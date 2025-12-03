«All I Want for Christmas Is You»: Τα αστρονομικά κέρδη της Μαράια Κάρεϊ

Τρεις δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του, το «All I Want for Christmas Is You» συνεχίζει να αποτελεί το απόλυτο soundtrack των γιορτών και ταυτόχρονα μία από τις σημαντικότερες πηγές εσόδων για τη Μαράια Κάρεϊ. Το χριστουγεννιάτικο αυτό τραγούδι, που γράφτηκε και ηχογραφήθηκε το 1994, δεν έχει σταματήσει ούτε στιγμή να κυριαρχεί στα charts, στις πλατφόρμες streaming και στη συλλογική μνήμη του κοινού.

Παρά τα χρόνια που έχουν περάσει, το κομμάτι εξακολουθεί να γεννά τεράστια έσοδα. Υπολογίζεται πως κάθε χρόνο αποφέρει στη διάσημη τραγουδίστρια εκατομμύρια δολάρια από πνευματικά δικαιώματα, ραδιοφωνικές αναμεταδόσεις, πλατφόρμες streaming και χρήσεις σε διαφημίσεις και ταινίες.

The insane amount of money Mariah Carey makes a year from her famous Christmas jingle https://t.co/nNeq7nJRtA — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 26, 2025

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του The Economist, τα ετήσια έσοδα υπολογίζονται γύρω στα 3,8 εκατομμύρια δολάρια, ενώ άλλες αναλύσεις ανεβάζουν το ποσό έως και τα 4,6 εκατομμύρια. Με τα χρόνια, η «Χριστουγεννιάτικη Αυτοκρατορία» της Κάρεϊ έχει γιγαντωθεί, με το Forbes να εκτιμά πως οι συνολικές εισπράξεις από το τραγούδι ξεπερνούν τα 92 εκατομμύρια δολάρια.

Το τραγούδι σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο και στο streaming· στο Spotify έχει συγκεντρώσει πάνω από 2,24 δισεκατομμύρια αναπαραγωγές, μετατρέποντας τη Μαράια Κάρεϊ στη μόνιμη «Βασίλισσα των Χριστουγέννων».

Το τραγούδι που χρηματοδότησε έναν lifestyle… μύθο

Τα εντυπωσιακά έσοδα του «All I Want for Christmas Is You» έχουν συμβάλει σημαντικά στη δημιουργία του χολιγουντιανού τρόπου ζωής της σταρ.

Το 2016, η τραγουδίστρια και ο τότε αρραβωνιαστικός της, δισεκατομμυριούχος Τζέιμς Πάκερ, νοίκιασαν μια εντυπωσιακή έπαυλη έξι υπνοδωματίων στο Καλαμπάσας, μέσα στην κλειστή κοινότητα The Oaks, έναντι 350.000 δολαρίων τον μήνα.

Η πολυτελής κατοικία διέθετε εννέα μπάνια, μεγάλη πισίνα, ακόμα και γήπεδο μπάσκετ.

Η αυτοκρατορία ακινήτων της Μαράια Κάρεϊ

Η τραγουδίστρια έχει επενδύσει σημαντικό μέρος των κερδών της σε ακίνητη περιουσία υψηλής αξίας.

Το 1999 απέκτησε δύο διαμερίσματα στην Τραϊμπέκα της Νέας Υόρκης, μεταξύ των οποίων και ένα ρετιρέ αξίας 8,5 εκατομμυρίων δολαρίων. Με τον Νικ Κάνον, απέκτησαν επίσης μια τεράστια έπαυλη στο Λος Άντζελες, με 12 υπνοδωμάτια, την οποία πούλησαν το 2014 έναντι περίπου 136,7 εκατομμυρίων.

Το ζευγάρι διέθετε επίσης κατοικίες στις Μπαχάμες και δεύτερο σπίτι στο Λος Άντζελες, χτίζοντας έτσι μια πραγματική «χρυσή» ακίνητη αυτοκρατορία.