Νίκος Κοκλώνης - J2US: «Δε θα είναι η Δέσποινα Βανδή στην κριτική επιτροπή»

«Θα ήθελα ως κριτές την Άννα Βίσση και τη Νατάσα Θεοδωρίδου»

Media
Όπως όλα δείχνουν ο Νίκος Κοκλώνης και η Δέσποινα Βανδή δε θα βρίσκονται τελικά μαζί στο τηλεοπτικό πλατό του J2US τη φετινή τηλεοπτική σεζόν, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο παρουσιαστής του show, με σχετικές δηλώσεις του.

Νίκος Κοκλώνης: Tι λέει για την εμπλοκή του στο κύκλωμα

 

 

Όπως δήλωσε στην Ελένη Παπαδόγια για το Πρωινό ΑΝΤ1 ο παρουσιαστής του J2US, το οποίο κάνει πρεμιέρα σε λίγες εβδομάδες: «Επιστρέφουμε με το J2US. Οι κριτές θα είναι οι ίδιοι, μπορώ να το ανακοινώσω. Θα ήθελα ως κριτές την Άννα Βίσση και τη Νατάσα Θεοδωρίδου. Δε θα είναι η Δέσποινα Βανδή. Θα δούμε έκπληξη εκεί. Την αγαπάω πάρα πολύ, αλλά δυστυχώς η Δέσποινα τραγουδάει και σε αυτό το Just, επειδή θα είμαστε στον αέρα από τις 8 έως τις 2 το πρωί, όπως πάντα, η Δέσποινα πρέπει να φεύγει στις 23:00. Οπότε 20:00 με 23:00, χωρίς κριτή μετά, είναι πρόβλημα».

Δέσποινα Βανδή: «Δε σε κάνει κυρία ούτε η ηλικία, ούτε το ρούχο»

 

Ενώ όσον αφορά στο πρόγραμμα του μουσικού σόου, συμπλήρωσε ότι: «Ξέρετε, αποφασίστηκε τελευταία στιγμή και είχανε φτιάξει τα προγράμματά τους. Εγώ θα ήθελα και τη Δέσποινα στο J2US, αλλά δυστυχώς, έτσι όπως είναι με τον Κωνσταντίνο Αργυρό θα πηγαίνουμε μετά να διασκεδάζουμε εκεί».

 

 

Να σημειώσουμε ότι λίγες ημέρες πριν και συγκεκριμένα στις 14 Ιανουαρίου, ο Νίκος Κοκλώνης δήλωσε στην ίδια εκπομπή για τη Δέσποινα Βανδή τα εξής: «Είναι δυνατόν να έχω ρήξη με τη Δέσποινα; Στις οικογένειες συμβαίνουν όλα. Έχουμε περάσει πάρα πολλά. Οι εποχές, άλλωστε, που ήμασταν με τη Δέσποινα από πριν έως τώρα σε διάφορες καταστάσεις…».

