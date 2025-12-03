Η Ελλάδα το καλύτερο μέρος στον κόσμο για τους ξένους συνταξιούχους

Η Ελλάδα κατέκτησε την 1η θέση στον ετήσιο Παγκόσμιο Δείκτη Συνταξιοδότησης του International Living για το 2026, ξεπερνώντας παραδοσιακές δυνάμεις όπως η Πορτογαλία και η Ισπανία. Η εντυπωσιακή αυτή άνοδος βασίζεται σε ένα σύνολο παραγόντων όπως το κόστος ζωής, η ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης, οι τιμές στέγασης, το κλίμα, οι θεωρήσεις εισόδου και η καθημερινή ποιότητα ζωής.

Όπως αναφέρει η εκτελεστική διευθύντρια του International Living, Τζένιφερ Στίβενς, η άνοδος της Ελλάδας στην κορυφή σηματοδοτεί μια αλλαγή στο τοπίο της συνταξιοδότησης στην Ευρώπη.

Η Στίβενς εξήγησε ότι για χρόνια η Πορτογαλία και η Ισπανία κυριαρχούσαν στις προτιμήσεις, όμως το αυξανόμενο κόστος καθώς και οι νέοι περιορισμοί στις βίζες ώθησαν πολλούς συνταξιούχους να αναζητήσουν εναλλακτικές.

«Η Ελλάδα προσφέρει τώρα αυτό που αναζητούν πολλοί: μια όμορφη, φιλόξενη και οικονομικά προσιτή ευρωπαϊκή βάση με προσιτές επιλογές διαμονής και έναν τρόπο ζωής που είναι πλούσιος με κάθε έννοια», τονίζει.

Τα 10 καλύτερα μέρη στον κόσμο για συνταξιοδότηση το 2026

Σύμφωνα με την κατάταξη του International Living, η λίστα διαμορφώνεται ως εξής:

Ελλάδα Παναμάς Κόστα Ρίκα Πορτογαλία Μεξικό Ιταλία Γαλλία Ισπανία Ταϊλάνδη Μαλαισία

H Golden Visa «μαγνήτης» για χιλιάδες ξένους συνταξιούχους

Μεταξύ των σημαντικότερων πλεονεκτημάτων που αναφέρει το International Living βρίσκεται το πρόγραμμα Golden Visa.

Με επένδυση από 250.000 ευρώ σε ακίνητα, αλλοδαποί μπορούν να εξασφαλίσουν άδεια διαμονής, ένα από τα χαμηλότερα όρια επένδυσης στην Ευρώπη.

Το πρόγραμμα, σε συνδυασμό με τη σταθερή ζήτηση για ακίνητα σε νησιά και ηπειρωτικές περιοχές, θεωρείται ένας από τους βασικούς λόγους που η Ελλάδα ξεχωρίζει στις διεθνείς αξιολογήσεις.

Φωτογραφία αρχείου pexels (Ilias Nikolaraki)

Υψηλές βαθμολογίες σε κλίμα, υγεία και στέγαση στην Ελλάδα

Σύμφωνα με το International Living, η Ελλάδα διακρίνεται για το κλίμα της, την ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης και τις σχετικά προσιτές τιμές κατοικίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία:

Η ιδιωτική ασφάλιση για δύο άτομα μπορεί να κοστίζει περίπου 250 € τον μήνα.

Τα ενοίκια σε παραθαλάσσιες περιοχές ξεκινούν από 800–1.000 € για κατοικία με θέα στη θάλασσα.

Το ελληνικό κλίμα με ήπιους χειμώνες και ζεστά καλοκαίρια αποτελεί σημαντικό πόλο έλξης.

Το παράδειγμα ζευγαριού συνταξιούχων από τις ΗΠΑ που μετακόμισε στην Κρήτη

Σε πρόσφατο δημοσίευμα, το CNN αναφέρεται στο παράδειγμα της Patricia Mahan και του Dan Matarazzo από τις ΗΠΑ, οι οποίοι αγόρασαν το 2023 ένα σπίτι δύο υπνοδωματίων στην Κριτσά Λασιθίου έναντι 150.000 δολαρίων.

Όπως ανέφερε, το ζευγάρι αναζητούσε ποιότητα ζωής κοντά στη θάλασσα, ζωή σε χωριό με κοινότητα, αλλά και εύκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες, όπως υπερσύγχρονες ιατρικές εγκαταστάσεις, κοντινό αεροδρόμιο, αγορές και καταστήματα.

Η εμπειρία τους ενισχύει τη διεθνή εικόνα ότι η Ελλάδα προσφέρει συνδυασμό αυθεντικής ζωής και σύγχρονων υποδομών.

Φωτογραφία αρχείου pexels (Kampus Production)

Η καθημερινότητα μιας Αμερικανίδας συνταξιούχου στην Κέρκυρα

Η Λίνα Χόρνερ, συνταξιούχος γυναικολόγος που μετακόμισε στην Κέρκυρα πριν από τέσσερα χρόνια, περιέγραψε στο International Living ότι η Ελλάδα «μεταμορφώνει αθόρυβα τον τρόπο που ζεις».

Η αλλαγή, όπως είπε, δεν οφείλεται μόνο στο κλίμα, αλλά και στη φιλοσοφία του «σιγά-σιγά», τις ανθρώπινες σχέσεις, την επαφή με τη φύση και τη ζωντανή κοινότητα.

Όπως εξήγησε η Χόρνερ το κόστος ζωής στην Κέρκυρα είναι περίπου το ένα τρίτο σε σχέση με αυτό στις ΗΠΑ:

Ζουν με 2.900–3.000 ευρώ/μήνα, συμπεριλαμβανομώνων όλων των εξόδων τους

Ενοικίαση παρόμοιου σπιτιού τριών υπνοδωματίων με θέα στη θάλασσα: 800–1.000 €/μήνα.

Καύσιμα: περίπου 75 € το γέμισμα, αλλά οδηγούν πολύ λιγότερο από ό,τι στις ΗΠΑ.

Έξοδα υγείας: περίπου 250 € τον μήνα για δύο άτομα.

Οι ιατρικές υπηρεσίες, όπως επεσήμανε, είναι άμεσες, οικονομικές και υψηλού επιπέδου, με γιατρούς που συχνά μιλούν άριστα αγγλικά.

Στη λίστα των θετικών χαρακτηριστικών της Ελλάδας, η Χόρνερ προσθέτει: τη φυσική δραστηριότητα, τη μεσογειακή διατροφή και τη χαλαρή καθημερινότητα, που όπως λέει, έχουν βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα ζωής τους. Ακόμη και τον χειμώνα, όταν το νησί ησυχάζει από τον τουρισμό, η κοινωνική ζωή παραμένει πλούσια χάρη στις ισχυρές κοινοτικές σχέσεις.