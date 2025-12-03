GNTM: Η Ζενεβιέβ αποκαλύπτει την πιο τολμηρή φωτογράφιση της σεζόν

Το GNTM ανέβασε για ακόμη μία φορά τον πήχη της δημιουργικότητας και του fashion risk-taking. Εμπνευσμένη από editorial της Vogue Greece, η δοκιμασία έφερε τα μοντέλα μπροστά σε μια απαιτητική πρόκληση: τεράστια cut-out μαγιό, χωρίς τίποτα από μέσα, και την ανάγκη να στηριχτούν αποκλειστικά στην αυτοπεποίθηση και στη σωματική και εκφραστική τους συνείδηση.

Για να τους δείξει τι σημαίνει πραγματικά «υψηλή αισθητική σε συνθήκες έκθεσης», η παραγωγή έφερε την Αμαλία Λιούτα, μοντέλο και performer που έχει περπατήσει σε Fashion Weeks όλου του κόσμου και έχει συνεργαστεί με κορυφαίους οίκους όπως η Balenciaga. Μόλις εμφανίστηκε, η αμηχανία των μοντέλων ήταν φανερή! Όλοι σχολίασαν το σώμα της, την κίνηση, το βλέμμα της.

«Είμαι το σωστό weird», είπε η Αμαλία γελώντας, πριν ξεκινήσει να δείχνει το περίφημο weird posing, μια τεχνική που απαιτεί φυσικότητα μέσα σε… αφύσικες κινήσεις. Όπως εξήγησε, «είμαστε 70% νερό – αν σκεφτείτε τη ροή, θα βγουν όλα φυσικά». Η προσέγγισή της ενθουσίασε τα μοντέλα, που έσπευσαν να την παρακολουθήσουν προσεκτικά, ενώ η Ζενεβιέβ δεν έκρυψε θαυμασμό για τον τρόπο που η Αμαλία «γράφει» στον φακό.

Το κλίμα, όμως, μόνο χαλαρό δεν ήταν: η δοκιμασία ήταν επιβράβευση, με αμοιβή 300 ευρώ, αλλά και κάτι πολύ σημαντικότερο – την απόδειξη ότι μπορούν να σταθούν σαν επαγγελματίες απέναντι σε έναν πραγματικό πελάτη. Ο φωτογράφος της ημέρας, Γιάννης Σπανός, τους περίμενε για δύο λεπτά λήψης τον καθένα, κάτι που έβαλε το άγχος στα ύψη.

Μετά την αποχώρηση του Αναστάση, το σπίτι έχει γεμίσει ένταση και ανταγωνισμό. Όπως παραδέχτηκαν οι διαγωνιζόμενοι, όλοι σκέφτονται την τελική δεκάδα και το ότι «αν χρειαστεί θα φάνε τον άλλον» για να βρεθούν εκεί. Γι’ αυτό και η Ζενεβιέβ τους υπενθύμισε: «Σήμερα, ξεχνάμε όλα και δουλεύουμε επαγγελματικά. Θέλω να σας δω καλύτερους από ποτέ».

Το αποτέλεσμα της δοκιμασίας; Εντυπωσιακές εικόνες, έντονα συναισθήματα και ένα ξεκάθαρο μήνυμα: η μόδα θέλει τόλμη, αλλά πάνω απ’ όλα θέλει αλήθεια. Και η παρουσία της Αμαλίας Λιούτα ήταν η απόδειξη ότι το σώμα, όταν συνοδεύεται από αυτογνωσία και τέχνη, μπορεί να γίνει το απόλυτο εργαλείο έκφρασης.