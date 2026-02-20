Ένα συλλεκτικό κομμάτι της ποπ κουλτούρας έρχεται στο Cash or Trash

Νέο επεισόδιο σήμερα στις 17:20 στο Star

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
20.02.26 , 16:02 Γιώργος Τοκμετζίδης: Το GNTM, η καριέρα στο εξωτερικό και τα νέα του σχέδια
20.02.26 , 15:59 Kαλοκαιρινή περιοδεία για το «Μια ζωή»
20.02.26 , 15:54 Make Α Wish:Εκπληρώνει μια ευχή κάθε 38 ώρες σε παιδιά με σοβαρές ασθένειες
20.02.26 , 15:48 Δολοφονία 11χρονης: «Φώναζε "Μαμά, μπαμπά" όταν την έσερνε στο χωράφι»
20.02.26 , 15:28 Ένα συλλεκτικό κομμάτι της ποπ κουλτούρας έρχεται στο Cash or Trash
20.02.26 , 15:14 Stars System: Ποια ζώδια ευνοούνται πριν γυρίσει ο Ερμής ανάδρομος;
20.02.26 , 15:06 Καισαριανή: Αυθεντικές οι φωτογραφίες, τις αγοράζει το υπουργείο Πολιτισμού
20.02.26 , 14:58 Το Star καλωσορίζει τον Νίκο Μουτσινά και το LINGO!
20.02.26 , 14:58 Σεφ για χάρη της Τούνη: Το ιδιαίτερο πιάτο που ετοίμασε ο σύντροφός της
20.02.26 , 14:55 Τέμπη: Μερική ανάκληση της παραγγελίας για τρεις εκταφές
20.02.26 , 14:53 Tρίγωνο Αφροδίτης-Δία στις 22/02/2026: Ποιούς θα επηρεάσει
20.02.26 , 14:51 Μπραντ Πιτ: Με την σύντροφό του στην Ύδρα
20.02.26 , 14:40 Iδιοκτήτης Βιολάντα: «Εκεί έπαιζε και το 8χρονο παιδί μου»
20.02.26 , 14:34 Πατέρας Αντώνιος: «Δεν Ξέρω Τι Μπορεί Να Πάθω Αν Μιλήσω»
20.02.26 , 14:33 Audi Q3: Πρωταγωνιστεί στην Θεσσαλονίκη
Ιωάννα Τούνη: «Έχουμε καθημερινά... ατυχήματα»
Επίσημο! Ο Νίκος Μουτσινάς θα είναι ο παρουσιαστής του Lingo!
Μαρία Ιωαννίδου: Χορεύει το Ferto και βλέπει πρωτιά Akyla στη Eurovision
Δολοφονία 11χρονης: «Φώναζε "Μαμά, μπαμπά" όταν την έσερνε στο χωράφι»
Ζαχαρέα - Ρουσόπουλος: Αγκαλιασμένοι και ερωτευμένοι στη ρομαντική Σιένα
Κατερίνα Καινούργιου: Μας δείχνει το παιδικό δωμάτιο της κορούλας της
Ματίνα Νικολάου για Πορφυράκη: «Δε μετάνιωσα που η σχέση ήταν προβεβλημένη»
Θάνος Λούδος: Το μήνυμα που του έστειλε ο Νίκος Γκάλης για τη φανέλα του
MasterChef: Ο «Κόκκινος» που αποχώρησε από τον διαγωνισμό μαγειρικής!
Κατερίνα Καινούργιου: H οδηγία στον αντικαταστάτη της στην εκπομπή
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Δείτε το trailer για την εβδομάδα 16/2/2026 - 20/2/2026
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σήμερα, 20 Φεβρουαρίου, στις 17:20, η Δέσποινα Μοιραράκη υποδέχεται νέους πωλητές στο Cash or Trash.
  • Ο Θάνος Λούδος εκτιμά αντικείμενα με ξεχωριστές ιστορίες, ενώ οι πωλητές απολαμβάνουν τη δημοπρασία.
  • Η νέα σεζόν περιλαμβάνει διάσημους πωλητές και νέους αγοραστές που διεκδικούν συλλεκτικά αντικείμενα.
  • Το Cash or Trash αποκαλύπτει την αξία παλιών αντικειμένων και κρυμμένων θησαυρών.
  • Η εκπομπή προσφέρει γέλιο, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις και συναρπαστικά επεισόδια.

Σήμερα, Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου στις 17:20, στο Cash or Trash, η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές και ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, θα εκτιμήσει τα αντικείμενά τους, που έχουν μια ξεχωριστή ιστορία.

Θάνος Λούδος: Το μήνυμα που του έστειλε ο Νίκος Γκάλης για τη φανέλα του

Ένα συλλεκτικό κομμάτι της ποπ κουλτούρας έρχεται στο Cash or Trash

Η περιγραφή του Κώστα για το αντικείμενό του θα μπορούσε άνετα να αποτελεί την εισαγωγή σε ένα ανέκδοτο! Ως ηθοποιός και stand up comedian, ο Κώστας  βρίσκει την κατάλληλη ατάκα για να ανατρέψει το ελαφρώς αμήχανο κλίμα, που διαμορφώθηκε στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash, μετά τη χαμηλή εκτίμηση του Θάνου Λούδου. Άνετος και με πολύ καλή διάθεση, ο πωλητής απολαμβάνει την εμπειρία της δημοπρασίας, έχοντας απέναντί του την Άννα - Μαρία Ρογδάκη, τον Γιώργο Τσαγκαράκη, την Άντα Πανά, τον Μελέτη Παγώνη και τον Γιώργο Δαράβαλη.

Ένα συλλεκτικό κομμάτι της ποπ κουλτούρας έρχεται στο Cash or Trash

Η επιτυχία του Cash or Trash βασίζεται στην ποικιλία των αντικειμένων, που δημοπρατούνται. Το αντικείμενο, που παρουσιάζουν ο Χρήστος και ο Λυμπέρης, αποτελεί μόνο ένα μέρος ενός ολόκληρου αντικειμένου. Η εκτίμηση, που δίνει ο Θάνος Λούδος, όμως, δείχνει πως οι προοπτικές στο δωμάτιο των αγοραστών είναι ιδιαίτερα θετικές για τους δύο πωλητές. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερο αντικείμενο, που μπορεί να αλλάξει ριζικά το ύφος και την αισθητική ενός χώρου. Κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας αποδεικνύεται ότι το συγκεκριμένο αντικείμενο ανήκει, πλέον, στις νέες αγαπημένες κατηγορίες των αγοραστών.

Cash or Trash: Η αποκάλυψη του Θάνου Λούδου σόκαρε τον Σωτήρη

Το αντικείμενο της Λίνας συγκαταλέγεται στα λίγα συλλεκτικά και ιδιαίτερα κομμάτια της σύγχρονης ποπ κουλτούρας, με την υπογραφή μιας αγαπημένης επωνυμίας για πολλούς από τους αγοραστές του Cash or Trash. Με φωνή που μοιάζει να είναι βγαλμένη από αφήγηση παραμυθιού, η γλυκιά voice actor, γνωστή και ως «Νόνα Λίνα», δεν αναζητά κάποια σύγχρονη Σταχτοπούτα στο δωμάτιο των αγοραστών, αλλά τον αγοραστή των ονείρων της για να κλείσουν την πιο ωραία και συμφέρουσα συμφωνία!

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες κι άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο συναρπαστικά επεισόδια. Καθημερινά οι αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες... κονταροχτυπιούνται για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους! 

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις. Κάθε εβδομάδα ένας διάσημος πωλητής έρχεται να πουλήσει το αντικείμενό του, για να ζήσει την εμπειρία της δημοπρασίας!  

Αυτή τη σεζόν στο Cash or Trash… γίνεται παιχνίδι! Οι νέοι αγοραστές, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης κι η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε, έρχονται αποφασισμένοι να «ανακατέψουν» τη δημοπρασία, να διεκδικήσουν τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα και να πάρουν τα ηνία από τους παλιούς.

Cash or Tash: Βρήκαν αγοραστή οι καρέκλες θεάτρου του Δημήτρη;

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν ο έμπορος κοσμημάτων κι αντικέρ Γιώργος Τσαγκαράκης, η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης κι Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής κι Άντα Πανά, ο έμπορος συλλεκτικών ειδών Θανάσης Μαυρομάτης, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδου, η έμπορος κοσμημάτων Ειρήνη Πλευράκη κι ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης. 

Πρωταγωνιστές, όμως, για ακόμη μια σεζόν είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς; Το Cash or Trash, που επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star, θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας! 

Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash! Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι! 

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα κι εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!

Δείτε όλα τα επεισόδια του Cash or Trash

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
CASH OR TRASH
 |
CASH OR TRASH TRAILER
 |
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΙΡΑΡΑΚΗ
 |
ΘΑΝΟΣ ΛΟΥΔΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top