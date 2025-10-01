Απάτη «μαμούθ»: Στο κόλπο γνωστός τηλεοπτικός παραγωγός και πρόεδρος ΠΑΕ

Χρέωσαν το δημόσιο 20.000.000 - Τα ευρήματα της Οικονομικής Αστυνομίας

Μια από τις μεγαλύτερες οικονομικές απάτες των τελευταίων ετών αποκαλύφθηκε από την Οικονομική Αστυνομία, με ζημιά για το ελληνικό Δημόσιο που ξεπερνά τα 20.000.000 ευρώ. Ανάμεσα στους περίπου 70 εμπλεκόμενους βρίσκεται γνωστός τηλεοπτικός παραγωγός και πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας.

Ήδη έχουν συλληφθεί 18 άτομα, ενώ κατασχέθηκε ποσό που αγγίζει το μισό εκατομμύριο ευρώ. Οι κατηγορούμενοι οδηγούνται στον εισαγγελέα, καθώς η δικογραφία κάνει λόγο για εκτεταμένο δίκτυο παράνομων επιστροφών ΦΠΑ μέσω εικονικών τιμολογίων.

Ο ρόλος του τηλεοπτικού παραγωγού

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, σε εταιρεία του γνωστού τηλεοπτικού παραγωγού εκδόθηκαν πέντε εικονικά τιμολόγια, συνολικής αξίας περίπου 1.500.000 ευρώ. Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στον χώρο της τηλεόρασης, καθώς η εταιρεία εμπλέκεται σε μεγάλες παραγωγές.

Στη σπείρα συμμετείχε και ο αδελφός του παραγωγού, ο οποίος ήταν υποψήφιος δήμαρχος. Η ομάδα αποτελείτο από λογιστές, τεχνίτες, εργάτες και άλλα πρόσωπα υπεράνω πάσης υποψίας που λειτουργούσαν ως «κρίκοι» της απάτης.

Tηλεοπτικός παραγωγός απάτη

Τηλεοπτικός παραγωγός - απάτη σε βάρος του ελληνικού δημοσίου

Τα ευρήματα της Οικονομικής Αστυνομίας

Οι αστυνομικοί εντόπισαν:

  • Μεγάλα χρηματικά ποσά κρυμμένα σε σακιά και πλαστικές σακούλες

  • Μετρητά σε χρηματοκιβώτια
  • Όπλα, σφαίρες και πλήθος παραστατικών
  • Βιβλιάρια τραπεζικών λογαριασμών

Η ζημιά στο Δημόσιο

Η κομπίνα στήθηκε γύρω από 370 εικονικές εταιρείες, κυρίως συμβουλευτικές και λογιστικές.

Τα μέλη της συμμορίας φέρονται να έχουν αποκομίσει ήδη περίπου 5.000.000 ευρώ, ενώ είχαν προγραμματίσει να εισπράξουν άλλα 4.000.000, πριν οι αρχές εντοπίσουν τα ίχνη τους.

Το ελληνικό Δημόσιο υπολογίζεται ότι έχει ζημιωθεί με περισσότερα από 20.000.000 ευρώ. Παράλληλα, ερευνάται εάν στην υπόθεση εμπλέκονται και θεσμικοί παράγοντες.

Η Οικονομική Αστυνομία εξετάζει εξονυχιστικά τα στοιχεία και τις συναλλαγές, με στόχο να διαπιστωθεί η πλήρης έκταση του κυκλώματος και να εντοπιστούν τυχόν άλλοι συνεργοί.

Δείτε ολόκληρο το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
