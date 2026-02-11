MasterChef: Ήττα για την μπλε μπριγάδα και βολές κατά του αρχηγού

Στο επεισόδιο της Πέμπτης 12/2, οι δύο μπριγάδες μαθαίνουν -η καθεμία από το σπίτι της- τα χαρμόσυνα για κάποιους, θλιβερά για κάποιους άλλους, μαντάτα.

Η κόκκινη μπριγάδα, με αρχηγό τον Πάνο, νικά στην ομαδική δοκιμασία και παίρνει τη ρεβάνς από τους μπλε, με τον αντίπαλο αρχηγό να μην πιστεύει όσα διάβασε στο γράμμα. «Δε γίνεται, ρε φίλε, να έχω χάσει, αυτό είναι…», τον ακούμε να λέει στο trailer.

Η Φιλιώ επισημαίνει στις κάμερες: «Η έπαρση είναι πολύ κακό πράγμα στον άνθρωπο», φωτογραφίζοντας κατά πάσα πιθανότητα τον Γιώργο Α., ο οποίος ήταν σίγουρος για το back to back της ομάδας του.

Στο συμβούλιο, ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος προχωρά σε μια ανακοίνωση-κόλαφο. «Η ψηφοφορία αφορά κι όσους δε συμμετείχαν στη δοκιμασία», λέει στους διαγωνιζόμενους, οι οποίοι μοιάζουν απελπισμένοι.

Ακολουθεί νέα δοκιμασία αποχώρησης με καλεσμένο τον Μιχάλη Χάσικο, ο οποίος, προς λύπη του, εντοπίζει αίμα σε ένα από τα πιάτα, με τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο να σχολιάζει: «Εγώ δε θα το επιχειρήσω να δοκιμάσω».

Μια προσπάθεια, λοιπόν, θα είναι τόσο απογοητευτική που οι κριτές, μαζί με τον καλεσμένο, δε θα μπουν καν στη διαδικασία να τη βαθμολογήσουν. «Δε χρειάζεται να δείξουμε βαθμολογίες», τονίζει ο chef Κουτσόπουλος.

