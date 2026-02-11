Πέθανε ο ηθοποιός James Van Der Beek σε ηλικία 48 ετών

Είχε διαγνωστεί με καρκίνο στο παχύ έντερο

Πηγή: Φωτογραφία AP IMAGES / Jordan Strauss
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 48 ετών ο James Van Der Beek, που το κοινό αγάπησε μέσα από τον ρόλο του στη θρυλική νεανική σειρά της δεκαετίας του ’90, «Dawson’s Creek».

Η δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή μέσα από τον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram: «Ο αγαπημένος μας James έφυγε ήρεμα σήμερα το πρωί. Αντιμετώπισε τις τελευταίες του στιγμές με γενναιότητα και πίστη», αναφέρει η ανακοίνωση. Παράλληλα, η οικογένειά του ζητά σεβασμό και ιδιωτικότητα, τονίζοντας ότι θα ακολουθήσουν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις επιθυμίες και το έργο ζωής του.

 

 

Τον Νοέμβριο του 2024, ο Van Der Beek είχε αποκαλύψει δημόσια ότι αντιμετώπιζε καρκίνο του παχέος εντέρου.

Ποιος ήταν ο James Van Der Beek

Γεννημένος το 1977 στο Κονέκτικατ, αρχικά είχε αδυναμία στον αθλητισμό, αλλά ένας σοβαρός τραυματισμός στο ποδόσφαιρο τον οδήγησε στη σκηνή. Σύντομα πρωταγωνίστησε σε σχολική παράσταση του Grease, υποδυόμενος τον Ντάνι Ζούκο, και λίγα χρόνια αργότερα ήρθε η μεγάλη αναγνώριση.

Το 1998 ανέλαβε τον ρόλο του Ντόσον Λίρι στο Dawson’s Creek, τον έφηβο με πάθος για τον κινηματογράφο και τον μεγάλο έρωτα με τη φίλη και γειτόνισσά του, Τζόι Πότερ (Κέιτι Χολμς). Την ίδια χρονιά, το περιοδικό People τον συμπεριέλαβε στους «Πιο Όμορφους Ανθρώπους του Κόσμου».

Με αφορμή τα 25 χρόνια από την πρεμιέρα της σειράς, είχε παραδεχθεί ότι η επιτυχία ήρθε ξαφνικά, αλλά ήρθε μετά από χρόνια προσπαθειών, ακροάσεων και απορρίψεων.

Ο Van Der Beek δεν περιορίστηκε μόνο στην τηλεόραση. Σινεφίλ θα τον θυμούνται από ταινίες όπως το Varsity Blues, στο πλευρό του Πολ Γουόκερ, και το The Rules of Attraction, όπου υποδύθηκε τον Σον Μπέιτμαν, έναν αμφιλεγόμενο χαρακτήρα σε ένα ερωτικό τρίγωνο.

