Κατρίνα Τσάνταλη: Ευτυχισμένη στα 2α γενέθλια του γιου, του Άρη της

Το βιντεάκι του μικρούλη της που πόστα ρε η Κατρίνα Τσάνταλη

Ιδιαίτερη είναι η Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου για την Κατρίνα Τσάνταλη και τον Ανδρέα Βούλγαρη, καθώς ο γιος τους, ο Αρούλης τους, γιορτάζει τα δεύτερα γενέθλιά του.

Οι γονείς του δεν θα μπορούσαν να αφήσουν αυτή τη χαρούμενη στιγμή να περάσει απαρατήρητη και ετοίμασαν ένα ξεχωριστό πάρτι για να γιορτάσουν μαζί του.

Η Κατρίνα Τσάνταλη με τον Ανδρέα Βούλγαρη /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η Κατρίνα Τσάνταλη μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από την εντυπωσιακή τούρτα του Άρη, αλλά και στιγμιότυπα από τις δραστηριότητες του πάρτι, όπως ζωγραφική και βόλτα με αυτοκινητάκι, που κράτησαν τον μικρό γιο και τους καλεσμένους του διασκεδασμένους.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Κατρίνα έγραψε συγκινητικά: «Ο κόσμος μας γίνεται 2. Να σε χαιρόμαστε, αστέρι μας!».

Η ανάρτηση της Κατρίνας Τσάνταλη

Η Κατρίνα Τσάνταλη κι ο Ανδρέας Βούλγαρης αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα και διακριτικά ζευγάρια της σόουμπιζ. Παρά τη δημοσιότητα των επαγγελμάτων τους, έχουν επιλέξει να κρατούν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Τον Φεβρουάριο του 2024, η σχέση τους επισφραγίστηκε με τον ερχομό του πρώτου τους παιδιού, του Αρούλη τους. Η είδηση της εγκυμοσύνης είχε κρατηθεί ως επτασφράγιστο μυστικό μέχρι τη γέννηση του μωρού, γεγονός που αποδεικνύει την επιθυμία τους για ιδιωτικότητα.