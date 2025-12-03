Ηλεκτροπληξία 8χρονου από φορτιστή ενώ κοιμόταν: «Νόμιζα ότι θα πεθάνω»

Ένα 8χρονο παιδί από τις ΗΠΑ γλίτωσε από βέβαιο θάνατο, όταν υπέστη ηλεκτροπληξία ενώ κοιμόταν.

Ο μικρός Λορέντζο Λόπεζ είχε το κινητό του να φορτίζει σε καλώδιο επέκτασης δίπλα στο κρεβάτι, όταν το μεταλλικό κολιέ που φορούσε μπλέχτηκε στο σημείο ανάμεσα στον φορτιστή και την πρίζα του καλωδίου που είχε ελαφρώς ξεκουμπωθεί.

Ξαφνικά ένιωσε έντονη καψίματα στον λαιμό και το κολιέ άρχισε να τον σφίγγει, δυσκολεύοντάς τον ακόμη και να ζητήσει βοήθεια. «Νόμιζα ότι θα πεθάνω», είπε αργότερα, περιγράφοντας τον τρόμο της στιγμής.

Με υπερπροσπάθεια κατάφερε να βγάλει το κολιέ και να καλέσει τη μητέρα του. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση δέρματος. Οι γιατροί αναμένουν πως θα χρειαστεί περίπου δύο εβδομάδες για να αναρρώσει πλήρως.

Παρά τις δυσκολίες, η μητέρα του μιλά για το απίστευτο κουράγιο του παιδιού.

Η οικογένεια αποφάσισε να δημοσιοποιήσει το περιστατικό, θέλοντας να προειδοποιήσει άλλους γονείς για τους σοβαρούς κινδύνους που μπορεί να κρύβει ο ύπνος με ηλεκτρονικές συσκευές δίπλα στα παιδιά.