smart #5: Αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 στη Νορβηγία

Η παγκόσμια ομάδα της smart γιορτάζει μία ακόμη σημαντική διάκριση για το αμιγώς ηλεκτρικό smart #51 τη χρονιά που έκανε την πρεμιέρα του στην Ευρώπη: στη Νορβηγία, το νέο οικογενειακό SUV της μάρκας αναδείχθηκε Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026. Ανάμεσα σε περίπου 30 υποψήφια οχήματα, το πρώτο premium SUV στην ιστορία της μάρκας συγκαταλέχθηκε στους επτά φιναλίστ για τον τίτλο του Αυτοκινήτου της Χρονιάς. Στον τελικό γύρο, το smart #5 επικράτησε με σαφή διαφορά.

Το smart #5 έχει αποσπάσει διεθνή αναγνώριση, καθώς νωρίτερα μέσα στη χρονιά τιμήθηκε με το Red Dot Product Design Award, το Red Dot Brand & Communication Design Award2, καθώς και με αξιολόγηση πέντε αστέρων για την ασφάλεια από τον οργανισμό EuroNCAP3.

Σχεδιασμένο για αστικό περιβάλλον αλλά και πολύ πέρα από αυτό, το smart #5 θέτει νέα πρότυπα χάρη στο αποδοτικό σύστημα κίνησης και την προηγμένη πλατφόρμα 800 volt. Όλες οι εκδόσεις από το smart #5 Pro+ και άνω εξοπλίζονται με μπαταρία Λιθίου Νικελίου Μαγγανίου Κοβαλτίου (NCM) 100 kWh, η οποία υποστηρίζει ταχεία φόρτιση DC 4C με μέγιστη ισχύ έως 400 kW4.

Στην καρδιά του ψηφιακού οικοσυστήματος του smart #5 βρίσκεται το chipset AMD V2000 τελευταίας γενιάς, το οποίο τροφοδοτεί ένα διαισθητικό και άμεσης απόκρισης σύστημα διεπαφής ανθρώπου–μηχανής (HMI). Το smart #5 διαθέτει προηγμένα συστήματα ασφάλειας, όπως αερόσακους κουρτίνας σε σχήμα V, αερόσακους καθίσματος και ζώνες ασφαλείας ενσωματωμένες στα καθίσματα, ενισχύοντας τη δέσμευση της smart στα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας.

Το υβριδικό αμάξωμα από χάλυβα και αλουμίνιο εξισορροπεί επιδόσεις και χαμηλό βάρος, αξιοποιώντας χάλυβα υψηλής αντοχής και κράματα αλουμινίου για αυξημένη ακαμψία και προστασία. Η ασφάλεια της μπαταρίας και των επιβατών εξασφαλίζουν μέγιστη προστασία σε ποικίλες συνθήκες.