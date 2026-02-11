Τον χαβά του ο Φιντάν με προκλητικές δηλώσεις για τον Δένδια

Λίγες ώρες πριν διεξαχθεί η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν έβαλε στο στόχαστρο τον Νίκο Δένδια, με τον Υπουργό Άμυνας να απαντά έμμεσα στις αιχμές.

Το παρασκήνιο της συνάντησης Mητσοτάκη – Ερντογάν και το μενού στο δείπνο

Συγκεκριμένα, απαντώντας σε ερώτηση του Αχμέτ Χακάν, διευθυντή της εφημερίδας HURRIYET ότι «για παράδειγμα, υπάρχει ένας άνθρωπος που ονομάζεται Δένδιας» ο Φιντάν συνέχισε τον… χαβά των Τούρκων, με αγένεια μάλιστα, καθώς αποκάλεσε με τη λέξη «αυτός» και όχι με το όνομά του τον Έλληνα Υπουργό!

«Υπάρχει αυτός, υπάρχει το ακροατήριο στο οποίο απευθύνεται, υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι… δυστυχώς δεν δημιουργούν ένα περιβάλλον που να ευνοεί την επίλυση τέτοιων στρατηγικών προβλημάτων» ανέφερε συγκεκριμένα ο Τούρκος ΥΠΕΞ.

Δένδιας: «Η Ελλάδα δεν απειλεί, προασπίζει τα δικαιώματά της»

Ο Νίκος Δένδιας απάντησε με βίντεο (καθώς βρίσκεται στις Βρυξέλλες) στην ημερίδα για τη Γεωπολιτική του capital.gr και του Forbes που συντόνισε η δημοσιογράφος του Star Κατερίνα Τσαμούρη.

«Λέμε, πάντοτε, εμείς δεν εξοπλιζόμαστε με διάθεση «μιλιταρισμού», είναι επιταγή επιβίωσης» τόνισε ο Υπουργός Άμυνας προσθέτοντας: «όχι για να απειλήσει οιονδήποτε, αλλά για να διατηρήσει τον εθνικό μας χώρο και να προασπίσει τα δικαιώματα κυριαρχίας μας».

Δένδιας: Η Ελλάδα δεν απειλεί - Υπερασπίζεται τα δικαιώματά της



Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα έδωσε τη δική της απάντηση.

«Η Αμερική θα στηρίξει εκείνους που στηρίζουν την ελευθερία, αλλά πρέπει να είναι πρόθυμοι να σταθούν και να στηρίξουν γερά. Η Ελλάδα αυτό ακριβώς κάνει».