Εκτός εκπομπής η Μαρία Ηλιάκη- Τι είπε ο Κρατερός Κατσούλης

«Είναι καλά, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Ευχόμαστε πολλά περαστικά»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.12.25 , 12:28 Κυπαρισσία: Απήγαγαν και λήστεψαν κτηνίατρο - Του πήραν 25.000 ευρώ
04.12.25 , 12:09 Στράτος Τζώρτζογλου: «Έδωσα μάχη με την κατάθλιψη»
04.12.25 , 11:53 Πράγα: Ένα χειμωνιάτικο ταξίδι σε μια παραμυθένια πρωτεύουσα
04.12.25 , 11:51 Θανάσης Σπανούλης: Ο 15χρονος γιος του Βασίλη που μαγεύει στο παρκέ!
04.12.25 , 11:50 Ποια είναι η μεγαλύτερη λέξη στα ελληνικά; Έχει 172 γράμματα!
04.12.25 , 11:49 First Dates: Φλερτ, ευτράπελα, χορός και πολύ τραγούδι - Δείτε το trailer
04.12.25 , 11:48 Google: Αυτά είναι τα πρόσωπα που αναζήτησαν περισσότερο οι Έλληνες το 2025
04.12.25 , 11:48 Ηράκλειο: «Είχαν δώσει ηρεμιστικά σε 2,5 ετών παιδάκι»
04.12.25 , 11:47 GNTM - Νάρκισσος: «Μόνο που υπάρχω και μιλάω προκαλώ μια εντύπωση»
04.12.25 , 11:30 Νέο Έκτακτο Δελτίο Καιρού: Πότε θα «χτυπήσει» την Αττική η κακοκαιρία Byron
04.12.25 , 11:26 Τι έψαξαν περισσότερο οι Έλληνες το 2025; Η απίστευτη λίστα της Google
04.12.25 , 11:02 Aπεργία στα θέατρα στις 5/12: Ποιες παραστάσεις δεν θα παιχτούν
04.12.25 , 10:56 «Τσιμέντωσαν» Ρώσο απατεώνα κρυπτονομισμάτων και τη σύζυγό του στα ΗΑΕ
04.12.25 , 10:43 Τα Φαντάσματα: Η Καλλιρρόη μαθαίνει την αλήθεια - «Γαμπρός καπούτ»
04.12.25 , 10:40 Ευαγγελία Καρακατσάνη: Ο γιος της την ενέπνευσε για τον ρόλο της Θεοφανίας
Σπανούλης: Ο γιος του Θανάσης στην Ισπανία στην Εθνική Παίδων
Θανάσης Σπανούλης: Ο 15χρονος γιος του Βασίλη που μαγεύει στο παρκέ!
Νέο Έκτακτο Δελτίο Καιρού: Πότε θα «χτυπήσει» την Αττική η κακοκαιρία Byron
Η δυνατή μονομαχία και η ανατροπή στη Φάρμα
Τι έψαξαν περισσότερο οι Έλληνες το 2025; Η απίστευτη λίστα της Google
Άση Μπήλιου: Απίστευτη εύνοια για 4 ζώδια με Αφροδίτη στον Τοξότη
Στάση εργασίας σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά την Παρασκευή 5/12
GNTM - Νάρκισσος: «Μόνο που υπάρχω και μιλάω προκαλώ μια εντύπωση»
Πάνος Ιωαννίδης: Η εντυπωσιακή αλλαγή στην εμφάνισή του – Πόσα κιλά έχασε
Συγκινεί ο Γιάννης Βούρος: «Ποτέ δεν άκουσα από εκείνον ένα “σ’ αγαπώ”»
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Κρατερός Κατσούλης: Τι είπε για την απουσία της Μαρίας Ηλιάκη από την εκπομπή/ βίντεο ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μόνος του καλημέρισε τους τηλεθεατές ο Κρατερός Κατσούλης στην εκπομπή «Νωρίς νωρίς» της ΕΡΤ, σήμερα το πρωί. Η Μαρία Ηλιάκη είναι εκτός εκπομπής για λόγους υγείας, όπως γνωστοποίησε ο συμπαρουσιαστής της. 

Μαρία Ηλιάκη: Για ποιο λόγο δεν έχει παντρευτεί με τον Στέλιο Μανουσάκη

«Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε εδώ στο “Νωρίς νωρίς”. Δεν είναι το Μαράκι μας μαζί, γιατί αιφνιδίως κάποια μικρή ίωση, κάτι όχι πάρα πολύ σοβαρό, αλλά τόσο ώστε, δυστυχώς, να την κρατήσει μακριά μας. Είναι καλά, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Ευχόμαστε πολλά πολλά περαστικά, με πολλή πολλή αγάπη γρήγορα και εύκολα», είπε στην έναρξη της εκπομπής ο Κρατερός Κατσούλης, συνεχίζοντας με τα θέματα της εκπομπής. 

Η έναρξη του Κρατερού Κατσούλη στην εκπομπή Νωρίς- νωρίς χωρίς τη Μαρία Ηλιάκη

Η έναρξη του Κρατερού Κατσούλη στην εκπομπή Νωρίς- νωρίς χωρίς τη Μαρία Ηλιάκη

Η εκπομπή τους έκανε πρεμιέρα στην ΕΡΤ στα μέσα Σεπτεμβρίου και προβάλλεται καθημερινά στις 06:45. «Το πρωινό ξύπνημα το συνήθισα. Εξακολουθεί να μην είναι πολύ εύκολο, αλλά δεν είναι τόσο δύσκολο όσο ακούγεται. Η Μαρία Ηλιάκη δεν είναι δικός μου άνθρωπος. Είναι φίλη της Κατερίνας, την έχω ζήσει ελάχιστα. Δεν την ήξερα, ούτε έχουμε κάνει παρέα, αλλά έχουμε κολλήσει όμορφα. Έχουμε δέσει με ένα περίεργο σουρεαλιστικό τρόπο», είχε πει σε πρόσφατες δηλώσεις του στο Happy Day ο Κρατερός Κατσούλης.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by maria Iliaki (@marakiiliaki)

 

«Εμένα η εκπομπή αυτή που κάνουμε μου αρέσει πάρα πολύ. Θεωρώ ότι το αποτέλεσμα είναι κάθε μέρα και καλύτερο. Είναι κάτι που θεωρώ ότι μου ταιριάζει και ναι την απολαμβάνω. Ελπίζω να μας δικαιώσει και η συνέχεια», είχε πει από την πλευρά της η Μαρία Ηλιάκη, μιλώντας στη Super Κατερίνα, στα τέλη Σεπτεμβρίου.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by maria Iliaki (@marakiiliaki)

Η Ηλιάκη έχει μια κόρη, την 4,5 ετών Κατερίνα, καρπό του έρωτα της με τον γυναικολόγο Στέλιο Μανουσάκη. 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΚΗ
 |
ΚΡΑΤΕΡΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ
 |
ΝΩΡΙΣ ΝΩΡΙΣ
 |
ΕΚΤΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top