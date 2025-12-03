Mercedes-Benz CLA: Αυτό είναι το νέο μοντέλο - Δείτε τις τιμές

Η νέα CLA προσφέρει περισσότερα σε κάθε διάσταση: περισσότερη εκλεπτυσμένη ποιότητα, περισσότερη άνεση, περισσότερη ευφυΐα, υψηλότερη αποδοτικότητα και μεγαλύτερη ευελιξία ως προς τα συστήματα κίνησης σε σύγκριση με την προκάτοχό της. Με τις δυναμικές της αναλογίες και τη φωτιζόμενη μάσκα ψυγείου, η σχεδίασή της μιλάει στο συναίσθημα.Κάθε νέο μοντέλο θα διατίθεται τόσο σε ηλεκτρική όσο και σε υβριδική έκδοση υψηλής τεχνολογίας. Αυτή η νέα εποχή για τη μάρκα ξεκινά με την αμιγώς ηλεκτρική CLA.

Χάρη στο λειτουργικό της σύστημα (MB.OS) και την τέταρτη γενιά του Mercedes-Benz User Experience (MBUX) με τεχνητή νοημοσύνη από τη Microsoft και τη Google, η CLA είναι πιο ευφυής, πιο διαισθητική και πιο εξατομικευμένη από οποιοδήποτε άλλο μοντέλο στην κατηγορία της.

Η νέα CLA είναι το πρώτο μοντέλο που λειτουργεί αποκλειστικά με το νέο λειτουργικό σύστημα Mercedes-Benz Operating System (MB.OS) που έχει αναπτυχθεί εσωτερικά και την καθιστά την πιο έξυπνη Mercedes-Benz όλων των εποχών. Το νέο σύστημα είναι ενισχυμένο με Τεχνητή Νοημοσύνη και δίνει τη δυνατότητα κάθε όχημα να εξοπλίζεται με υπερυπολογιστές που είναι συνδεδεμένοι με το Mercedes-Benz Intelligent Cloud. Για πρώτη φορά, αυτό επιτρέπει τακτικές over-the-air αναβαθμίσεις σε κρίσιμες λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένων και των συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης. Με τη δύναμη της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης, ο νέος ψηφιακός βοηθός MBUX Virtual Assistant αλλάζει για πάντα τη σχέση μεταξύ οδηγού και αυτοκινήτου.

Πίσω από μία μεγάλη γυάλινη επιφάνεια βρίσκονται η οθόνη οδηγού 26 cm (10,25") και η κεντρική οθόνη 35,6 cm (14"). Η οθόνη MBUX Superscreen διατίθεται προαιρετικά και με επιπλέον οθόνη 35,6 cm (14") για τον μπροστινό επιβάτη.Το MBUX Superscreen λειτουργεί με υπερσύγχρονους επεξεργαστές υψηλών επιδόσεων και real-time γραφικά από την Unity Game Engine, προσφέροντας μια εμπειρία που θυμίζει κονσόλα παιχνιδιών υψηλού επιπέδου. Τα νέα χειριστήρια και ο τρόπος προβολής προσαρμόζονται ακριβώς στις προτιμήσεις κάθε οδηγού. Η ακόμα πιο εξελιγμένη MBUX Zero Layer στην κεντρική οθόνη προβάλλει τις σημαντικότερες πληροφορίες, έξυπνες προτάσεις και —για πρώτη φορά— τις πιο πρόσφατα χρησιμοποιημένες εφαρμογές.

Το MB.DRIVE ASSIST διατίθεται προαιρετικά και αναβαθμίζει το DISTRONIC με τη λειτουργία Steering Assist, προσφέροντας ένα κορυφαίο σύστημα υποβοήθησης οδήγησης SAE Level 2. Στη νέα CLA κάνει πρεμιέρα και το Lane Change Assist, που διευκολύνει την αλλαγή λωρίδας με ένα απλό πάτημα του μοχλού φλας.Τα συστήματα ασφάλειας του MB.DRIVE έχουν σχεδιαστεί ώστε να αποτρέπουν μια μεγάλη γκάμα πιθανών ατυχημάτων — προσφέροντας περισσότερη σιγουριά, άνεση και ηρεμία σε κάθε διαδρομή.



Τρία είναι τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα της γκάμας: η CLA 200 με EQ Technology η CLA 250+ με EQ Technology και η CLA 350 4MATIC με EQ Technology Με αυτονομία έως και 792 χιλιόμετρα σύμφωνα με το WLTP³, η CLA 250+ των 200 kW με EQ Technology προσφέρει από τις μεγαλύτερες αυτονομίες στην κατηγορία της. Η CLA 350 4MATIC με EQ Technology και απόδοση 260 kW τοποθετείται στην κορυφή της γκάμας ως η σπορ έκδοση του μοντέλου.Με την ηλεκτρική αρχιτεκτονική των 800 volt η φόρτιση γίνεται σχεδόν τόσο γρήγορη όσο ο ανεφοδιασμόςΤο σύστημα των 800 volt μπορεί να μειώσει σημαντικά τον χρόνο φόρτισης σε συνδυασμό με τη νέα γενιά μπαταριών. Η CLA 250+ με EQ Technology μπορεί να φορτίσει με ενέργεια που αντιστοιχεί σε αυτονομία έως 325 χιλιόμετρα μέσα σε δέκα λεπτά. Για τις CLA 250+ και CLA 350 4MATIC είναι δυνατή ταχεία φόρτιση DC έως 320 kW.



Τα νέα, αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα CLA 250+ και CLA 350 4MATIC διαθέτουν την κορυφαία παραλλαγή μπαταριών ιόντων λιθίου, με ωφέλιμη ενεργειακή χωρητικότητα 85 kWh. Τα στοιχεία της μπαταρίας έχουν ανόδους που συνδυάζουν οξείδιο του πυριτίου με γραφίτη. Σε σύγκριση με την προηγούμενη μπαταρία με συμβατικές ανόδους γραφίτη, η βαρική ενεργειακή πυκνότητα έχει αυξηθεί έως και 20%. Η ογκομετρική ενεργειακή πυκνότητα της χημείας των στοιχείων ανέρχεται σε 680 Wh/l.

Το κιβώτιο δύο σχέσεων στην κύρια μετάδοση του πίσω άξονα συνδυάζει δυναμισμό και υψηλή απόδοση σε όλες τις συνθήκες. Η πρώτη σχέση εξασφαλίζει άριστη επιτάχυνση από στάση, υψηλή ικανότητα ρυμούλκησης και εξαιρετική αποδοτικότητα στην κίνηση εντός πόλης. Η δεύτερη σχέση είναι σχεδιασμένη για παροχή ισχύος σε υψηλές ταχύτητες και υψηλή αποδοτικότητα στον αυτοκινητόδρομο. Εξασφαλίζει κορυφαία αυτονομία και άνεση στα μεγάλα ταξίδια. Η τελική ταχύτητα επιτυγχάνεται επίσης στη δεύτερη σχέση.

Ένας σύγχρονος υβριδικός κινητήρας με τρία επίπεδα ισχύος

Η νέα CLA είναι διαθέσιμη και ως υβριδική με τεχνολογία 48 volt και έναν ηλεκτροκινητήρα ενσωματωμένο στο κιβώτιο. Η αρθρωτή αρχιτεκτονική της οικογένειας μοντέλων CLA παρέχει στη Mercedes-Benz μέγιστη ευελιξία όσον αφορά το σύστημα κίνησης και την παραγωγή. Ο υπερσύγχρονος θερμικός κινητήρας της υβριδικής CLA θα διατεθεί αρχικά σε τρία επίπεδα ισχύος. Οι πελάτες της μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στην κίνηση στους εμπρός τροχούς ή την τετρακίνηση 4MATIC.

Τα υβριδικά μοντέλα CLA μπορούν να κινούνται αμιγώς ηλεκτρικά και να ανακτούν ενέργεια

Ο ηλεκτροκινητήρας, ο μετατροπέας και το κιβώτιο ταχυτήτων σχηματίζουν μια ολοκληρωμένη μονάδα: ο ηλεκτροκινητήρας παρέχει έξυπνη υποστήριξη σε όλο το φάσμα των στροφών, ενώ σε αστικές ταχύτητες και όταν απαιτούνται λιγότερα από 20 kW, τα υβριδικά μοντέλα μπορούν να κινούνται αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια. Το λεγόμενο electric cruising είναι εφικτό σε ταχύτητες έως περίπου 100 km/h. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του θερμικού κινητήρα είναι η δυνατότητα ανάκτησης ενέργειας και στις οκτώ σχέσεις, επιτρέποντας την αναγεννητική πέδηση έως 25 kW.

Η αερανάρτηση άνεσης με πίσω άξονα πολλαπλών συνδέσμων από τη μεσαία και ανώτερη κατηγορίαH CLA εξοπλίζεται στάνταρ με μια ανάρτηση άνεσης με ελατήρια από χάλυβα, η οποία περιλαμβάνει έναν πρόσφατα εξελιγμένο εμπρός άξονα τριών συνδέσμων.

Οι τιμές των ηλεκτρικών εκδόσεων της νέας CLA:

CLA 200 με EQ technology € 49.550

CLA 250+ με EQ technology € 59.000

CLA 350 4MATIC με EQ technology € 63.400

Οι τιμές των υβριδικών εκδόσεων της νέας CLA:

CLA 180 € 49.950

CLA 200 € 54.900

CLA 200 4MATIC € 57.900

CLA 220 € 58.800

CLA 220 4MATIC € 61.400