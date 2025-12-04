Εκτός εκπομπής η Μαρία Ηλιάκη- Τι είπε ο Κρατερός Κατσούλης

Μόνος του καλημέρισε τους τηλεθεατές ο Κρατερός Κατσούλης στην εκπομπή «Νωρίς νωρίς» της ΕΡΤ, σήμερα το πρωί. Η Μαρία Ηλιάκη είναι εκτός εκπομπής για λόγους υγείας, όπως γνωστοποίησε ο συμπαρουσιαστής της.

«Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε εδώ στο “Νωρίς νωρίς”. Δεν είναι το Μαράκι μας μαζί, γιατί αιφνιδίως κάποια μικρή ίωση, κάτι όχι πάρα πολύ σοβαρό, αλλά τόσο ώστε, δυστυχώς, να την κρατήσει μακριά μας. Είναι καλά, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Ευχόμαστε πολλά πολλά περαστικά, με πολλή πολλή αγάπη γρήγορα και εύκολα», είπε στην έναρξη της εκπομπής ο Κρατερός Κατσούλης, συνεχίζοντας με τα θέματα της εκπομπής.

Η έναρξη του Κρατερού Κατσούλη στην εκπομπή Νωρίς- νωρίς χωρίς τη Μαρία Ηλιάκη

Η εκπομπή τους έκανε πρεμιέρα στην ΕΡΤ στα μέσα Σεπτεμβρίου και προβάλλεται καθημερινά στις 06:45. «Το πρωινό ξύπνημα το συνήθισα. Εξακολουθεί να μην είναι πολύ εύκολο, αλλά δεν είναι τόσο δύσκολο όσο ακούγεται. Η Μαρία Ηλιάκη δεν είναι δικός μου άνθρωπος. Είναι φίλη της Κατερίνας, την έχω ζήσει ελάχιστα. Δεν την ήξερα, ούτε έχουμε κάνει παρέα, αλλά έχουμε κολλήσει όμορφα. Έχουμε δέσει με ένα περίεργο σουρεαλιστικό τρόπο», είχε πει σε πρόσφατες δηλώσεις του στο Happy Day ο Κρατερός Κατσούλης.

«Εμένα η εκπομπή αυτή που κάνουμε μου αρέσει πάρα πολύ. Θεωρώ ότι το αποτέλεσμα είναι κάθε μέρα και καλύτερο. Είναι κάτι που θεωρώ ότι μου ταιριάζει και ναι την απολαμβάνω. Ελπίζω να μας δικαιώσει και η συνέχεια», είχε πει από την πλευρά της η Μαρία Ηλιάκη, μιλώντας στη Super Κατερίνα, στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Η Ηλιάκη έχει μια κόρη, την 4,5 ετών Κατερίνα, καρπό του έρωτα της με τον γυναικολόγο Στέλιο Μανουσάκη.