Άση Μπήλιου: Απίστευτη εύνοια για 4 ζώδια με Αφροδίτη στον Τοξότη

Με κέφι και θετική διάθεση εμφανίστηκε η Άση Μπήλιου στην πρωινή εκπομπή Breakfast@Star, όπου παρουσίασε τις νέες αστρολογικές προβλέψεις της.

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Η συζήτηση ξεκίνησε ανάλαφρα, με χιούμορ και επαναλαμβανόμενες ευχές, πριν περάσουν στο κύριο θέμα της ημέρας: την είσοδο της Αφροδίτης στον Τοξότη.

Όπως ανέφερε η γνωστή αστρολόγος, οι Τοξότες φυσικά νιώθουν ότι “κάτι περιμένουν” από αυτή τη θέση της Αφροδίτης, όμως δεν είναι οι μόνοι που ευνοούνται. Αντίθετα, όπως ξεκαθάρισε, για ορισμένα ζώδια η επιρροή είναι ακόμη πιο θετική.

Συγκεκριμένα, Κριοί, Λέοντες, Ζυγοί και Σκορπιοί μπορούν να περιμένουν σημαντικά καλύτερες εξελίξεις, καθώς η νέα θέση της Αφροδίτης ανοίγει δρόμους σε σχέσεις, επαγγελματικά και προσωπική ανάταση.

Η Αφροδίτη θα παραμείνει στον Τοξότη έως τις 24 Δεκεμβρίου. Την παραμονή των Χριστουγέννων θα μετακινηθεί στον Αιγόκερω, φέρνοντας θετικές αλλαγές σε άλλα ζώδια και αλλάζοντας εκ νέου το ενεργειακό τοπίο.



