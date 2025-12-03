Βιρτζίνια: Νταλίκα «κρεμόταν» από γέφυρα εν μέσω χιονοθύελλας - Βίντεο

Η πρώτη μεγάλη κακοκαιρία του χειμώνα έπληξε την Τρίτη 2/12 περιοχές στο βορειοανατολικό τμήμα των ΗΠΑ, καλύπτοντας τα πάντα με χιόνι και πάγο. Οι έντονες χιονοπτώσεις και ο παγετός προκάλεσαν επικίνδυνες συνθήκες στους δρόμους, διακοπές στην οδική και αεροπορική κυκλοφορία, ενώ δεκάδες σχολικές μονάδες παρέμειναν κλειστές καθώς αρκετές περιοχές προετοιμάζονται για ακόμη περισσότερα εκατοστά χιονιού μέσα στις επόμενες ώρες.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά περιστατικά που κατέγραψαν οι αρχές σημειώθηκε στη Δυτική Βιρτζίνια. Οδηγός νταλίκας βρέθηκε να κρέμεται στο κενό, όταν η καμπίνα του οχήματός του ακινητοποιήθηκε στο χείλος γέφυρας μετά από σοβαρό τροχαίο τις πρώτες πρωινές ώρες. Το φορτηγό, το οποίο μετέφερε τούβλα, φέρεται να έχασε τον έλεγχο λόγω των ολισθηρών συνθηκών στην εθνική οδό U.S. 35 με κατεύθυνση προς βορρά. Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα να χυθεί στο οδόστρωμα ποσότητα πετρελαίου, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την ήδη δύσκολη κατάσταση.

Οι διασώστες έστησαν μια εντυπωσιακή επιχείρηση διάσωσης χρησιμοποιώντας ειδικό πυροσβεστικό όχημα με τηλεσκοπική σκάλα. Με προσεκτικούς χειρισμούς κατάφεραν να φτάσουν στην καμπίνα και να απομακρύνουν σώο τον οδηγό, ο οποίος, παρά τη δραματική θέση στην οποία βρέθηκε, δεν υπέστη κανέναν τραυματισμό.

Η κακοκαιρία έφτασε λίγες μόλις ώρες αφότου οι περιοχές αυτές της Αμερικής άρχισαν να βρίσκουν τους ρυθμούς τους, προσπαθώντας να συνέλθουν από τις χιονοπτώσεις και τον παγετό που ταλαιπώρησαν εκατομμύρια ταξιδιώτες στις μετακινήσεις της Ημέρας των Ευχαριστιών. Μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι χιονοπτώσεις αναμένεται να συνεχιστούν σε πολλές πολιτείες, ενώ οι αρχές καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Καθώς ο χειμώνας κάνει αισθητή την παρουσία του από νωρίς, οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, ενώ οι κάτοικοι προετοιμάζονται για μια περίοδο με ιδιαίτερα ασταθή καιρικά φαινόμενα.