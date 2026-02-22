Κυριακή Αποκριάς με Σελήνη στον Ταύρο: Τι θα συμβεί;

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου

22.02.26 , 14:06
STAR.GR
Media
Άση Μπήλιου: Σελήνη Στον Ταύρο: Η Κυριακή Της Απόλαυσης!
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Από τα ξημερώματα της Κυριακής, η Σελήνη βρίσκεται στον Ταύρο, το ζώδιο της έξαρσής της.
  • Η Σελήνη στον Ταύρο επικεντρώνεται στην εκπλήρωση υλικών επιθυμιών και στην ικανοποίηση των αισθήσεων.
  • Το βράδυ σχηματίζεται τρίγωνο μεταξύ Αφροδίτης και Δία, ενισχύοντας τις σχέσεις και τις απολαύσεις.
  • Η συγκυρία είναι ιδανική για διασκέδαση και χαρά, ειδικά την Κυριακή της Αποκριάς.
  • Περισσότερες λεπτομέρειες και προβλέψεις για όλα τα ζώδια στο asibiliou.gr.

 Από τα ξημερώματα της Κυριακής και σε όλη τη διάρκεια της μέρας η Σελήνη θα βρίσκεται στο ζώδιο του Ταύρου, το ζώδιο που αγαπά περισσότερο από όλα τα άλλα να βρίσκεται στον ζωδιακό, αφού παραδοσιακά είναι η έξαρσή της. Η Σελήνη στον Ταύρο νοιάζεται για την εκπλήρωση των υλικών επιθυμιών της αλλά και την ικανοποίηση των αισθήσεων.

Αγαπά τη φύση, το καλό φαγητό, το άγγιγμα, τη μουσική. Μάλιστα το βράδυ σχηματίζεται και η πιο όμορφη όψη που συνδέει τους ευεργέτες πλανήτες της παραδοσιακής αστρολογίας το τρίγωνο της Αφροδίτης από τους Ιχθύς με τον Δία στον Καρκίνο.

Η όψη αυτή μας κάνει πιο δεκτικούς και θερμούς στις σχέσεις, αναζητούμε τη χαρά, τις απολαύσεις και τη διασκέδαση και είναι εξαιρετική συγκυρία να ολοκληρώνεται την Κυριακή της Αποκριάς.

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια στο asibiliou.gr

Back to Top