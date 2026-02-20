Επίδομα ενοικίου: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός πληρωμής

Αντιμέτωποι με τη διακοπή της καταβολής του επιδόματος στέγασης (ενοικίου) βρίσκονται χιλιάδες ενοικιαστές, οι οποίοι αν δεν κινηθούν άμεσα εντός των επόμενων ημερών, θα μείνουν εκτός της επόμενης πληρωμής.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς του ΟΠΕΚΑ, το επίδομα χορηγείται για έξι μήνες και μετά την πάροδο του εξαμήνου απαιτείται υποβολή νέας αίτησης προκειμένου να επανελεγχθούν τα κριτήρια και να συνεχιστεί η επιδότηση. Η τρέχουσα κινητοποίηση αφορά κυρίως τους πολίτες των οποίων η αίτηση είχε εγκριθεί τον Αύγουστο του 2025. Οι συγκεκριμένες αιτήσεις έχουν ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2025 έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2026. Όσοι προλάβουν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία εντός της προθεσμίας, θα συμπεριληφθούν κανονικά στην πληρωμή που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 31 Μαρτίου 2026.

Η διαδικασία επαναξιολόγησης από τον ΟΠΕΚΑ στο επίδομα ενοικίου απαιτεί προσοχή σε τρία κομβικά σημεία.

