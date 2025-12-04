Αναστάσιος Ράμμος: Το σύμφωνο συμβίωσης & το όνομα που θα πάρει η κόρη του

Αναστάσιος Ράμμος: Όσα είπε για το μωρό που περιμένει με τη σύζυγό του/ βίντεο Happy Day

Από μέρα σε μέρα αναμένεται η γέννηση του πρώτου παιδιού του Αναστάσιου Ράμμου, αφού η σύντροφός του, Έφη, έχει μπει στον μήνα της.

«Νιώθω σίγουρος και ευγνώμων που θα γίνω μπαμπάς. Σήμερα (2 Δεκεμβρίου) μπήκαμε στον μήνα μας», είπε ο τραγουδιστής στο Happy Day, ανήμερα της παρουσίασης του νέου του άλμπουμ με τίτλο «Δέκα».

Αναστάσιος Ράμμος με την εγκυμονούσα σύζυγό του, Έφη/ NDP ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

Στην εκδήλωση είδαμε για πρώτη φορά την εγκυμονούσα σύντροφό του, ενώ η Κατερίνα Ζαρίφη, που θα γίνει νονά, ήταν αυτή που αποκάλυψε – με τον αυθορμητισμό της- το φύλο του μωρού.

«Το ανακοίνωσε ναι. Της ξέφυγε, είναι η Κατερίνα που αγαπάμε και λατρεύουμε, είναι η αυθόρμητη Κατερίνα. Είναι κοριτσάκι το μωρό και από ότι μάθαμε όλοι θα είναι η κουμπάρα, θα είναι η νονά η Κατερίνα», πρόσθεσε ο τραγουδιστής.

Ο ίδιος αποκάλυψε πως το ζευγάρι έχει υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης και έδειξε τη βέρα του, ενώ έκανε γνωστό το όνομα που θα πάρει η κόρη τους.

«Το όνομα του μωρού θα είναι Παναγιώτα και θα τη φωνάζουμε Νάγια, το όνομα της μαμάς μου δηλαδή», αποκάλυψε.

Όσον αφορά τον θρησκευτικό γάμο και τη βάπτιση του μωρού, ο Αναστάσιος Ράμμος είπε πως αυτά θα τα αποφασίσει η σύζυγός του. «Λογικά του χρόνου θα κάνουμε γαμο-βάπτιση. Νομίζω προς καλοκαίρι θα πάμε», συμπλήρωσε.

