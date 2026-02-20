Μπραντ Πιτ: Με την σύντροφό του στην Ύδρα

Στην Ύδρα βρίσκεται και η σύντροφος του Μπραντ Πιτ, Ινές ντε Ραμόν! Όλοι οι φωτογράφοι και οι τηλεοπτικές εκπομπές βρίσκονται στο νησί του Αργοσαρωνικού για να έχουν ένα πλάνο του χολιγουντιανού σταρ!

Ο Μπραντ Πιτ επισκέφθηκε το ελληνικό νησί για τις ανάγκες της νέας του ταινίας, «The Riders».

Ήδη έχουν κυκλοφορήσει οι πρώτες εικόνες με τον διάσημο ηθοποιό να περπατά στο νησί έχοντας στο πλευρό του την σύντροφό του, Ινές ντε Ραμόν.

Πρόκειται για μία καλλονή που ασχολείται με τον χώρο των κοσμημάτων και έχει διανύσει μία επιτυχημένη επαγγελματική πορεία. Παρόλο που το ζευγάρι έχει 30 χρόνια διαφορά είναι πολύ αγαπημένο και ταιριαστό.

Το ζευγάρι κρατά χαμηλό προφίλ γύρω από τη σχέση του, ωστόσο δεν κρύβει τον έρωτά του και έχει κάνει αρκετές κοινές δημόσιες εμφανίσεις.

Η σύντροφος του Μπραντ Πιττ είναι 33 ετών και στο παρελθόν ήταν παντρεμένη με τον ηθοποιό και μοντέλο Πολ Γουέσλι. Από το 2024 η καρδιά της ανήκει στον 62χρονο σταρ.