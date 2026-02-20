Αλέξανδρος Βάρθης: Ο «Βλάσσης», το Maestro κι ο ρόλος του πατέρα

Όσα είπε ο ταλαντούχος ηθοποιός στο star.gr

Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency/Instagram
Δείτε τη συνέντευξη του Αλέξανδρου Βάρθη στο Star.gr
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Αλέξανδρος Βάρθης πρωταγωνιστεί στην παράσταση "Απόψε κανείς δεν πεθαίνει" στο θέατρο Μπέλλος, με σκηνοθέτιδα την Αικατερίνη Παπαγεωργίου.
  • Η συνεργασία του με την ομάδα The Young Quil προήλθε τυχαία και έχει αποδειχθεί επιτυχημένη.
  • Η τηλεόραση του προσέφερε οικονομική ασφάλεια, αν και δεν επιδιώκει την αναγνωρισιμότητα.
  • Θα συμμετάσχει στη νέα σεζόν του "Maestro" του Χριστόφορου Παπακαλιάτη.
  • Ως νέος πατέρας, θεωρεί τον ρόλο του πατέρα τον σημαντικότερο της ζωής του.

Το μοναδικό faux pas στη συνέντευξη με τον Αλέξανδρο Βάρθη, ήταν ένα! Ότι δε φρόντισα να δω την παράσταση Απόψε κανείς δεν πεθαίνει πριν ο Άμπερ πατήσει το rec της κάμερας. Για ποιο λόγο; Γιατί λίγη ώρα μετά την κουβέντα μας, είδα στη σκηνή του θεάτρου Μπέλλος τον πιο «κακό» της τηλεόρασης την τελευταία τριετία, με εξαιρετικό χιούμορ κι υποκριτική «ευελιξία» σε μια παρεΐστικη παράσταση που δίνει νέο νόημα στο ομαδικό θέατρο

Ο Αλέξανδρος Βάρθης είναι σίγουρα ένας από τους πιο ταλαντούχους ηθοποιούς της γενιάς του

Ο Αλέξανδρος Βάρθης είναι σίγουρα ένας από τους πιο ταλαντούχους ηθοποιούς της γενιάς του /Φωτογραφία Instagram

Βγάζω το καπέλο μου όχι μόνο στον Αλέξανδρο, ή τον «Βλάσση» από το Grand Hotel αν θέλετε, αλλά σε ολόκληρη την ομάδα των The Young Quil, με την Αικατερίνη Παπαγεωργίου να ηγείται αυτής. Πώς είναι η συνεργασία τους, πώς προέκυψε; «Τυχαία συνέβη. Με την Αικατερίνη βρέθηκα εντελώς τυχαία. Η Αικατερίνη βρέθηκε με τους υπόλοιπους εντελώς τυχαία. Είχε ήδη φτιάξει την ομάδα στο Λονδίνο όπου και σπούδασε. Και μετά την έφερε εδώ με μοναδικό εκπρόσωπο της ομάδας εκείνη, γιατί δεν μπορούσε να μεταφέρει τους ανθρώπους από την Αγγλία εδώ... σιγά σιγά βρήκε κάποιους συνεργάτες οι οποίοι χωρίς να γίνει επίτηδες αυτό το πράγμα ή να πιεστεί, γίναμε μόνιμοι συνεργάτες», μου απάντησε. 

Ο Αλέξανδρος Βάρθης με τον Νίκο Γιαλελή στο Απόψε κανείς δεν πεθαίνει

Ο Αλέξανδρος Βάρθης με τον Νίκο Γιαλελή στο Απόψε κανείς δεν πεθαίνει

Τα τελευταία χρόνια τον έχουμε δει σε σειρές όπως την Ηλέκτρα στην ΕΡΤ, τις Ψυχοκόρες που τον έκαναν να ξεχωρίσει και τις τελευταίες δύο σεζόν στο Grand Hotel του ΑΝΤ1. «Δεν είμαι άνθρωπος που αναζητούσε ποτέ την αναγνωρισιμότητα. Οπότε, απ’ αυτή την άποψη, δε μου λέει και τίποτα. Προφανώς θα χαρώ αν κάποιος μου πει συγχαρητήρια στο δρόμο ή με αναγνωρίσει αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός. Μου άλλαξε τη ζωή οικονομικά. Γιατί το θέατρο, καλώς ή κακώς, δεν έχει πολλά χρήματα. Εγώ ανδρώθηκα θεατρικά σε μία πάρα πολύ δύσκολη... δύσκολη περίοδο, μέσα στη βαθιά οικονομική κρίση, το '13-'14. Ε... θυμάμαι να παίζω σε δύο-τρεις παραστάσεις ταυτόχρονα και να βγάζω ελάχιστα λεφτά. Αλλά, ναι, αν μου προσέφερε κάτι, αυτό είναι σίγουρα μια, μια οικονομική ασφάλεια, για να μην πω ευμάρεια», ξεκαθάρισε για το αν η τηλεόραση του άλλαξε τη ζωή.

Από την περασμένη τηλεοπτική σεζόν, ο Αλέξανδρος Βάρθης είναι ο «Βλάσσης» στο Grand Hotel του ΑΝΤ1

Από την περασμένη τηλεοπτική σεζόν, ο Αλέξανδρος Βάρθης είναι ο «Βλάσσης» στο Grand Hotel του ΑΝΤ1

Σε άλλο σημείο μου αποκάλυψε ότι θα τον δούμε στη νέα σεζόν του Maestro, αφού ήδη έχει κάνει γύρισμα για τη σειρά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη.

Ψυχοκόρες: Έτσι αποχαιρέτησε ο Αλέξανδρος Βάρθης τον Τάσο Μέρμηγκα

Ο ρόλος του πατέρα είναι ο πιο σημαντικός για τον Αλέξανδρο

Ο ρόλος του πατέρα είναι ο πιο σημαντικός για τον Αλέξανδρο /Φωτογραφία Instagram

Όντας νέος μπαμπάς, δε γινόταν να μην τον ρωτήσω (την κλισέ ερώτηση) αν ο ρόλος αυτός είναι ο σημαντικότερος της ζωής του: «Ναι, προφανώς είναι αυτός». Πώς τον ζει; «Με φοβερή καθημερινή αναρώτηση και με μια έλλειψη ύπνου τα βράδια, όχι επειδή δεν κοιμάται πια το παιδί, το παιδί πια κοιμάται ευτυχώς. Αλλά ξέρεις, όταν περνάς το βράδυ την ανασκόπηση όλης της ημέρας, λες τώρα αυτό το έκανα σωστά; Μήπως έπρεπε να το κάνω κάπως αλλιώς; Και νομίζω ότι αν όχι όλοι, οι περισσότεροι γονείς το περνάνε αυτό το πράγμα. Και ξέρεις τι; Είναι κλισέ η ερώτηση, είναι κλισέ η απάντηση. Γιατί, το θέατρο, η τηλεόραση, το σινεμά, η δουλειά μας που τη λατρεύουμε, αλλιώς δε θα γινόταν να δουλεύουμε όλοι μας τόσες πολλές ώρες, είναι σημαντικά για εμάς. Αλλά νομίζω ότι είναι πιο σημαντικό και για εμάς και γι' αυτό το μικρό ανθρωπάκι αλλά και για όλη την κοινωνία, ως ευθύνη, ως ένα άχθος, ένα βάρος, αλλά με την πολύ καλή έννοια, είναι να βοηθήσεις έναν άνθρωπο να μάθει πώς ζει, πώς πρέπει να ζει, τα ήθη και τα έθιμα του τόπου του, και δεν το λέω φολκλόρ», τόνισε.

Ο Αλέξανδρος Βάρθης ξεχώρισε με τον ρόλο του «Τάσου Μέρμηγκα» στη σειρά Ψυχοκόρες

Ο Αλέξανδρος Βάρθης ξεχώρισε με τον ρόλο του «Τάσου Μέρμηγκα» στη σειρά Ψυχοκόρες /Φωτογραφία ΑΝΤ1

Όσον αφορά στη θεατρική του πορεία, μένει κι επιμένει με τους The Young Quil, κάτι που πολύ μας αρέσει: «Εγώ νομίζω ότι ξανά με τα παιδιά θα δουλεύω, δηλαδή με την Αικατερίνη, τον Φάνη, τον Τάσο, την Ελίζα, την Χρυσηίδα, όλους εμάς που δουλεύουμε πολύ ωραία, περνάμε υπέροχα, απολαμβάνουμε αυτό που κάνουμε, είμαστε αληθινοί, οπότε μάλλον θεατρικά πάλι εδώ θα είμαι ή κάπου εδώ».

Αλέξανδρος Βάρθης: Ο «Βλάσσης», το Maestro κι ο ρόλος του πατέρα

Όσον αφορά στα τηλεοπτικά του σχέδια, ξεκαθάρισε: «Είναι νωρίς. Ακούγονται διάφορα. Εγώ θα ήθελα να είμαι σε κάποιες δουλειές από αυτές που έχω ακούσει, αλλά επειδή τις έχω ακούσει και δεν είναι επιβεβαιωμένες δουλειές, ούτε αυτές μπορώ να πω».

Δείτε το trailer της παράστασης  Απόψε κανείς δεν πεθαίνει

Ο Αλέξανδρος Βάρθης πρωταγωνιστεί στην παράσταση Απόψε κανείς δεν πεθαίνει στο θέατρο Μπέλλος (Κέκροπος 1, Πλάκα - Ακρόπολη). Μαζί του ο Νίκος Γιαλελής, ο Τάσος Λέκκας, η Αλεξάνδρα Μαρτίνη, ο Φάνης Μιλλεούνης κι η Ελίζα Σκολίδη.

Το καστ της παράστασης Απόψε κανείς δεν πεθαίνει

Το καστ της παράστασης Απόψε κανείς δεν πεθαίνει

Σύλληψη ιδέας & σκηνοθεσία Αικατερίνη Παπαγεωργίου. Κείμενο Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος και Βίβιαν Στεργίου. Συνεργάτες στη δραματουργία (αλφαβητικά): Αλέξανδρος Βάρθης, Νίκος Γιαλελής, Τάσος Λέκκας, Αλεξάνδρα Μαρτίνη, Φάνης Μιλλεούνης, Αικατερίνη Παπαγεωργίου, Ελίζα Σκολίδη.

Πέμπτη-Παρασκευή, στις 20:30, Σάββατο, στις 21:00, Κυριακή, στις 18:00.

Διάρκεια: 130’ (με διάλειμμα)

Κάμερα: Άμπερ Ντόκου
Μοντάζ: Χρήστος Κοβάτσης

