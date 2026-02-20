Γιώργος Τοκμετζίδης: Το GNTM, η καριέρα στο εξωτερικό και τα νέα του σχέδια

«Θα ήθελα να ασχοληθώ με την τηλεόραση» λέει στο star.gr

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Τοκμετζίδης τερμάτισε τρίτος στο GNTM και μιλά για την εμπειρία του και την αναγνωρισιμότητα που απέκτησε.
  • Αναφέρει ότι του λείπει η καθημερινότητα του GNTM και η παρέα των διαγωνιζομένων.
  • Προγραμματίζει να συνεχίσει το modeling στο εξωτερικό, αν και αναγνωρίζει τις δυσκολίες του επαγγέλματος.
  • Είναι ανοιχτός σε προτάσεις για τηλεόραση και παρουσίαση.
  • Αυτή την περίοδο είναι ελεύθερος και επικεντρώνεται στην καριέρα του.

O Γιώργος Τοκμετζίδης κατάφερε να ξεχωρίσει για την έντονη προσωπικότητα και την αυτοπεποίθησή του στο GNTM και τερμάτισε τρίτος στον μεγάλο τελικό.

Λίγο μετά το τέλος του διαγωνισμού, μιλά ανοιχτά στο star.gr και την Τζωρτζίνα Γιαννοπούλου, για την εμπειρία του, την εικόνα που βγήκε προς τα έξω, το modeling στο εξωτερικό και τα επόμενα επαγγελματικά του βήματα.

«Η επόμενη μέρα από το GNTM... Η αλήθεια είναι μου λείπει λίγο», παραδέχεται. Όπως εξηγεί, το πρώτο διάστημα εκτός GNTM ήταν περίεργο: «Ειδικά τον πρώτο καιρό όταν βγήκα, τις πρώτες δύο εβδομάδες αν θυμάμαι καλά... κάπως ένιωθα περίεργα που δεν υπήρχαν πουθενά κάμερες».

Η καθημερινότητα χωρίς τα γυρίσματα και τη συμβίωση με τους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους του έλειψε. «Αναζητούσα όλη αυτή την παρέα που είχαμε φτιάξει εκεί πέρα», λέει χαρακτηριστικά.

Η αναγνωρισιμότητα που του έφερε το GNTM είναι για εκείνον ένα σημαντικό επαγγελματικό εργαλείο.

«Είναι ωραίο να έχεις μια αναγνωρισιμότητα και εκτός από αυτό σε βοηθάει και στις δουλειές σου, γι' αυτό και όλοι πήγαμε εκεί πέρα», λέει χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, δεν διστάζει να σχολιάσει και την εικόνα που προβλήθηκε για τον χαρακτήρα του.

«Στο GNTM φάνηκε λίγο παραπάνω ότι είμαι υπερόπτης. Φάνηκε. Δεν είμαι τόσο υπερόπτης. Είμαι χαμηλών τόνων γενικά άνθρωπος». Όπως τονίζει, πολλές φορές ο αυθορμητισμός και το χιούμορ του παρεξηγήθηκαν: «Κάνω πολύ χαβαλέ, πολύ πλάκα, αυτό πολλές φορές παρεξηγείται».

Γιώργος Τοκμετζίδης: Το GNTM, η καριέρα στο εξωτερικό και τα νέα του σχέδια

Πριν από το GNTM, η διαδρομή του μόνο τυχαία δεν ήταν. Έδωσε Πανελλήνιες, πέρασε αρχικά στην Τρίπολη και στη συνέχεια με 10% στην Πάτρα, όπου σπούδασε Οικονομικά. Παράλληλα, έκανε τα πρώτα του βήματα στο modeling.

Το μεγάλο άλμα ήρθε με το Μιλάνο. «Το πρώτο μου ταξίδι ναι, ήτανε στο Μιλάνο, έπεσα κατευθείαν στα βαθιά», αναφέρει. Η εμπειρία, όπως λέει, ήταν απαιτητική: «να βρίσκομαι ξαφνικά στα βαθιά και να κολυμπάω... και να κολυμπάω με τους καρχαρίες στο Μιλάνο που είναι όλοι αφρόκρεμα».

Για το εξωτερικό δεν κλείνει την πόρτα. «Ναι, θα ήθελα να το ξανακάνω, έτσι να το ζήσω σαν εμπειρία», επισημαίνει, αν και αναγνωρίζει τις δυσκολίες: «Το να είσαι πετυχημένο μοντέλο είναι πολύ μοναχικό επάγγελμα. Πάρα πολύ μοναχικό. Πρέπει να πορεύεσαι μόνος σου».

Όσον αφορά την τηλεόραση, δηλώνει ανοιχτός: «Εμένα μου αρέσει γενικά όλος αυτός ο χώρος, της τηλεόρασης, της showbiz, του modeling, του social». Και στην ερώτηση αν θα τον ενδιέφερε η παρουσίαση, απαντά ξεκάθαρα: «Πολύ εύκολα».

Στην προσωπική του ζωή αυτή την περίοδο είναι ελεύθερος.

«Αυτή την περίοδο δεν έχω κάτι», λέει, ενώ για το ποια γυναίκα τον ελκύει ξεκαθαρίζει: «Δεν έχω στυλ. Αρκεί να μου αρέσει. Θέλω να επικοινωνώ με την άλλη». Στο GNTM μπήκε σε σχέση και, όπως τονίζει, ήταν απόλυτα προσηλωμένος στον στόχο του: «Ήμουνα τόσο στοχοπροσηλωμένος στο τι ήθελα να πετύχω και πού ήθελα να φτάσω, που δεν είχα τώρα ούτε χρόνο, ούτε εγκεφαλική διάθεση να ασχοληθώ με κάποια κοπέλα ερωτικά».

Ο Γιώργος Τοκμετζίδης δείχνει αποφασισμένος να αξιοποιήσει το momentum του GNTM και να συνεχίσει δυναμικά, είτε στην πασαρέλα είτε μπροστά από τον φακό.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΚΜΕΤΖΙΔΗΣ
 |
GNTM
