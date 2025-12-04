Αναστάσιος Ράμμος: Το σύμφωνο συμβίωσης & το όνομα που θα πάρει η κόρη του

Η σύζυγός του, Έφη, έχει μπει στον μήνα της

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.12.25 , 12:28 Κυπαρισσία: Απήγαγαν και λήστεψαν κτηνίατρο - Του πήραν 25.000 ευρώ
04.12.25 , 12:09 Στράτος Τζώρτζογλου: «Έδωσα μάχη με την κατάθλιψη»
04.12.25 , 11:53 Πράγα: Ένα χειμωνιάτικο ταξίδι σε μια παραμυθένια πρωτεύουσα
04.12.25 , 11:51 Θανάσης Σπανούλης: Ο 15χρονος γιος του Βασίλη που μαγεύει στο παρκέ!
04.12.25 , 11:50 Ποια είναι η μεγαλύτερη λέξη στα ελληνικά; Έχει 172 γράμματα!
04.12.25 , 11:49 First Dates: Φλερτ, ευτράπελα, χορός και πολύ τραγούδι - Δείτε το trailer
04.12.25 , 11:48 Google: Αυτά είναι τα πρόσωπα που αναζήτησαν περισσότερο οι Έλληνες το 2025
04.12.25 , 11:48 Ηράκλειο: «Είχαν δώσει ηρεμιστικά σε 2,5 ετών παιδάκι»
04.12.25 , 11:47 GNTM - Νάρκισσος: «Μόνο που υπάρχω και μιλάω προκαλώ μια εντύπωση»
04.12.25 , 11:30 Νέο Έκτακτο Δελτίο Καιρού: Πότε θα «χτυπήσει» την Αττική η κακοκαιρία Byron
04.12.25 , 11:26 Τι έψαξαν περισσότερο οι Έλληνες το 2025; Η απίστευτη λίστα της Google
04.12.25 , 11:02 Aπεργία στα θέατρα στις 5/12: Ποιες παραστάσεις δεν θα παιχτούν
04.12.25 , 10:56 «Τσιμέντωσαν» Ρώσο απατεώνα κρυπτονομισμάτων και τη σύζυγό του στα ΗΑΕ
04.12.25 , 10:43 Τα Φαντάσματα: Η Καλλιρρόη μαθαίνει την αλήθεια - «Γαμπρός καπούτ»
04.12.25 , 10:40 Ευαγγελία Καρακατσάνη: Ο γιος της την ενέπνευσε για τον ρόλο της Θεοφανίας
Σπανούλης: Ο γιος του Θανάσης στην Ισπανία στην Εθνική Παίδων
Θανάσης Σπανούλης: Ο 15χρονος γιος του Βασίλη που μαγεύει στο παρκέ!
Νέο Έκτακτο Δελτίο Καιρού: Πότε θα «χτυπήσει» την Αττική η κακοκαιρία Byron
Άση Μπήλιου: Απίστευτη εύνοια για 4 ζώδια με Αφροδίτη στον Τοξότη
GNTM - Νάρκισσος: «Μόνο που υπάρχω και μιλάω προκαλώ μια εντύπωση»
Στάση εργασίας σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά την Παρασκευή 5/12
Η δυνατή μονομαχία και η ανατροπή στη Φάρμα
Συγκινεί ο Γιάννης Βούρος: «Ποτέ δεν άκουσα από εκείνον ένα “σ’ αγαπώ”»
Τι έψαξαν περισσότερο οι Έλληνες το 2025; Η απίστευτη λίστα της Google
Πάνος Ιωαννίδης: Η εντυπωσιακή αλλαγή στην εμφάνισή του – Πόσα κιλά έχασε
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Αναστάσιος Ράμμος: Όσα είπε για το μωρό που περιμένει με τη σύζυγό του/ βίντεο Happy Day
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Από μέρα σε μέρα αναμένεται η γέννηση του πρώτου παιδιού του Αναστάσιου Ράμμου, αφού η σύντροφός του, Έφη, έχει μπει στον μήνα της.

«Νιώθω σίγουρος και ευγνώμων που θα γίνω μπαμπάς. Σήμερα (2 Δεκεμβρίου) μπήκαμε στον μήνα μας», είπε ο τραγουδιστής στο Happy Day, ανήμερα της παρουσίασης του νέου του άλμπουμ με τίτλο «Δέκα».

Αναστάσιος Ράμμος με την εγκυμονούσα σύζυγό του, Έφη/ NDP ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

Αναστάσιος Ράμμος με την εγκυμονούσα σύζυγό του, Έφη/ NDP ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

Στην εκδήλωση είδαμε για πρώτη φορά την εγκυμονούσα σύντροφό του, ενώ η Κατερίνα Ζαρίφη, που θα γίνει νονά, ήταν αυτή που αποκάλυψε – με τον αυθορμητισμό της- το φύλο του μωρού.

Αναστάσιος Ράμμος: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση με την εγκυμονούσα σύντροφό του

«Το ανακοίνωσε ναι. Της ξέφυγε, είναι η Κατερίνα που αγαπάμε και λατρεύουμε, είναι η αυθόρμητη Κατερίνα. Είναι κοριτσάκι το μωρό και από ότι μάθαμε όλοι θα είναι η κουμπάρα, θα είναι η νονά η Κατερίνα», πρόσθεσε ο τραγουδιστής. 

Αναστάσιος Ράμμος με την εγκυμονούσα σύζυγό του, Έφη/ NDP ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

Αναστάσιος Ράμμος με την εγκυμονούσα σύζυγό του, Έφη/ NDP ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

Ο ίδιος αποκάλυψε πως το ζευγάρι έχει υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης και έδειξε τη βέρα του, ενώ έκανε γνωστό το όνομα που θα πάρει η κόρη τους. 

«Το όνομα του μωρού θα είναι Παναγιώτα και θα τη φωνάζουμε Νάγια, το όνομα της μαμάς μου δηλαδή», αποκάλυψε. 

Κατερίνα Ζαρίφη: «Κάρφωσε» το φύλο του μωρού του Αναστάσιου Ράμμου

Όσον αφορά τον θρησκευτικό γάμο και τη βάπτιση του μωρού, ο Αναστάσιος Ράμμος είπε πως αυτά θα τα αποφασίσει η σύζυγός του. «Λογικά του χρόνου θα κάνουμε γαμο-βάπτιση. Νομίζω προς καλοκαίρι θα πάμε», συμπλήρωσε. 
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΡΑΜΜΟΣ
 |
ΠΑΤΕΡΑΣ
 |
ΠΑΙΔΙ
 |
ΜΩΡΟ
 |
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΖΑΡΙΦΗ
 |
ΕΓΚΥΟΣ
 |
ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top