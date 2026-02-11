Σίσσυ Χρηστίδου: Στη θέση της Δέσποινας Βανδή ως guest κριτής στο J2US

«Είμαι πολύ χαρούμενη με αυτό που κάνω, δεν ονειρεύομαι βραδινά»

Δείτε όσα είπε η Σίσσυ Χρηστίδου στο Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τη Σίσσυ Χρηστίδου συνάντησε η κάμερα του Breakfast@Star κι ο Ηλίας Σκουλάς, με την παρουσιάστρια να μιλάει για τη συμμετοχή της στο J2US, την εκπομπή του Κώστα Τσουρού και την πρωινή ζώνη που αγαπάει πολύ!

Σίσσυ Χρηστίδου: Η ξεκάθαρη απάντησή της αν θα παντρευόταν ξανά!

Στην ερώτηση του ρεπόρτερ αν θα πάει ως guest κριτής στο J2US που κάνει πρεμιέρα στο OPEN, απάντησε: «Ναι, ναι, ναι, θα ραφτώ, θα κάνω, γιατί ξέρεις στα πρωινά δεν μπορούμε να βάλουμε τέτοια. Θα βάλω τα ωραία μου, μακιγιάζ, μαλλιά, όλα αυτά και θα πάω».

Σίσσυ Χρηστίδου: Στη θέση της Δέσποινας Βανδή ως guest κριτής στο J2US

Θυμίζουμε ότι λίγο πριν από την πρεμιέρα του σόου ο Νίκος Κοκλώνης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή της Σίσσυς, όπου μετά και την απόφαση της Δέσποινας Βανδή να μην είναι στην επιτροπή, αποκάλυψε ότι σε κάθε live θα υπάρχει τέταρτος κριτής-guest.

Νίκος Κοκλώνης - J2US: «Δε θα είναι η Δέσποινα Βανδή στην κριτική επιτροπή»

«Δεν είμαι εγώ γι' αυτά. Έτσι, για να πηγαίνω για καμιά φορά. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη με αυτό που κάνω, αυτό θέλω να κάνω. Δεν ονειρεύομαι βραδινά και τέτοια. Μ' αρέσει πάρα πολύ η δουλειά μου, τη βρίσκω πάρα πολύ δημιουργική κι είμαι πολύ χαρούμενη», ξεκαθάρισε για το αν θα παρουσίαζε κάποια βραδινή εκπομπή.

Σίσσυ Χρηστίδου: Στη θέση της Δέσποινας Βανδή ως guest κριτής στο J2US

Η Σίσσυ σχολίασε και την εκπομπή του Κώστα Τσουρού: «Θεωρώ ότι γίνεται μία προσπάθεια να σωθεί η εκπομπή, να διατηρήσουν τις δουλειές τους οι άνθρωποι και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Κι απ' τα κανάλια θα 'πρεπε να δίνεται λίγο χρόνος, ξέρεις, να μπορέσουν να χτιστεί κάτι. Έχουν αλλάξει τα χρόνια και ούτε τα κανάλια ξέρουν ακριβώς πώς να το χειριστούν αυτό, ούτε εμείς».

Σίσσυ Χρηστίδου: Γιόρτασε τα 79α γενέθλια του πατέρα της με τέλεια τούρτα

Όσον αφορά στο μειωμένο χρόνο της εκπομπής Το 'χουμε, είπε: «Αυτό τώρα είναι απόφαση των καναλιών, δεν μπορώ να στο σχολιάσω εγώ, γιατί δεν ξέρω και βάσει του προγραμματισμού τι έχουν υπολογίσει να βάλουνε, τι ακριβώς θα κάνουνε. Είναι λίγο άκομψο. Για μένα το πιο σημαντικό είναι αυτό, να μη χάσουν άνθρωποι τις δουλειές τους».

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

ΣΙΣΣΥ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ
 |
BREAKFAST@STAR
 |
J2US
 |
ΝΙΚΟΣ ΚΟΚΛΩΝΗΣ
