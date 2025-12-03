Πώς γίνεται να μειώνονται τα κοπάδια και να «αυξάνεται» το αιγοπρόβειο γάλα

Αποκάλυψη του STAR - Οι παράνομες «ελληνοποιήσεις» εισαγόμενου κρέατος

Ελλαδα
Απίστευτο κι όμως ελληνικό! Ενώ έχουν θανατωθεί σχεδόν μισό εκατομμύριο αιγοπρόβατα, λόγω της ευλογιάς, η παραγωγή πρόβειου και γίδινου γάλακτος εμφανίζεται αυξημένη σε σχέση με πέρυσι! Πώς εξηγείται αυτό το... «μαγικό»; Κτηνοτρόφοι και ειδικοί καταγγέλλουν στο Star ότι γίνονται παράνομες εισαγωγές και «ελληνοποιήσεις» γάλακτος από βαλκανικές χώρες, χωρίς να υπάρχει ο παραμικρός έλεγχος. Το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ είναι του Γιάννη Σωτηρόπουλου και του Γιώργου Σαραντάκου.

Η ευλογιά αυξάνει τις τιμές σε γάλα και φέτα

Αποκάλυψη STAR: Πώς γίνεται να μειώνονται τα κοπάδια αλλά να «αυξάνεται» το αιγοπρόβειο γάλα;

Από τον Αύγουστο του '24, όταν ξέσπασε η ευλογιά έως σήμερα, 423.125 αιγοπρόβατα έχουν θανατωθεί. Κι όμως, όχι μόνο δεν έχει μειωθεί η παραγωγή γάλακτος, αλλά με «μαγικό» τρόπο...«αυξήθηκε» κιόλας κατά 8.890 τόνους, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.  
 

  • Αύγουστος 2023 - Σεπτέμβριος 2024: 945.009 τόνοι αιγοπρόβειου γάλακτος 
  • Αύγουστος 2024 - Σεπτέμβριος 2025: 953.989 τόνοι αιγοπρόβειου γάλακτος 

+ 8.890 τόνοι αιγοπρόβειου γάλακτος 

«Παράνομες ''ελληνοποιήσεις'' εισαγόμενου γάλακτος από Βαλκάνια - Κανένας έλεγχος»

Κρίση στην κτηνοτροφία: Στα ύψη οι τιμές των γαλακτοκομικών

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου της Ελληνικής Κτηνοτροφίας, Δημήτρης Μόσχος, καταγγέλλει στο STAR πως για το οξύμωρο αυτό φαινόμενο υπάρχει εξήγηση... 

«Εμφανίζονται νομοί, με 10-13% αύξηση στην παραγωγή γάλακτος, όπως στην Δράμα και στη Φλώρινα. Οφείλεται καθαρά σε παράνομες "ελληνοποιήσεις" από εισαγόμενο γάλα το οποίο έχει εισαχθεί από τα Βαλκάνια. Εγώ αύριο το πρωί μπορώ να φέρω ένα βυτίο γάλα, δεν θα με ελέγξει κανένας, ούτε που θα το πάω, ούτε τι θα το κάνω». 

Πώς στήνεται η κομπίνα: Μέση τιμή 1,45 το ελληνικό γάλα και εισάγουν με 1,25 από βαλκανικές χώρες

Τα κυκλώματα προχωρούν σε αθρόες εισαγωγές γάλακτος, καθώς η μέση τιμή του σε Βαλκανικές χώρες είναι 1,25 ευρώ το λίτρο, ενώ στην χώρα μας η τιμή φτάνει στο 1,45. Συμφέρει ακόμα και αν συνοπολογιστεί και το κόμιστρο για τη μεταφορά του με βυτία, που είναι στα 8 λεπτά/το λίτρο. 

«Δεν υπάρχουν διασταυρωτικοί έλεγχοι για να μπορέσουμε να συνδέσουμε την παραγωγή με τον αριθμό των ζώων. Είναι ένα άλλου τύπου σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ», λέει ο Νίκος Κακκαβάς, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων.

Το σκάνδαλο με το «βαφτισμένο» γάλα απασχολεί τους κτηνοτρόφους που έχουν βγει στα μπλόκα της Θεσσαλίας, καθώς αγγίζει και τις επιδοτήσεις που δικαιούνται οι ειλικρινείς παραγωγοί.

Ποιο γάλα έχει τις λιγότερες θερμίδες; Ο διατροφολόγος Κώστας Χαρή απαντά

Απευθυνθήκαμε στους πλέον αρμόδιους τους κτηνοτρόφους και και γαλακτοπαραγωγούς του νομού Τρικάλων

«Το γάλα βγαίνει περισσότερο γιατί κάνουν εισαγωγές. Το 'καναν συνέχεια αλλά τώρα φάνηκε που μειώνονται τα ζώα», λέει ο Δημήτρης Τσανάκας - Κτηνοτρόφος από την πόλη των Τρικάλων. 

Στην πλάτη των καταναλωτών τα «παιχνίδι» με τις τιμές 

Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι καταναλωτές πληρώνουν τα «σπασμένα».

  • Τον Νοέμβριο, ο πληθωρισμός έκανε άλμα στο 2,9% και ο δείκτης των τροφίμων "έτρεξε" με 3,1%. 
  • Ειδικά όσον αφορά στα γαλακτοκομικά, οι μετρήσεις στα ράφια έδειξαν άνοδο 4,63%
