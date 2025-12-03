«All I Want for Christmas Is You»: Τα αστρονομικά κέρδη της Μαράια Κάρεϊ

Η απόλυτη Χριστουγεννιάτικη αυτοκρατορία!

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.12.25 , 19:43 Τραγωδία στην Κέρκυρα: Μητέρα και κόρη έπεσαν με το ΙΧ τους σε ποτάμι
03.12.25 , 19:26 Ακριβαίνουν τα διόδια σε εθνικές οδούς
03.12.25 , 19:14 Υπέρ της Μογκερίνι η Εύα Καϊλή!
03.12.25 , 19:10 Χωρίς ταξί η Αθήνα και την Πέμπτη – Νέα απεργία ως την Παρασκευή
03.12.25 , 18:39 Renault 5 E-Tech electric: Κατασκευάστηκαν 100.000 σε 15 μήνες
03.12.25 , 18:34 Εντοπίστηκαν όπλα σε φρεάτιο του Αστυνομικού Τμήματος Κυψέλης
03.12.25 , 18:32 Mercedes-Benz CLA: Αυτό είναι το νέο μοντέλο - Δείτε τις τιμές
03.12.25 , 18:00 Ιστορική συμφωνία στο Cash or Trash για τα αντικείμενα της Ολυμπιακής!
03.12.25 , 18:00 Η Γιώτα έψαχνε τρία χρόνια το ιδανικό αντικείμενο για το Cash or Trash!
03.12.25 , 17:53 Ηράκλειο: Ζευγάρι κατηγορείται για κακοποίηση των 8 ανήλικων παιδιών του
03.12.25 , 17:50 Διακόπηκε η κυκλοφορία στη γραμμή 3 του μετρό μετά την Εθνική Άμυνα!
03.12.25 , 17:39 Μητσοτάκης: Επιπλέον μισό δισ. ευρώ στους αγρότες σε σχέση με το 2024
03.12.25 , 17:05 «All I Want for Christmas Is You»: Τα αστρονομικά κέρδη της Μαράια Κάρεϊ
03.12.25 , 16:56 Motor Oil - «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ»: Μαζί για τη Διεθνή Ημέρα Εθελοντισμού!
03.12.25 , 16:49 Έκρηξη βίας στους εφήβους: Συμβουλές αντιμετώπισης
Σπανούλης: Ο γιος του Θανάσης στην Ισπανία στην Εθνική Παίδων
Ελαιοκομικό μητρώο: Υπόχρεοι και όσοι δε μαζεύουν ελιές
Ταύρος: Έπεσε γέφυρα στον παράδρομο της Πέτρου Ράλλη - Στα δύο ο δρόμος
Δολοφονία Καρυώτη: «Εγώ τον σκότωσα, ο γιος του είναι άδικα στη φυλακή»
Η δυνατή μονομαχία και η ανατροπή στη Φάρμα
Άση Μπήλιου: Έρχεται η τελευταία υπερ-Πανσέληνος της χρονιάς - Τι φέρνει;
Φάρμα - Γιώργος: Έβαλε τα κλάματα και ζήτησε συγγνώμη μετά την αποχώρηση
Μενεγάκη & Λάτσιος μαζί για τον Άγγελο:Συγκίνηση στην ορκωμοσία στο Ναυτικό
Στάση εργασίας σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά την Παρασκευή 5/12
Διακόπηκε η κυκλοφορία στη γραμμή 3 του μετρό μετά την Εθνική Άμυνα!
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Διάφορες φωτογραφίες της «Βασίλισσας των Χριστουγέννων»/ Φωτογραφίες AP
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τρεις δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του, το «All I Want for Christmas Is You» συνεχίζει να αποτελεί το απόλυτο soundtrack των γιορτών και ταυτόχρονα μία από τις σημαντικότερες πηγές εσόδων για τη Μαράια Κάρεϊ. Το χριστουγεννιάτικο αυτό τραγούδι, που γράφτηκε και ηχογραφήθηκε το 1994, δεν έχει σταματήσει ούτε στιγμή να κυριαρχεί στα charts, στις πλατφόρμες streaming και στη συλλογική μνήμη του κοινού.

Πώς η Μαράια Κάρεϊ έχτισε μια αυτοκρατορία με ένα χριστουγεννιάτικο hit/ ΑP

Παρά τα χρόνια που έχουν περάσει, το κομμάτι εξακολουθεί να γεννά τεράστια έσοδα. Υπολογίζεται πως κάθε χρόνο αποφέρει στη διάσημη τραγουδίστρια εκατομμύρια δολάρια από πνευματικά δικαιώματα, ραδιοφωνικές αναμεταδόσεις, πλατφόρμες streaming και χρήσεις σε διαφημίσεις και ταινίες.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του The Economist, τα ετήσια έσοδα υπολογίζονται γύρω στα 3,8 εκατομμύρια δολάρια, ενώ άλλες αναλύσεις ανεβάζουν το ποσό έως και τα 4,6 εκατομμύρια. Με τα χρόνια, η «Χριστουγεννιάτικη Αυτοκρατορία» της Κάρεϊ έχει γιγαντωθεί, με το Forbes να εκτιμά πως οι συνολικές εισπράξεις από το τραγούδι ξεπερνούν τα 92 εκατομμύρια δολάρια.

Μαράια Κάρεϊ: Πέθαναν την ίδια μέρα η μητέρα και η αδελφή της

Το τραγούδι σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο και στο streaming· στο Spotify έχει συγκεντρώσει πάνω από 2,24 δισεκατομμύρια αναπαραγωγές, μετατρέποντας τη Μαράια Κάρεϊ στη μόνιμη «Βασίλισσα των Χριστουγέννων».

Συντετριμμένη η Μαράια Κάρεϊ: «Ήταν δύο δύσκολες εβδομάδες!»

Το τραγούδι που χρηματοδότησε έναν lifestyle… μύθο

Τα εντυπωσιακά έσοδα του «All I Want for Christmas Is You» έχουν συμβάλει σημαντικά στη δημιουργία του χολιγουντιανού  τρόπου ζωής της σταρ.

Το 2016, η τραγουδίστρια και ο τότε αρραβωνιαστικός της, δισεκατομμυριούχος Τζέιμς Πάκερ, νοίκιασαν μια εντυπωσιακή έπαυλη έξι υπνοδωματίων στο Καλαμπάσας, μέσα στην κλειστή κοινότητα The Oaks, έναντι 350.000 δολαρίων τον μήνα.

Η πολυτελής κατοικία διέθετε εννέα μπάνια, μεγάλη πισίνα, ακόμα και γήπεδο μπάσκετ.

Η αυτοκρατορία ακινήτων της Μαράια Κάρεϊ

Η τραγουδίστρια έχει επενδύσει σημαντικό μέρος των κερδών της σε ακίνητη περιουσία υψηλής αξίας.

Το 1999 απέκτησε δύο διαμερίσματα στην Τραϊμπέκα της Νέας Υόρκης, μεταξύ των οποίων και ένα ρετιρέ αξίας 8,5 εκατομμυρίων δολαρίων. Με τον Νικ Κάνον, απέκτησαν επίσης μια τεράστια έπαυλη στο Λος Άντζελες, με 12 υπνοδωμάτια, την οποία πούλησαν το 2014 έναντι περίπου 136,7 εκατομμυρίων.

Το πιο διάσημο τραγούδι των Χριστουγέννων και τα αστρονομικά κέρδη/ ΑP

Το ζευγάρι διέθετε επίσης κατοικίες στις Μπαχάμες και δεύτερο σπίτι στο Λος Άντζελες, χτίζοντας έτσι μια πραγματική «χρυσή» ακίνητη αυτοκρατορία.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΡΑΙΑ ΚΑΡΕΙ
 |
ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU
 |
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2025
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top