Νίκος Κοκλώνης: Tι λέει για την εμπλοκή του στο κύκλωμα

Ο Νίκος Κοκλώνης εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αρνείται την εμπλοκή του στο κύκλωμα με τα εικονικά τιμολόγια. Οι αρχές, όμως, τον συμπεριλαμβάνουν ανάμεσα στους κατηγορούμενους.

Ο γνωστός τηλεοπτικός παραγωγός Νίκος Κοκλώνης κατηγορείται για πέντε εικονικά τιμολόγια ύψους ενάμισι εκατομμυρίου ευρώ. Σύμφωνα με τις αρχές, φέρεται να τα έχει παραλάβει από τον αρχηγό του κυκλώματος τον Απρίλιο του 2025.

Ο ίδιος σε ανακοίνωσή του κάνει λόγο για δήθεν εμπλοκή του στο κύκλωμα. Μεταξύ άλλων αναφέρει και είναι απόλυτος σε αυτά που γράφει στο δελτίο τύπου:

«Διαψεύδω κατηγορηματικά τέτοιες αναφορές, οι οποίες μόνο στόχο έχουν να θίξουν την προσωπικότητά μου, την ηθική και επαγγελματική μου πορεία και να πλήξουν τη φήμη εταιρειών στις οποίες συμμετέχω ή τις οποίες διευθύνω. Δηλώνω κατηγορηματικά ότι ουδέποτε υπήρξα ο ίδιος ή εταιρεία συμφερόντων μου, αποδέκτης εικονικών τιμολογίων, ούτε έχω κληθεί να δώσω εξηγήσεις για αυτό το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές. Κάθε συναλλαγή εταιρείας συμφερόντων μου για την οποία έχει εκδοθεί φορολογικό παραστατικό είναι πραγματική, έχει δε ελεγχθεί από τα αρμόδια ελεγκτικά εταιρικά όργανα».

Ο παρουσιαστής αναφέρει επίσης ότι στις εταιρείες του γίνονται έλεγχοι συνεχώς και εξονυχιστικά και τονίζει ότι κάθε νέος έλεγχος είναι καλοδεχούμενος

