Καθαρά Δευτέρα: H πρόγνωση Κολυδά - Η ιδανική ώρα για το πέταγμα χαρταετού

Ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα - Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας

H πρόγνωση του καιρού για την Καθαρά Δευτέρα από τον Θοδωρή Κολυδά/ Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων Star
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Καθαρά Δευτέρα: Ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, με τοπικές βροχές στη βόρεια Κρήτη το πρωί.
  • Ιδανικές ώρες για πέταγμα χαρταετού: Πρωινές μέχρι νωρίς το μεσημέρι, καθώς οι άνεμοι θα εξασθενήσουν.
  • Θερμοκρασία: 15-16°C σε πολλές περιοχές, μικρή άνοδος σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.
  • Ανεμοι: Βόρειοι 3-5 μποφόρ, στο Αιγαίο 6-7 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση.
  • Παγετός το πρωί στα βόρεια ηπειρωτικά.

Καλά είναι τα νέα για τον καιρό την Καθαρά Δευτέρα, όποτε ο κόσμος θα γιορτάσει τα Κούλουμα και την έναρξη της Σαρακοστής με εκδηλώσεις και το πέταγμα του χαρταετού. 

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Hλιοφάνεια θα επικρατήσει σε όλη τη χώρα, πλην κάποιων τοπικών βροχών στη βόρεια Κρήτη νωρίς το πρωί, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star.

Όσο για το πέταγμα του χαρταετού ενδείκνυνται οι πρωινές ώρες μέχρι νωρίς το μεσημέρι, καθώς μετά οι άνεμοι θα αρχίσουν να εξασθενούν.

Πέταγμα χαρταετού: Το έθιμο που συμβολίζει την Καθαρά Δευτέρα

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα γύρω στους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου, σε αντίθεση με τη σημερινή ημέρα που δε θα ξεπεράσει τους 12°C.

Πρόγνωση καιρού για την Καθαρά Δευτέρα

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως στην Κρήτη και βελτίωση από το απόγευμα.
Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Αττική, την Εύβοια και τις Σποράδες μέχρι το μεσημέρι και στα βόρεια ηπειρωτικά από το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βορειοανατολικά τους 13 με 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 15 με 16 και στα Δωδεκάνησα τοπικά τους 17 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά νωρίς το πρωί.

Καθαρά Δευτέρα: Αναλυτικά ο καιρός σε όλη τη χώρα

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, από το απόγευμα μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 06 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και πρόσκαιρα το πρωί βόρειοι βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 04 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Λίγες παροδικές νεφώσεις.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, βαθμιαία μεταβλητοί με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 02 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ, από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 05 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος. Στην Εύβοια και τις Σποράδες πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών βροχών τις πρωινές ώρες.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.
Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως στην Κρήτη και βελτίωση από το απόγευμα.
Ανεμοι: Βόρειοι 6 με 7 μποφόρ, βαθμιαία από το απόγευμα δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 09 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες παροδικές νεφώσεις στα βόρεια.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ, στα βόρεια από το απόγευμα μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

