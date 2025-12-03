Pirelli - Formula 1 GP Κατάρ 2025; Συναρπαστικός αγώνας

Η στρατηγική ελαστικών οδήγησε σε έναν συναρπαστικό αγώνα τακτικής

Pirelli - Formula 1 GP Κατάρ 2025; Συναρπαστικός αγώνας
Ο Max Verstappen της Red Bull εξασφάλισε την έβδομη νίκη του στη σεζόν, με την στρατηγική ελαστικών στο επίκεντρο της δράσης. Έτσι η μάχη του τίτλου μεταξύ των τριών διεκδικητών μεταφέρεται στον τελικό του πρωταθλήματος, στο Abu Dhabi την επόμενη εβδομάδα.

Pirelli - Formula 1 GP Κατάρ 2025; Συναρπαστικός αγώνας

Οι τρεις γόμες ελαστικών χρησιμοποιήθηκαν στην εκκίνηση αλλά χρησιμοποιούνταν και στον τερματισμό. Κομβική στιγμή ήταν η εμφάνιση του αυτοκινήτου ασφαλείας στον έβδομο γύρο. Το αυτοκίνητο ασφαλείας εμφανίστηκε για 4η φορά σε ισάριθμους αγώνες μέχρι στιγμής στο Κατάρ. Με τους περισσότερους οδηγούς να εκκινούν με τη μέση γόμα, όλοι – εκτός από τις δύο McLaren – μπήκαν στα πιτ για να βάλουν ένα φρέσκο σετ ελαστικών, υπό το αυτοκίνητο ασφαλείας. Ο Verstappen, ο οποίος κέρδισε μια θέση στην εκκίνηση – ανέβηκε 2ος – ήταν ο πρώτος που μπήκε.

Pirelli - Formula 1 GP Κατάρ 2025; Συναρπαστικός αγώνας

Το πιτ στοπ υπό το αυτοκίνητο ασφαλείας προσφέρει πλεονέκτημα περίπου 10 δευτερολέπτων σε σύγκριση με τον κανονικό ρυθμό αγώνα. Εκεί ο Verstappen έχτισε το ζωτικής σημασίας, πλεονέκτημά του. Μια παράμετρος που περιέπλεξε περαιτέρω τη στρατηγική αγώνα,  ήταν ότι κάθε σετ ελαστικών είχε έναν περιορισμό ασφαλείας 25 γύρων, ειδικά για το Grand Prix στο Κατάρ, που διαρκεί 57 γύρους. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι McLaren να είναι σε διαφορετική στρατηγική από όλους τους άλλους. Όσοι οδηγοί άλλαξαν λάστιχα στον 7ο γύρο, έπρεπε να μπουν στα πιτ μέχρι τον 32ο γύρο για την δεύτερη και τελευταία αλλαγή των. Αντίθετα οι McLaren έμεναν έξω περισσότερο, σε κάθε μέρος αγώνα ως απόρροια της απόφασης να μην κάνουν πιτ στοπ υπό το αυτοκίνητο ασφαλείας. 

Pirelli - Formula 1 GP Κατάρ 2025; Συναρπαστικός αγώνας

Ο Oscar Piastri έχασε την πρωτοπορία στον 42ο γύρο μετά το τελευταίο του πιτ στοπ. Αντίστοιχα ο Lando Norris μπήκε δύο γύρους αργότερα, έτσι ο Verstappen εδραίωσε το προβάδισμα του. Σχεδόν όλοι οι οδηγοί έτρεξαν στα δύο πρώτα μέρη αγώνα με τη μέση γόμα πριν αλλάξουν σε σκληρή για το τελευταίο κομμάτι, συμπεριλαμβανομένων και των τριών οδηγών του βάθρου. Ο Piastri σημείωσε τον ταχύτερο γύρο αγώνα τόσο με τη μέση όσο και με τη σκληρή γόμα. Ο ταχύτερος γύρος αγώνα, ο οποίος είναι επίσης νέο ρεκόρ γύρου αγώνα ( 1:22.996), επετεύχθη με τη σκληρή γόμα στον 44ο γύρο.

Η 3η θέση στο βάθρο ανήκει στον οδηγό της Williams, Carlos Sainz, ο οποίος υιοθέτησε μια τέλεια στρατηγική για να εξασφαλίσει το δεύτερο φετινό του, βάθρο, εκκινώντας από την έβδομη θέση. Οι συνθήκες ήταν δροσερές στην απαιτητική πίστα της Λουσέιλ, με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος στους 22 βαθμούς Κελσίου και τη θερμοκρασία οδοστρώματος στους 23 βαθμούς καθώς ο αγώνας ξεκίνησε στις 19:00 τοπική ώρα, υπό το φως των προβολέων.

Διαβάστε περισσότερα:
PIRELLI
FORMULA 1 GP ΚΑΤΑΡ 2025
ΝΙΚΗΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
