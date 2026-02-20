Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε παράνομους τους δασμούς του Τραμπ

Τι αποφασίστηκε

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
20.02.26 , 19:30 Βίντεο με AI παρουσιάζει τον Στουρνάρα να δίνει επενδυτικές συμβουλές!
20.02.26 , 19:21 Ανοιχτό κάλεσμα για εκπαίδευση καλλιτεχνών βασισμένη στη μεθοδολογία MPAS
20.02.26 , 18:51 Ο Γιώργος Αλκαίος για την απομόνωσή του: «Φαντάζονταν ότι μου ‘στριψε,»
20.02.26 , 18:46 «Βέλη» Τραμπ στον Ομπάμα για τις δηλώσεις του για τα ... UFO
20.02.26 , 18:43 Evangelia: Σπάει πιάτα & χορεύει συρτάκι στο music video του PARÉA
20.02.26 , 18:39 Alfa Romeo Junior Ibrida: Τώρα με έκπτωση 2000 ευρώ
20.02.26 , 18:30 Αναστάσιος Ράμμος: Αποκαλύπτει πώς γλίτωσε από τα ναρκωτικά
20.02.26 , 18:17 Επίδομα ενοικίου: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός πληρωμής
20.02.26 , 18:06 Η Skoda και ο διεθνής ποδηλατικός αγώνας
20.02.26 , 17:57 Αντιγόνη Κουλουκάκου: Η άβαφη ρίζα στα μαλλιά και το μήνυμά της
20.02.26 , 17:57 Αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ στη Μεσόγειο και της Γαλλίας στον Ατλαντικό!
20.02.26 , 17:44 Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε παράνομους τους δασμούς του Τραμπ
20.02.26 , 17:43 Κατρίνα Τσάνταλη: Ευτυχισμένη στα 2α γενέθλια του γιου, του Άρη της
20.02.26 , 16:54 Καισαριανή: Αυθεντικές οι φωτογραφίες -«Είμαι χαρούμενος», λέει ο συλλέκτης
20.02.26 , 16:45 Αλέξανδρος Βάρθης: Ο «Βλάσσης», το Maestro κι ο ρόλος του πατέρα
Ιωάννα Τούνη: «Έχουμε καθημερινά... ατυχήματα»
Οι στιλιστικές μάχες στην κοπή πίτας του Alpha: Ποια ξεχώρισε;
Ματίνα Νικολάου για Πορφυράκη: «Δε μετάνιωσα που η σχέση ήταν προβεβλημένη»
Ζαχαρέα - Ρουσόπουλος: Αγκαλιασμένοι και ερωτευμένοι στη ρομαντική Σιένα
Επίδομα 200 ευρώ: Τι ισχύει για όσους έχουν παιδιά
Μαρία Ιωαννίδου: Χορεύει το Ferto και βλέπει πρωτιά Akyla στη Eurovision
Δολοφονία 11χρονης: «Φώναζε "Μαμά, μπαμπά" όταν την έσερνε στο χωράφι»
Επίσημο! Ο Νίκος Μουτσινάς θα είναι ο παρουσιαστής του Lingo!
Ύδρα: Aυτό είναι το σκάφος «παλάτι» που θα μείνει ο Brad Pitt
Κατερίνα Καινούργιου: Μας δείχνει το παιδικό δωμάτιο της κορούλας της
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: AP - AΠΕ / Φωτογραφία αρχείου AP (George Walker IV)
Ανώτατο Δικαστήριο: Απόφαση Γροθιά Για Τους Δασμούς Τραμπ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ακύρωσε τους διεθνείς δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ.
  • Η απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία 6-3, κρίνοντας ότι ο Τραμπ υπερέβη τις συνταγματικές του εξουσίες.
  • Οι δασμοί κρίθηκαν παράνομοι καθώς δεν μπορούν να δικαιολογηθούν ως οικονομική έκτακτη ανάγκη.
  • Η απόφαση αφορά τους γενικούς δασμούς και όχι ειδικούς τομείς όπως η αυτοκινητοβιομηχανία ή ο χάλυβας.
  • Η απόφαση πλήττει σημαντικά την οικονομική ατζέντα του Τραμπ.

Το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών, με απόφασή του, βάζει «φρένο» στους διεθνείς δασμούς που έχει επιβάλλει ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ

Το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε την Παρασκευή τους εκτεταμένους παγκόσμιους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ, προκαλώντας σημαντικό πλήγμα σε ένα ζήτημα κομβικό για την οικονομική του ατζέντα. 

Έτσι, απεφάνθη πως ο Ντόναλντ Τραμπ υπερέβη τις εξουσίες που προβλέπονται από το Σύνταγμα, επιβάλλοντας δασμούς σχεδόν στο σύνολο των προϊόντων που εισέρχονται στις ΗΠΑ. 

Σύμφωνα με την απόφαση που εκδόθηκε σήμερα από μια πλειοψηφία έξι δικαστών υπέρ έναντι τριών κατά, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν μπορεί να δικαιολογήσει αυτούς τους δασμούς επικαλούμενος μια οικονομική έκτακτη ανάγκη. 

Αυτή η απόφαση αφορά τους δασμούς που παρουσιάστηκαν ως «αμοιβαίοι» από τον Ντόναλντ Τραμπ, όμως όχι εκείνους που εφαρμόζονται σε ειδικούς τομείς δραστηριότητας, όπως την αυτοκινητοβιομηχανία ή τον χάλυβα και το αλουμίνιο.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
 |
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
 |
ΔΑΣΜΟΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top