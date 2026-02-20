Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε παράνομους τους δασμούς του Τραμπ

Το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών, με απόφασή του, βάζει «φρένο» στους διεθνείς δασμούς που έχει επιβάλλει ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

Το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε την Παρασκευή τους εκτεταμένους παγκόσμιους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ, προκαλώντας σημαντικό πλήγμα σε ένα ζήτημα κομβικό για την οικονομική του ατζέντα.

Έτσι, απεφάνθη πως ο Ντόναλντ Τραμπ υπερέβη τις εξουσίες που προβλέπονται από το Σύνταγμα, επιβάλλοντας δασμούς σχεδόν στο σύνολο των προϊόντων που εισέρχονται στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την απόφαση που εκδόθηκε σήμερα από μια πλειοψηφία έξι δικαστών υπέρ έναντι τριών κατά, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν μπορεί να δικαιολογήσει αυτούς τους δασμούς επικαλούμενος μια οικονομική έκτακτη ανάγκη.

Αυτή η απόφαση αφορά τους δασμούς που παρουσιάστηκαν ως «αμοιβαίοι» από τον Ντόναλντ Τραμπ, όμως όχι εκείνους που εφαρμόζονται σε ειδικούς τομείς δραστηριότητας, όπως την αυτοκινητοβιομηχανία ή τον χάλυβα και το αλουμίνιο.