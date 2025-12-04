Αναστάσιος Ράμμος: Το σύμφωνο συμβίωσης & το όνομα που θα πάρει η κόρη του

Από μέρα σε μέρα αναμένεται η γέννηση του πρώτου παιδιού του Αναστάσιου Ράμμου, αφού η σύντροφός του, Έφη, έχει μπει στον μήνα της.
«Νιώθω σίγουρος και ευγνώμων που θα γίνω μπαμπάς. Σήμερα (2 Δεκεμβρίου) μπήκαμε στον μήνα μας», είπε ο τραγουδιστής στο Happy Day, ανήμερα της παρουσίασης του νέου του άλμπουμ με τίτλο «Δέκα».
Στην εκδήλωση είδαμε για πρώτη φορά την εγκυμονούσα σύντροφό του, ενώ η Κατερίνα Ζαρίφη, που θα γίνει νονά, ήταν αυτή που αποκάλυψε – με τον αυθορμητισμό της- το φύλο του μωρού.
Αναστάσιος Ράμμος: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση με την εγκυμονούσα σύντροφό του
«Το ανακοίνωσε ναι. Της ξέφυγε, είναι η Κατερίνα που αγαπάμε και λατρεύουμε, είναι η αυθόρμητη Κατερίνα. Είναι κοριτσάκι το μωρό και από ότι μάθαμε όλοι θα είναι η κουμπάρα, θα είναι η νονά η Κατερίνα», πρόσθεσε ο τραγουδιστής.
Ο ίδιος αποκάλυψε πως το ζευγάρι έχει υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης και έδειξε τη βέρα του, ενώ έκανε γνωστό το όνομα που θα πάρει η κόρη τους.
«Το όνομα του μωρού θα είναι Παναγιώτα και θα τη φωνάζουμε Νάγια, το όνομα της μαμάς μου δηλαδή», αποκάλυψε.
Κατερίνα Ζαρίφη: «Κάρφωσε» το φύλο του μωρού του Αναστάσιου Ράμμου
Όσον αφορά τον θρησκευτικό γάμο και τη βάπτιση του μωρού, ο Αναστάσιος Ράμμος είπε πως αυτά θα τα αποφασίσει η σύζυγός του. «Λογικά του χρόνου θα κάνουμε γαμο-βάπτιση. Νομίζω προς καλοκαίρι θα πάμε», συμπλήρωσε.