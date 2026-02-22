Κυριακή Αποκριάς με Σελήνη στον Ταύρο: Τι θα συμβεί;

Από τα ξημερώματα της Κυριακής και σε όλη τη διάρκεια της μέρας η Σελήνη θα βρίσκεται στο ζώδιο του Ταύρου, το ζώδιο που αγαπά περισσότερο από όλα τα άλλα να βρίσκεται στον ζωδιακό, αφού παραδοσιακά είναι η έξαρσή της. Η Σελήνη στον Ταύρο νοιάζεται για την εκπλήρωση των υλικών επιθυμιών της αλλά και την ικανοποίηση των αισθήσεων.

Αγαπά τη φύση, το καλό φαγητό, το άγγιγμα, τη μουσική. Μάλιστα το βράδυ σχηματίζεται και η πιο όμορφη όψη που συνδέει τους ευεργέτες πλανήτες της παραδοσιακής αστρολογίας το τρίγωνο της Αφροδίτης από τους Ιχθύς με τον Δία στον Καρκίνο.

Η όψη αυτή μας κάνει πιο δεκτικούς και θερμούς στις σχέσεις, αναζητούμε τη χαρά, τις απολαύσεις και τη διασκέδαση και είναι εξαιρετική συγκυρία να ολοκληρώνεται την Κυριακή της Αποκριάς.

