Κατρίνα Τσάνταλη: Ευτυχισμένη στα 2α γενέθλια του γιου, του Άρη της

«Να σε χαιρόμαστε, αστέρι μας», έγραψε στην ανάρτησή της

Πηγή: Φωτογραφίες Instagram/NDP Photo Agency
Το βιντεάκι του μικρούλη της που πόστα ρε η Κατρίνα Τσάνταλη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κατρίνα Τσάνταλη και ο Ανδρέας Βούλγαρης γιορτάζουν τα 2α γενέθλια του γιου τους, Άρη.
  • Ετοίμασαν ένα ξεχωριστό πάρτι με δραστηριότητες όπως ζωγραφική και βόλτα με αυτοκινητάκι.
  • Η Κατρίνα μοιράστηκε φωτογραφίες από το πάρτι στο Instagram, εκφράζοντας τη χαρά της.
  • Το ζευγάρι προτιμά να κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
  • Ο Άρης είναι το πρώτο τους παιδί, η εγκυμοσύνη είχε κρατηθεί μυστική μέχρι τη γέννηση του.

Ιδιαίτερη είναι η Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου για την Κατρίνα Τσάνταλη και τον Ανδρέα Βούλγαρη, καθώς ο γιος τους, ο Αρούλης τους, γιορτάζει τα δεύτερα γενέθλιά του.

Κατρίνα Τσάνταλη: Φωτογραφίζει τον γιο της στο σαλόνι του σπιτιού της

Οι γονείς του δεν θα μπορούσαν να αφήσουν αυτή τη χαρούμενη στιγμή να περάσει απαρατήρητη και ετοίμασαν ένα ξεχωριστό πάρτι για να γιορτάσουν μαζί του.

Η Κατρίνα Τσάνταλη με τον Ανδρέα Βούλγαρη

Η Κατρίνα Τσάνταλη με τον Ανδρέα Βούλγαρη /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η Κατρίνα Τσάνταλη μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από την εντυπωσιακή τούρτα του Άρη, αλλά και στιγμιότυπα από τις δραστηριότητες του πάρτι, όπως ζωγραφική και βόλτα με αυτοκινητάκι, που κράτησαν τον μικρό γιο και τους καλεσμένους του διασκεδασμένους.

Ανδρέας Βούλγαρης: «Όταν με λέει "μπαμπά" ο γιος μου... κατουριέμαι!»

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Κατρίνα έγραψε συγκινητικά: «Ο κόσμος μας γίνεται 2. Να σε χαιρόμαστε, αστέρι μας!».

Η ανάρτηση της Κατρίνας Τσάνταλη

Η Κατρίνα Τσάνταλη κι ο Ανδρέας Βούλγαρης αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα και διακριτικά ζευγάρια της σόουμπιζ. Παρά τη δημοσιότητα των επαγγελμάτων τους, έχουν επιλέξει να κρατούν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. 

Κατρίνα Τσάνταλη: Μίλαει πρώτη φορά για την εγκυμοσύνη και την περίοδο μετά

Κατρίνα Τσάνταλη: Ευτυχισμένη στα 2α γενέθλια του γιου, του Άρη της

Τον Φεβρουάριο του 2024, η σχέση τους επισφραγίστηκε με τον ερχομό του πρώτου τους παιδιού, του Αρούλη τους. Η είδηση της εγκυμοσύνης είχε κρατηθεί ως επτασφράγιστο μυστικό μέχρι τη γέννηση του μωρού, γεγονός που αποδεικνύει την επιθυμία τους για ιδιωτικότητα.

