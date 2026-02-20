Η Skoda και ο διεθνής ποδηλατικός αγώνας

L'Étape Greece by Tour de France 2026 presented by Skoda στη Σπάρτη

Η Skoda και ο διεθνής ποδηλατικός αγώνας
Πρώτη Δημοσίευση: 17.02.26, 10:06
Η Skoda και ο διεθνής ποδηλατικός αγώνας
Η Skoda συνεχίζει δυναμικά ως ονομαστικός χορηγός και επίσημος Mobility Partner, αναδεικνύοντας έμπρακτα τη δέσμευσή της στην ηλεκτροκίνηση και τη βιώσιμη κινητικότητα. Το Σάββατο 4 Απριλίου 2026, ο κορυφαίος ποδηλατικός αγώνας L’Étape Greece by Tour de France presented by Skoda ταξιδεύει για πρώτη φορά στη Σπάρτη, σε έναν νέο, ιστορικά φορτισμένο προορισμό, άρρηκτα συνδεδεμένο με την αντοχή, τη δύναμη και το αθλητικό πνεύμα.

L’Étape Greece by Tour de France 2026 presented by Skoda στη Σπάρτη

Με τη σφραγίδα του θρυλικού Tour de France, η διοργάνωση πραγματοποιείται με συνδιοργάνωση της ευΖΗΝ feelosophy, της περιφέρειας Πελοποννήσου και του δήμου Σπάρτης, ενισχύοντας τον αθλητικό τουρισμό και προβάλλοντας διεθνώς τη Λακωνία ως προορισμό εμπειρίας.Για 4η συνεχόμενη χρονιά, η Skoda επιβεβαιώνει τη μακρόχρονη σχέση της με την ποδηλασία και τον Γύρο της Γαλλίας, στηρίζοντας το L’Étape Greece ως ονομαστικός χορηγός και επίσημος Mobility Partner. Παράλληλα, η παρουσία της Skoda στη διοργάνωση λειτουργεί ως πλατφόρμα για να αναδείξει το όραμά της για μια πιο καθαρή, πιο έξυπνη και πιο βιώσιμη κινητικότητα, με επίκεντρο την ηλεκτροκίνηση και λύσεις μετακίνησης που μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, χωρίς εκπτώσεις στην ασφάλεια, την πρακτικότητα και την εμπειρία χρήσης.

Ένας αγώνας-εμπειρία για όλους: από τους απαιτητικούς μέχρι τους… πρωτάρηδες

Ο διεθνής ποδηλατικός αγώνας αναμένεται να φιλοξενήσει περισσότερους από 2.000 ποδηλάτες και επισκέπτες και περιλαμβάνει:

· The Race: 140 χλμ. (υψομετρικά 1.700 μ.)

· The Ride: 67 χλμ. (υψομετρικά 1.250 μ.)

· The Fun Ride: επίπεδη, μη αγωνιστική διαδρομή 15 χλμ., για όλους από 9 έως 99 ετών.

L’Étape Greece by Tour de France 2026 presented by Skoda στη Σπάρτη

Skoda & ηλεκτροκίνηση: βιώσιμη κινητικότητα στην πράξη

Ως επίσημος Mobility Partner, η Skoda υποστηρίζει επιχειρησιακά τη διοργάνωση, μεταφέροντας στην πράξη τη φιλοσοφία της για σύγχρονη, υπεύθυνη μετακίνηση. Σε μια εποχή που η ηλεκτροκίνηση περνά από την υπόσχεση στην καθημερινότητα, η Skoda ενισχύει πρωτοβουλίες που εμπνέουν ενεργό τρόπο ζωής, προωθούν τη βιωσιμότητα και ενώνουν την τεχνολογία με τον άνθρωπο.#SKODA #MolonLave #WheelYou

