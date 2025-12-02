Άση Μπήλιου: Απίστευτη εύνοια για 4 ζώδια με Αφροδίτη στον Τοξότη

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@star

Επιμέλεια STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με κέφι και θετική διάθεση εμφανίστηκε η Άση Μπήλιου στην πρωινή εκπομπή Breakfast@Star, όπου παρουσίασε τις νέες αστρολογικές προβλέψεις της.

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Η συζήτηση ξεκίνησε ανάλαφρα, με χιούμορ και επαναλαμβανόμενες ευχές, πριν περάσουν στο κύριο θέμα της ημέρας: την είσοδο της Αφροδίτης στον Τοξότη.

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@star

Όπως ανέφερε η γνωστή αστρολόγος, οι Τοξότες φυσικά νιώθουν ότι “κάτι περιμένουν” από αυτή τη θέση της Αφροδίτης, όμως δεν είναι οι μόνοι που ευνοούνται. Αντίθετα, όπως ξεκαθάρισε, για ορισμένα ζώδια η επιρροή είναι ακόμη πιο θετική.

Συγκεκριμένα, Κριοί, Λέοντες, Ζυγοί και Σκορπιοί μπορούν να περιμένουν σημαντικά καλύτερες εξελίξεις, καθώς η νέα θέση της Αφροδίτης ανοίγει δρόμους σε σχέσεις, επαγγελματικά και προσωπική ανάταση.

Η Αφροδίτη θα παραμείνει στον Τοξότη έως τις 24 Δεκεμβρίου. Την παραμονή των Χριστουγέννων θα μετακινηθεί στον Αιγόκερω, φέρνοντας θετικές αλλαγές σε άλλα ζώδια και αλλάζοντας εκ νέου το ενεργειακό τοπίο.


Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star

