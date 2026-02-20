Αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ στη Μεσόγειο και της Γαλλίας στον Ατλαντικό!

Αναπτύσσει δύναμη στη Βαλτική το Παρίσι μαζί με άλλες χώρες ΕΕ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
20.02.26 , 19:30 Βίντεο με AI παρουσιάζει τον Στουρνάρα να δίνει επενδυτικές συμβουλές!
20.02.26 , 19:21 Ανοιχτό κάλεσμα για εκπαίδευση καλλιτεχνών βασισμένη στη μεθοδολογία MPAS
20.02.26 , 18:51 Ο Γιώργος Αλκαίος για την απομόνωσή του: «Φαντάζονταν ότι μου ‘στριψε,»
20.02.26 , 18:46 «Βέλη» Τραμπ στον Ομπάμα για τις δηλώσεις του για τα ... UFO
20.02.26 , 18:43 Evangelia: Σπάει πιάτα & χορεύει συρτάκι στο music video του PARÉA
20.02.26 , 18:39 Alfa Romeo Junior Ibrida: Τώρα με έκπτωση 2000 ευρώ
20.02.26 , 18:30 Αναστάσιος Ράμμος: Αποκαλύπτει πώς γλίτωσε από τα ναρκωτικά
20.02.26 , 18:17 Επίδομα ενοικίου: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός πληρωμής
20.02.26 , 18:06 Η Skoda και ο διεθνής ποδηλατικός αγώνας
20.02.26 , 17:57 Αντιγόνη Κουλουκάκου: Η άβαφη ρίζα στα μαλλιά και το μήνυμά της
20.02.26 , 17:57 Αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ στη Μεσόγειο και της Γαλλίας στον Ατλαντικό!
20.02.26 , 17:44 Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε παράνομους τους δασμούς του Τραμπ
20.02.26 , 17:43 Κατρίνα Τσάνταλη: Ευτυχισμένη στα 2α γενέθλια του γιου, του Άρη της
20.02.26 , 16:54 Καισαριανή: Αυθεντικές οι φωτογραφίες -«Είμαι χαρούμενος», λέει ο συλλέκτης
20.02.26 , 16:45 Αλέξανδρος Βάρθης: Ο «Βλάσσης», το Maestro κι ο ρόλος του πατέρα
Ιωάννα Τούνη: «Έχουμε καθημερινά... ατυχήματα»
Οι στιλιστικές μάχες στην κοπή πίτας του Alpha: Ποια ξεχώρισε;
Ματίνα Νικολάου για Πορφυράκη: «Δε μετάνιωσα που η σχέση ήταν προβεβλημένη»
Ζαχαρέα - Ρουσόπουλος: Αγκαλιασμένοι και ερωτευμένοι στη ρομαντική Σιένα
Επίδομα 200 ευρώ: Τι ισχύει για όσους έχουν παιδιά
Μαρία Ιωαννίδου: Χορεύει το Ferto και βλέπει πρωτιά Akyla στη Eurovision
Δολοφονία 11χρονης: «Φώναζε "Μαμά, μπαμπά" όταν την έσερνε στο χωράφι»
Επίσημο! Ο Νίκος Μουτσινάς θα είναι ο παρουσιαστής του Lingo!
Ύδρα: Aυτό είναι το σκάφος «παλάτι» που θα μείνει ο Brad Pitt
Κατερίνα Καινούργιου: Μας δείχνει το παιδικό δωμάτιο της κορούλας της
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
αεροπλανοφόρο Γαλλίας Σαρλ ντε Γκωλ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ "Τζέραλντ Φορντ" πλέει προς τη Μεσόγειο για πιθανή επέμβαση κατά του Ιράν.
  • Το γαλλικό αεροπλανοφόρο "Σαρλ ντε Γκωλ" αναπτύσσεται στον Βόρειο Ατλαντικό και τη Βαλτική Θάλασσα.
  • Η γαλλική δύναμη θα συμμετάσχει σε αποστολές του NATO για την αποτροπή απειλών κατά υποθαλάσσιων υποδομών.
  • Η ανάπτυξη περιλαμβάνει συμμετοχή σε ασκήσεις όπως "Ακλόνητο Βέλος" και "Ψυχρή Απάντηση".
  • Διεθνείς δυνάμεις θα ενισχύσουν τη γαλλική Task Force κατά την ανάπτυξή της.

Την ώρα που το αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ «Τζέραλντ Φορντ» πλέει προς τη Μεσόγειο με τελικό προορισμό την Ερυθρά Θάλασσα για να συμμετάσχει σε ενδεχόμενη επέμβαση κατά του Ιράν, το γαλλικό αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ» και η συνοδεία του άρχισαν να αναπτύσσονται στον Βόρειο Ατλαντικό και στη Βαλτική Θάλασσα!  

Δεύτερο αεροπλανοφόρο στέλνει ο Τραμπ στη Μέση Ανατολή

Το αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ Τχζέραλντ Φορντ πλέει προς τη Μεσόγειο

Το αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ Τχζέραλντ Φορντ πλέει προς τη Μεσόγειο (Photo US Navy) 

Αυτό ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Άμυνας στο Παρίσι, σε ένα πλαίσιο αστάθειας λόγω της Ρωσίας και μετά τις πιέσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αποκτήσουν οι ΗΠΑ τον έλεγχο της Γροιλανδίας.

Το πλοίο, το οποίο απέπλευσε στις 27 Ιανουαρίου από την Τουλόν και μετείχε στην μεγάλη άσκηση «Orion 26» που διεξήγαγε η Γαλλία, συνεχίζει την «αποστολή Lafayette 2» στον Βόρειο Ατλαντικό, προτού πλεύσει προς τη Μεσόγειο.

Στις 25 Φεβρουαρίου αναμένεται να φτάσει στο σουηδικό λιμάνι Μάλμε, όπου και θα βρίσκεται για μερικές ημέρες, κάτι που γίνεται για πρώτη φορά, σύμφωνα με το σουηδικό υπουργείο Άμυνας.


Στη Σούδα το γιγαντιαίο αεροπλανοφόρο «Τζέραλντ Φορντ»

Στη διάρκεια της ανάπτυξής της, αυτή η γαλλική αεροναυτική δύναμη αναμένεται να μετάσχει στην αποστολή του NATO «Φρουρός της Βαλτικής» (Baltic Sentry). Αυτή έχει στόχο την αποτροπή των απειλών κατά των υποθαλάσσιων υποδομών μετά το κόψιμο καλωδίων για το οποίο υπάρχουν υποψίες ότι ενορχηστρώθηκε από τη Μόσχα.

Θα μετάσχει επίσης στις ασκήσεις του NATO Ακλόνητο Βέλος (Steadfast Dart) στη Βαλτική Θάλασσα, Χτύπημα του Ποσειδώνα (Neptune Strike), όπως και Ψυχρή Απάντηση (Cold Response), μια πολυεθνική άσκηση που διοργανώνει η Νορβηγία.

Η ανάπτυξη αυτή, που προβλέπεται για μεγάλο χρονικό διάστημα, έρχεται την ώρα που το NATO θέλει να ξεκινήσει την αποστολή του Αρκτικός Φρουρός (Arctic Sentry) που αποσκοπεί στην ενίσχυση της ασφάλειας στην Αρκτική, σε μια κίνηση που έχει στόχο ιδιαίτερα να καθησυχάσει τις ΗΠΑ.

Σε αυτήν την περιοχή επιχειρούν τακτικά τα ρωσικά υποβρύχια του στόλου του Βορρά ή του στόλου της Βαλτικής.

Η γαλλική αεροναυτική ομάδα περιλαμβάνει το αεροπλανοφόρο και τα αεροσκάφη του, αλλά και διάφορα πλοία συνοδείας και υποστήριξης, όπως για παράδειγμα φρεγάτες, ένα πλοίο ανεφοδιασμού, ένα επιθετικό υποβρύχιο. Πέραν των σημαντικών επιχειρησιακών δυνατοτήτων της, χρησιμεύει επίσης ως εργαλείο στρατηγικής και διπλωματικής επικοινωνίας.

«Ιταλικά, ισπανικά, ολλανδικά, μαροκινά, βρετανικά, νορβηγικά, δανικά, γερμανικά πολεμικά πλοία θα ενισχύσουν τη γαλλική Task Force (Δύναμη Κρούσης)» κατά την ανάπτυξή της, σύμφωνα με το υπουργείο Ενόπλων Δυνάμεων.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΦΟΡΟ
 |
ΗΠΑ
 |
ΓΑΛΛΙΑ
 |
ΙΡΑΝ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top