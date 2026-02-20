Επίδομα ενοικίου: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός πληρωμής

Ti πρέπει να κάνετε για την 6μηνη ανανέωση του επιδόματος ενοικίου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
20.02.26 , 19:30 Βίντεο με AI παρουσιάζει τον Στουρνάρα να δίνει επενδυτικές συμβουλές!
20.02.26 , 19:21 Ανοιχτό κάλεσμα για εκπαίδευση καλλιτεχνών βασισμένη στη μεθοδολογία MPAS
20.02.26 , 18:51 Ο Γιώργος Αλκαίος για την απομόνωσή του: «Φαντάζονταν ότι μου ‘στριψε,»
20.02.26 , 18:46 «Βέλη» Τραμπ στον Ομπάμα για τις δηλώσεις του για τα ... UFO
20.02.26 , 18:43 Evangelia: Σπάει πιάτα & χορεύει συρτάκι στο music video του PARÉA
20.02.26 , 18:39 Alfa Romeo Junior Ibrida: Τώρα με έκπτωση 2000 ευρώ
20.02.26 , 18:30 Αναστάσιος Ράμμος: Αποκαλύπτει πώς γλίτωσε από τα ναρκωτικά
20.02.26 , 18:17 Επίδομα ενοικίου: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός πληρωμής
20.02.26 , 18:06 Η Skoda και ο διεθνής ποδηλατικός αγώνας
20.02.26 , 17:57 Αντιγόνη Κουλουκάκου: Η άβαφη ρίζα στα μαλλιά και το μήνυμά της
20.02.26 , 17:57 Αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ στη Μεσόγειο και της Γαλλίας στον Ατλαντικό!
20.02.26 , 17:44 Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε παράνομους τους δασμούς του Τραμπ
20.02.26 , 17:43 Κατρίνα Τσάνταλη: Ευτυχισμένη στα 2α γενέθλια του γιου, του Άρη της
20.02.26 , 16:54 Καισαριανή: Αυθεντικές οι φωτογραφίες -«Είμαι χαρούμενος», λέει ο συλλέκτης
20.02.26 , 16:45 Αλέξανδρος Βάρθης: Ο «Βλάσσης», το Maestro κι ο ρόλος του πατέρα
Ιωάννα Τούνη: «Έχουμε καθημερινά... ατυχήματα»
Οι στιλιστικές μάχες στην κοπή πίτας του Alpha: Ποια ξεχώρισε;
Ματίνα Νικολάου για Πορφυράκη: «Δε μετάνιωσα που η σχέση ήταν προβεβλημένη»
Ζαχαρέα - Ρουσόπουλος: Αγκαλιασμένοι και ερωτευμένοι στη ρομαντική Σιένα
Επίδομα 200 ευρώ: Τι ισχύει για όσους έχουν παιδιά
Μαρία Ιωαννίδου: Χορεύει το Ferto και βλέπει πρωτιά Akyla στη Eurovision
Δολοφονία 11χρονης: «Φώναζε "Μαμά, μπαμπά" όταν την έσερνε στο χωράφι»
Επίσημο! Ο Νίκος Μουτσινάς θα είναι ο παρουσιαστής του Lingo!
Ύδρα: Aυτό είναι το σκάφος «παλάτι» που θα μείνει ο Brad Pitt
Κατερίνα Καινούργιου: Μας δείχνει το παιδικό δωμάτιο της κορούλας της
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: newpost.gr, φωτογραφία Ευρωκίνηση/Γ. Κονταρίνης
ενοικιαστήρια
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Χιλιάδες ενοικιαστές κινδυνεύουν να μείνουν εκτός επιδόματος ενοικίου αν δεν κινηθούν άμεσα.
  • Το επίδομα χορηγείται για έξι μήνες και απαιτεί νέα αίτηση για συνέχιση μετά την πάροδο του εξαμήνου.
  • Αφορά κυρίως αιτήσεις που εγκρίθηκαν τον Αύγουστο του 2025, με ισχύ από 1 Σεπτεμβρίου 2025 έως 28 Φεβρουαρίου 2026.
  • Προθεσμία ολοκλήρωσης διαδικασίας για πληρωμή στις 31 Μαρτίου 2026.
  • Η επαναξιολόγηση απαιτεί προσοχή σε τρία κομβικά σημεία.

Αντιμέτωποι με τη διακοπή της καταβολής του επιδόματος στέγασης (ενοικίου) βρίσκονται χιλιάδες ενοικιαστές, οι οποίοι αν δεν κινηθούν άμεσα εντός των επόμενων ημερών, θα μείνουν εκτός της επόμενης πληρωμής.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς του ΟΠΕΚΑ, το επίδομα χορηγείται για έξι μήνες και μετά την πάροδο του εξαμήνου απαιτείται υποβολή νέας αίτησης προκειμένου να επανελεγχθούν τα κριτήρια και να συνεχιστεί η επιδότηση. Η τρέχουσα κινητοποίηση αφορά κυρίως τους πολίτες των οποίων η αίτηση είχε εγκριθεί τον Αύγουστο του 2025. Οι συγκεκριμένες αιτήσεις έχουν ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2025 έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2026. Όσοι προλάβουν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία εντός της προθεσμίας, θα συμπεριληφθούν κανονικά στην πληρωμή που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 31 Μαρτίου 2026.

Η διαδικασία επαναξιολόγησης από τον ΟΠΕΚΑ στο επίδομα ενοικίου απαιτεί προσοχή σε τρία κομβικά σημεία. 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο newpost.gr 
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΝΟΙΚΙΟΥ
 |
ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ
 |
ΟΠΕΚΑ
 |
NEWPOST
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top