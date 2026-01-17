Καρυστιανού: Η συνέντευξη για το κόμμα και οι εικόνες πίσω της

Σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο περιοδικό Down Town Κύπρου, η Μαρία Καρυστιανού μίλησε ανοιχτά για την πολιτική πορεία της, αλλά και για τα συναισθήματά της μετά το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη που συγκλόνισε την Ελλάδα.

Η Μαρία Καρυστιανού, που ξεκίνησε την πολιτική της δραστηριότητα χωρίς να έχει σκοπό να πολιτευτεί, αποκάλυψε ότι ο λόγος που μπήκε στο πολιτικό σκηνικό ήταν προσωπικός: η επιδίωξη δικαίωσης για τη μνήμη της κόρης της.

Η ίδια εξήγησε με ειλικρίνεια ότι νιώθει τύψεις για όσα συνέβησαν στα Τέμπη. «Φταίω γιατί επέτρεψα στους πολιτικούς να απαξιώσουν τη ζωή μας», δήλωσε. Σύμφωνα με την Μαρία Καρυστιανού, η ανοχή της στην ατιμωρησία των σκανδάλων και στην αδικία συνέβαλε στο να γίνει η χώρα μας «η πιο διεφθαρμένη στην Ευρώπη».

Η απρόσμενη πορεία στην πολιτική

«Δεν το περίμενα ότι θα φτάσω ως εδώ, δεν ξεκίνησα για πολιτικός», τόνισε η ίδια, περιγράφοντας πως μπήκε στην πολιτική για να απαιτήσει δικαίωση και όχι για προσωπική προβολή. Το διεφθαρμένο σύστημα που αντιμετώπισε την οδήγησε να αναλάβει δράση και να διεκδικήσει αλλαγές, ξεκινώντας από τη μνήμη της κόρης της και την προσωπική της αίσθηση δικαίου.

Η Μαρία Καρυστιανού μίλησε επίσης για τη διαδικασία εκλογής του επικεφαλής του νέου κόμματος, ξεκαθαρίζοντας ότι η επιλογή θα γίνει δημοκρατικά και ότι η ίδια θα σεβαστεί τη γνώμη της πλειοψηφίας: «Ο ηγέτης βγαίνει από τον λαό. Θα σεβαστώ τη γνώμη της πλειοψηφίας».

Η φωτογράφιση και οι εικόνες πίσω της

Οι φωτογραφίες της Μαρίας Καρυστιανού στο περιοδικό συζητήθηκαν, ιδιαίτερα οι εκκλησιαστικές εικόνες που εμφανίζονται στο φόντο. Η στενή της συνεργάτιδα, Μαρία Γρατσία, διευκρίνισε ότι δεν πρόκειται για στοχευμένη επιλογή: «Επελέγη το δικό μου γραφείο. Οι εικόνες υπάρχουν εκεί και δεν τοποθετήθηκαν σκοπίμως», είπε, αποσαφηνίζοντας ότι δεν υπήρξε πολιτικό μήνυμα στις φωτογραφίες.

Η συνέντευξη συνδυάζει προσωπικές εξομολογήσεις και πολιτικές θέσεις. Η Μαρία Καρυστιανού δείχνει αποφασισμένη να συνεχίσει τη δράση της με γνώμονα τη δικαιοσύνη και τη διαφάνεια, τονίζοντας ότι η εμπειρία της από το δυστύχημα των Τεμπών και η προσωπική της ιστορία καθορίζουν πλέον τον δρόμο της στην πολιτική.