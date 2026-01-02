Αναστάσιος Ράμμος: Έγινε πατέρας για πρώτη φορά!

Γέννησε η σύντροφός του

STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Αναστάσιος Ράμμος: Όσα είχε πει πριν λίγο καιρό/ βίντεο Happy Day
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μπαμπάς για πρώτη φορά έγινε ο Αναστάσιος Ράμμος πριν από λίγες ώρες! Συγκεκριμένα, η σύντροφός του, Έφη Σακελλάρη έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι.

Αναστάσιος Ράμμος: Το σύμφωνο συμβίωσης & το όνομα που θα πάρει η κόρη του

Το χαρμόσυνο γεγονός γνωστοποίησε ο ίδιος ο τραγουδιστής, ανεβάζοντας φωτογραφίες από το μαιευτήριο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Η μικρή τους πριγκίπισσα είναι ένα από τα πρώτα μωράκια του χρόνου και γεννήθηκε σήμερα Παρασκευή 2 Ιανουαρίου. Ο Αναστάσιος Ράμμος και η Έφη Σακελλάρη είναι τρισευτυχισμένοι, καθώς το 2026 τούς επιφύλασσε το πιο όμορφο δώρο!

Δες τις αναρτήσεις από το μαιευτήριο:

Αναστάσιος Ράμμος: Έγινε πατέρας για πρώτη φορά!

Αναστάσιος Ράμμος: Έγινε πατέρας για πρώτη φορά!

Αναστάσιος Ράμμος: Έγινε πατέρας για πρώτη φορά!

Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές Σεπτεμβρίου 2025, ο Αναστάσιος Ράμμος και η σύντροφός του, Έφη επισημοποίησαν τη σχέση τους, υπογράφοντας σύμφωνο συμβίωσης.

Το ζευγάρι έκανε την πρώτη κοινή δημόσια εμφάνισή του πριν από περίπου ένα μήνα, στην παρουσίαση του νέου album του Αναστάσιου Ράμμου, με τίτλο «Δέκα», που κυκλοφορεί από την Panik Records.

Αναστάσιος Ράμμος με την εγκυμονούσα σύζυγό του, Έφη/ NDP ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

Αναστάσιος Ράμμος με τη σύζυγό του, Έφη/ NDP ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

Όπως είχε αποκαλύψει τότε ο ίδιος, η νεογέννητη θα πάρει το όνομα Παναγιώτα όπως λένε τη μητέρα του και θα τη φωνάζουν «Νάγια» και νονά θα είναι η Κατερίνα Ζαρίφη με την οποία είναι πολύ καλοί φίλοι.

Ο γνωστός τραγουδιστής τον περασμένο Απρίλιο ήταν καλεσμένος στο «Στούντιο 4» και μιλώντας για την προσωπική του ζωή, και τα νέα δεδομένα, μετά την συγκατοίκηση με την σύντροφό του είχε εξηγήσει:

«Μένω σε δικό μου σπίτι με τη σύντροφό μου και είμαι καλά. Περνάμε καταπληκτικά. Η νέα ζωή μου περιλαμβάνει άλλες αξίες, αποκλείει πολλούς ανθρώπους, ανθρώπους νηφάλιους, πλήρη αποχή και περιλαμβάνει και τον Θεό. Πάντα πίστευα αλλά κάπου έχασα τον δρόμο μου. Περιλαμβάνει μια ανώτερη δύναμη που είναι εκεί για μένα και με προσέχει. Περιλαμβάνει επιτυχία, γαλήνη και αγάπη».

Όπως είχε παραδεχτεί στη συνέχεια, η σύντροφός του στέκεται πάντα «βράχος» δίπλα του: «Μαθαίνω να ζω ξανά. Είναι σαν συναισθηματικά να είμαι 13 ετών και μαθαίνω. Το κορίτσι μου είναι “βράχος” δίπλα μου. Είμαστε ενάμιση χρόνο μαζί με την Έφη. Θέλω να κάνουμε οικογένεια, να γελάμε, να κάνουμε ταξίδια, να είμαστε σε οικογενειακά τραπέζια. Είμαι ένας καθημερινός άνθρωπος».

