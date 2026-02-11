Άρτα: «Ράγισαν» κι οι πέτρες στην κηδεία της 35χρονης Ευανθίας

Ράγισαν καρδιές σήμερα στην Άρτα για την νεαρή λεχώνα που έφυγε από τη ζωή πριν από λίγες ημέρες, ενώ θήλαζε το νεογέννητο μωρό της. Συγγενείς και φίλοι την αποχαιρέτησαν με ένα γιατί, καθώς παραμένουν αναπάντητα τα ερωτήματα για τον αδόκητο χαμό της. Το ρεπορτάζ είναι της Κωνσταντίνας Τσεγγενέ.

Μια νέα μητέρα, που πριν από λίγες ημέρες κρατούσε στην αγκαλιά της το νεογέννητο μωρό της, σήμερα οδηγήθηκε στην τελευταία της κατοικία. Άφησε πίσω της τα δύο παιδιά της.

Η ιατροδικαστική εξέταση έκανε λόγο για απόφραξη του εντέρου. Τα ερωτήματα όμως για την οικογένεια παραμένουν, με κυριότερο το τι προκάλεσε τον ειλεό.

Εντύπωση προκαλεί και το γεγονός ότι, παρόλο που ο ειλεός εξελίσσεται σταδιακά και με έντονους πόνους, η άτυχη γυναίκα δεν φέρεται να παραπονέθηκε ότι δεν αισθανόταν καλά. Η μητέρα της ήταν στο πλευρό της όλες τις ημέρες και δεν της ανέφερε τίποτα. Όλα έδειχναν να εξελίσσονται ομαλά.