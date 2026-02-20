Τέμπη: Μερική ανάκληση της παραγγελίας για τρεις εκταφές

Η διαδικασία εκταφής σορών θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη ακυρώθηκε προς το παρόν, καθώς οι οικογένειες των νεκρών αντιδρούν έντονα στον τρόπο που επιχειρείται να προχωρήσει η εξέταση των σορών.

Κατόπιν της κατάθεσης εξωδίκων προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας, τρεις από τις προγραμματισμένες εκταφές που επρόκειτο να γίνουν «πάγωσαν» προσωρινά. Οι συγγενείς υποστηρίζουν ότι τα ελληνικά εργαστήρια δεν διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό και τεχνογνωσία για να διενεργήσουν πλήρη και αξιόπιστη ανάλυση των δειγμάτων – ιδιαίτερα για τοξικολογικές, ιστολογικές και άλλες εξειδικευμένες εξετάσεις – και ζητούν να απασχοληθούν ειδικά εργαστήρια του εξωτερικού για τον σκοπό αυτό.

Στο εξώδικο, οι οικογένειες θέτουν προθεσμία προς την αρμόδια εισαγγελική λειτουργό ώστε να ορίσει άμεσα πραγματογνωμοσύνη και να διασφαλιστεί ότι η διαδικασία θα γίνει με πληρότητα και τον υψηλότερο επιστημονικό τρόπο, διαφορετικά δεν θα προχωρήσουν οι εκταφές. Οι συγγενείς έχουν χαρακτηρίσει τη μέχρι τώρα προσπάθεια ως «κοροϊδία» ή «εμπαιγμό», υποστηρίζοντας ότι χωρίς την εμπλοκή εξωτερικών εργαστηρίων οι έρευνες μπορεί να μην αποφέρουν ουσιαστικά επιστημονικά αποτελέσματα.

Η εισαγγελική αρχή, αρχικά, είχε διατάξει τη διενέργεια εννέα εκταφών εντός των επόμενων ημερών, με δύο εξ αυτών να έχουν προγραμματιστεί για τον επόμενο Σάββατο. Ωστόσο, τα εξώδικα αποτελούν «κόλλημα» στη συνέχεια των εργασιών, καθώς οι δικαστικές και επιστημονικές αρχές καλούνται τώρα να επανεξετάσουν τη διαδικασία και να καθορίσουν τον τρόπο με τον οποίο θα εξεταστούν οι σοροί, ώστε να ικανοποιηθούν οι νομικές και επιστημονικές απαιτήσεις που θέτουν οι οικογένειες.