Αναστάσιος Ράμμος: Αποκαλύπτει πώς γλίτωσε από τα ναρκωτικά

«Πήγα για κάποιους μήνες σε κέντρο απεξάρτησης στην Ελλάδα»

O Aναστάσιος Ράμμος μιλά για την πατρότητα/ Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Αναστάσιος Ράμμος μίλησε για τον εθισμό του στα ναρκωτικά και το αλκοόλ σε συνέντευξή του.
  • Αναφέρθηκε στις δύσκολες στιγμές της ζωής του, όπως κρατητήρια και ατυχήματα, και πώς η πίστη τον βοήθησε να ξεπεράσει τον εθισμό.
  • Η δισκογραφική του εταιρεία τον στήριξε σε δύσκολες περιόδους, ενώ η σύντροφός του Έφη τον βοήθησε να αλλάξει ζωή.
  • Πρόσφατα έγινε πατέρας και θα βαφτίσουν την κόρη τους το καλοκαίρι.
  • Ο Ράμμος υπογράμμισε τη σημασία της πνευματικής στήριξης στην ανάρρωσή του.

O Αναστάσιος Ράμμος ήταν καλεσμένος της Νάνσυς Παραδεισανού στο νέο επεισόδιο στο διαδικτυακό κανάλι της στο Youtube και μεταξύ άλλων, μίλησε για τον εθισμό του στα ναρκωτικά και το αλκοόλ.

«Το βαρέλι δεν έχει πάτο. Ο θάνατος είναι μόνο το τελευταίο. Είχα τρακάρει, είχα χάσει λεφτά, είχα χτυπήσει, είχα πάει κρατητήρια. Αυτή τη στιγμή εγώ προσπαθώ να συμφιλιωθώ με το παρόν, με το παρελθόν αλλά να έχω και πίστη για το μέλλον και να ζω το παρόν. Οπότε γι’ αυτό τα λέω και γελάω», είπε αρχικά ο Αναστάσιος Ράμμος ο οποίος πρόσφατα έγινε πατέρας για πρώτη φορά.

Αναστάσιος Ράμμος: Έγινε πατέρας για πρώτη φορά!

«Όταν ήμουν στον πάτο, δεν μπορούσα και δεν ήθελα να πάρω κανέναν. Πίστευα ότι χωρίς αλκοόλ δεν μπορούσα να ζήσω. Για να πιω νερό, έπινα πρώτα ουίσκι. Τις πρώτες φορές που δοκίμασα ουσίες ένιωθα αυτή την ευφορία και ένιωθα ότι μπορώ να κάνω τα πάντα. Την πρώτη φορά που ήπια το έκανα γιατί ήθελα να κάνω παρέα με τα παιδιά τα οποία δεν έκανα παρέα μέχρι τότε. Ήθελα να γίνω αποδεχτός. Συνέχισα να το κάνω γιατί είχα την αρρώστια του εθισμού», συμπλήρωσε ο τραγουδιστής. 

«Όλο αυτό σταματάει μόνο πνευματικά. Το κενό που έχω μέσα μου, αν δεν το γεμίσω με θεό και πίστη, δεν μπορώ. Η δισκογραφική εταιρεία μου με έσωσε, πίστεψε σε εμένα, όταν εγώ δεν πίστευα στον ίδιο μου τον εαυτό. Ο κόσμος με γνώριζε ενώ ήμουν χρήστης. Δεν λυπάμαι τα χρόνια που πέρασαν, γιατί έτσι ήρθα εδώ που είμαι τώρα», τόνισε ο Αναστάσιος Ράμμος. 

Δες τη συνέντευξη:

«Στη γυναίκα μου είχα πει την αλήθεια από την πρώτη στιγμή. Αν δεν την είχα γνωρίσει δεν θα υπήρξε καλή κατάληξη. Μπορεί να είχα μπει στη φυλακή, μπορεί και να με είχαν σκοτώσει, μπλεκόμουν παντού. Πήγα για κάποιους μήνες σε κέντρο απεξάρτησης στην Ελλάδα. Όταν βγήκα από εκεί ήμουν πολύ φοβισμένος. Δεν ήξερα πώς να πάω στη δουλειά μου, δεν ήξερα πώς να μιλήσω, δεν ήξερα πώς να ζω. Από τα 17 μέχρι τα 33 είχαν έναν άλλο τρόπο ζωής», συμπλήρωσε ολοκληρώνοντας ο Αναστάσιος Ράμμος. 

Ο Αναστάσιος Ράμμος και η σύντροφός του, Έφη επισημοποίησαν τη σχέση τους, υπογράφοντας σύμφωνο συμβίωσης. Μάλιστα, οι δυο τους υποδέχτηκαν το 2026 με τον πιο όμορφο τρόπο, καθώς ήρθε στον κόσμο η μονάκριβη κόρη τους. Ο καλλιτέχνης αποκάλυψε οτι θα βαφτίσουν το κοριτσάκι τους το καλοκαίρι.

Δες τις αναρτήσεις που είχε κάνει το ζευγάρι από το μαιευτήριο:
Αναστάσιος Ράμμος: Αποκαλύπτει πώς γλίτωσε από τα ναρκωτικά

Αναστάσιος Ράμμος: Αποκαλύπτει πώς γλίτωσε από τα ναρκωτικά

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΡΑΜΜΟΣ
