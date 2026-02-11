Γιώργος Μαζωνάκης: Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του

Πότε θα πάρει εξιτήριο ο τραγουδιστής

11.02.26 , 19:04 Γιώργος Μαζωνάκης: Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Εσπευσμένα μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό θεραπευτήριο από χθες το βράδυ ο Γιώργος Μαζωνάκης, μετά από έντονους πόνους στην κοιλιά και υψηλό πυρετό. 

Γιώργος Μαζωνάκης: Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο

Ο τραγουδιστής παραμένει εκεί με τους θεράποντες ιατρούς του να εμφανίζονται καθησυχαστικοί.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η εκπομπή Live News, ο Γιώργος Μαζωνάκης αντιμετωπίζει μια ιογενή λοίμωξη που ήδη αντιμετωπίζεται με φαρμακευτική αγωγή. 

Ο ίδιος παραμένει σε άριστη ψυχολογική κατάσταση.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα όσα είπε ο δικηγόρος του, Χαράλαμπος Λυκούδης, στο LiveNews, την Πέμπτη αναμένεται να πάρει εξιτήριο.

«Μαθαίνω από τον προσωπικό γιατρό του, που είναι και κουμπάρος του, ότι είναι μια ιογενής λοίμωξη όπως αυτή που έχει η μισή Ελλάδα. Κάνει μια σειρά προληπτικών εξετάσεων που έτσι κι αλλιώς είχε σκοπό να κάνει. Πρώτα ο Θεός, αύριο το μεσημέρι, οι γιατροί θα του επιτρέψουν να βγει. Και ο ίδιος θέλει να βγει, είναι σε καλή κατάσταση» είπε ο δικηγόρος του στο LiveNews.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
