Ένα συλλεκτικό κομμάτι της ποπ κουλτούρας έρχεται στο Cash or Trash

Σήμερα, Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου στις 17:20, στο Cash or Trash, η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές και ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, θα εκτιμήσει τα αντικείμενά τους, που έχουν μια ξεχωριστή ιστορία.

Η περιγραφή του Κώστα για το αντικείμενό του θα μπορούσε άνετα να αποτελεί την εισαγωγή σε ένα ανέκδοτο! Ως ηθοποιός και stand up comedian, ο Κώστας βρίσκει την κατάλληλη ατάκα για να ανατρέψει το ελαφρώς αμήχανο κλίμα, που διαμορφώθηκε στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash, μετά τη χαμηλή εκτίμηση του Θάνου Λούδου. Άνετος και με πολύ καλή διάθεση, ο πωλητής απολαμβάνει την εμπειρία της δημοπρασίας, έχοντας απέναντί του την Άννα - Μαρία Ρογδάκη, τον Γιώργο Τσαγκαράκη, την Άντα Πανά, τον Μελέτη Παγώνη και τον Γιώργο Δαράβαλη.

Η επιτυχία του Cash or Trash βασίζεται στην ποικιλία των αντικειμένων, που δημοπρατούνται. Το αντικείμενο, που παρουσιάζουν ο Χρήστος και ο Λυμπέρης, αποτελεί μόνο ένα μέρος ενός ολόκληρου αντικειμένου. Η εκτίμηση, που δίνει ο Θάνος Λούδος, όμως, δείχνει πως οι προοπτικές στο δωμάτιο των αγοραστών είναι ιδιαίτερα θετικές για τους δύο πωλητές. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερο αντικείμενο, που μπορεί να αλλάξει ριζικά το ύφος και την αισθητική ενός χώρου. Κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας αποδεικνύεται ότι το συγκεκριμένο αντικείμενο ανήκει, πλέον, στις νέες αγαπημένες κατηγορίες των αγοραστών.

Το αντικείμενο της Λίνας συγκαταλέγεται στα λίγα συλλεκτικά και ιδιαίτερα κομμάτια της σύγχρονης ποπ κουλτούρας, με την υπογραφή μιας αγαπημένης επωνυμίας για πολλούς από τους αγοραστές του Cash or Trash. Με φωνή που μοιάζει να είναι βγαλμένη από αφήγηση παραμυθιού, η γλυκιά voice actor, γνωστή και ως «Νόνα Λίνα», δεν αναζητά κάποια σύγχρονη Σταχτοπούτα στο δωμάτιο των αγοραστών, αλλά τον αγοραστή των ονείρων της για να κλείσουν την πιο ωραία και συμφέρουσα συμφωνία!

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες κι άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο συναρπαστικά επεισόδια. Καθημερινά οι αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες... κονταροχτυπιούνται για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους!

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις. Κάθε εβδομάδα ένας διάσημος πωλητής έρχεται να πουλήσει το αντικείμενό του, για να ζήσει την εμπειρία της δημοπρασίας!

Αυτή τη σεζόν στο Cash or Trash… γίνεται παιχνίδι! Οι νέοι αγοραστές, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης κι η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε, έρχονται αποφασισμένοι να «ανακατέψουν» τη δημοπρασία, να διεκδικήσουν τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα και να πάρουν τα ηνία από τους παλιούς.

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν ο έμπορος κοσμημάτων κι αντικέρ Γιώργος Τσαγκαράκης, η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης κι Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής κι Άντα Πανά, ο έμπορος συλλεκτικών ειδών Θανάσης Μαυρομάτης, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδου, η έμπορος κοσμημάτων Ειρήνη Πλευράκη κι ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης.

Πρωταγωνιστές, όμως, για ακόμη μια σεζόν είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς; Το Cash or Trash, που επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star, θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας!

Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash! Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι!

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα κι εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!

Δείτε όλα τα επεισόδια του Cash or Trash