαν στη διάσωση περιέγραψαν τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούσαν στο βουνό. 

Διάσωση Παρνασσός

Διάσωση ορειβατών στον Παρνασσό

 

Οι δύο ορειβάτες, ηλικίας 45 και 47 ετών, εντοπίστηκαν στη θέση Γεροντόβραχος, όπου είχαν εγκλωβιστεί λόγω πυκνής ομίχλης και ισχυρών ανέμων. Παρά τις αντίξοες συνθήκες, κατάφεραν να προστατευτούν, ανοίγοντας πρόχειρο καταφύγιο στο χιόνι και διατηρώντας επικοινωνία με τους διασώστες. 

Παρνασσός: Tι έσωσε τους δύο ορειβάτες

Μόλις εντοπίστηκαν, οι δύο άνδρες ευχαρίστησαν συγκινημένοι τους διασώστες. Όπως ανέφερε ο εθελοντής ορειβάτης Αράχωβας Νίκος Στεφανόπουλος, οι ορειβάτες ήταν έμπειροι και είχαν επιλέξει μία από τις πιο απαιτητικές διαδρομές της περιοχής. Ωστόσο, η απότομη αλλαγή του καιρού με έντονη ομίχλη και αέρα τους αποπροσανατόλισε. 

Σύμφωνα με τον ίδιο, έδρασαν ψύχραιμα και έκαναν το σωστό βήμα ειδοποιώντας άμεσα για βοήθεια. 

Αυτό που τους έσωσε ήταν η ψυχραιμία και η εμπειρία των δύο ανδρών, ο κατάλληλος ορειβατικόςς εξοπλισμό τους, αλλά και το φορτισμένο κινητό τηλέφωνο που επέτρεψε τη συνεχή επικοινωνία με τις αρχές.  

Στην επιχείρηση συμμετείχαν πυροσβέστες της ΕΜΑΚ, προσωπικό και μέσα από το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού, καθώς και εθελοντές ορειβάτες του Δήμου Αράχωβας. Ο εντοπισμός τους έγινε έπειτα από περίπου δύο ώρες ερευνών σε δύσβατο έδαφος. 

Ο προϊστάμενος του χιονοδρομικού κέντρου, Αντώνης Τουρκοχωρίτης, δήλωσε ότι το σημείο βρισκόταν σε υψόμετρο 2.350 μέτρων, με θυελλώδεις ανέμους και θερμοκρασία κοντά στους -5°C. Παρά τις δυσκολίες, οι διασώστες κατάφεραν να προσεγγίσουν τους ορειβάτες και να τους μεταφέρουν με ασφάλεια. 

Δείτε ολόκληρο το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star 

