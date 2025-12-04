Στα «δύο» η χώρα από τα μπλόκα των αγροτών - Οι επόμενες κινήσεις τους

Σε αγροτικό κλοιό η κυβέρνηση από Κρήτη μέχρι Έβρο / Bίντεο Mega

Οι αγρότες σε ολόκληρη τη χώρα κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους και εντείνουν την πίεση προς την κυβέρνηση, με τα μπλόκα να μεγαλώνουν καθημερινά και τον αριθμό των τρακτέρ να αυξάνεται σταθερά.

Η Θεσσαλία παραμένει το επίκεντρο των κινητοποιήσεων, με την Εθνική Οδό Αθηνών–Θεσσαλονίκης και τον Ε-65 να είναι κλειστοί, ενώ τα τρακτέρ που έχουν συγκεντρωθεί στην περιοχή ξεπερνούν πλέον τα 4.000. Ανάλογη κινητικότητα παρατηρείται σε Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα, όπου στήνονται συνεχώς νέα μπλόκα.

Στη Φλώρινα, στις 10:30 τα τρακτέρ θα συγκεντρωθούν στο κέντρο της πόλης και στη συνέχεια έχουν προγραμματίσει να κατευθυνθούν στο τελωνείο της Νίκης.

Αμετακίνητοι οι αγρότες στη Νίκαια

Στο μεγάλο μπλόκο της Νίκαιας ο αριθμός των τρακτέρ αυξάνεται καθημερινά. Οι αγρότες αποφάσισαν να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους τουλάχιστον μέχρι την Κυριακή, χωρίς να αποκλείουν ακόμη πιο δυναμικές κινήσεις.

Η κακοκαιρία έχει «παγώσει» τα άμεσα σχέδια για νέες δράσεις, αλλά από την επόμενη εβδομάδα εξετάζονται μαζικά συλλαλητήρια σε πόλεις και αποκλεισμοί παράδρομων.

Αύριο έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας για την εκδίκαση των δύο συλληφθέντων από τα επεισόδια της Κυριακής.

Εκατοντάδες τρακτέρ στη Νίκαια - Φωτογραφίες Intime (Γιώργος Κυδωνάς)

Οι επόμενες κινήσεις των αγροτών στη Θεσσαλία

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο σχεδιασμός των αγροτών χωρίζεται σε δύο φάσεις.

Η πρώτη ολοκληρώνεται την Κυριακή, όταν εκτιμάται πως τα μπλόκα θα έχουν εξαπλωθεί σε όλη τη χώρα. Στη συνέχεια, οι αγρότες αναμένουν τις επίσημες προτάσεις της κυβέρνησης και παράλληλα σχεδιάζουν δράσεις μέσα σε πόλεις και παρεμβάσεις σε παρακαμπτήριες οδούς.

Η δεύτερη φάση ολοκληρώνεται πιθανότατα στις 14 Δεκεμβρίου, ημερομηνία κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί η πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών, μια κρίσιμη συνάντηση που θα καθορίσει τα επόμενα βήματα.

Προμαχώνας: Στο τελωνείο οι αγρότες μετά από έξι ώρες – Απόφαση σήμερα για το κλείσιμο

Μετά από πολύωρη προσπάθεια, οι αγρότες κατάφεραν να φτάσουν στο τελωνείο του Προμαχώνα. Σήμερα στις 12:00 το μεσημέρι θα αποφασίσουν αν και για πόσο θα κλείσουν το συνοριακό πέρασμα.

Υπάρχουν εισηγήσεις για στοχευμένο αποκλεισμό φορτηγών που μεταφέρουν αγροτικά προϊόντα, ενώ άλλοι ζητούν καθολικό κλείσιμο. Στο σημείο βρίσκονται συνεργεία βουλγαρικών τηλεοπτικών σταθμών που καλύπτουν τις εξελίξεις.

Αγρότες στον Προμαχώνα το βράδυ της Τετάρτης 3/12 - Φωτογραφίες Eurokinissi (Βασίλης Βερβερίδης)

Διόδια Μαλγάρων: Κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα από τη Δευτέρα

Στα Μάλγαρα, οι αγρότες έκλεισαν για περίπου μία ώρα το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, ενώ το ρεύμα προς Αθήνα παραμένει αποκλεισμένο από τη Δευτέρα. Οι συμμετέχοντες τονίζουν πως δεν πρόκειται να το ανοίξουν μέχρι να ολοκληρωθεί η κινητοποίησή τους.

Καλπάκι: Άνοιξε λίγο μετά τις 22:00 ο δρόμος

Στο Καλπάκι, όπου το μπλόκο είχε κλείσει τον δρόμο για αρκετές ώρες, η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε λίγο μετά τις 22:00 το βράδυ της Τετάρτης. Το συντονιστικό των αγροτών θα καθορίσει τις επόμενες κινήσεις του τις επόμενες ώρες.