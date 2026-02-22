Απόκριες 2026: Σε καρναβαλικούς ρυθμούς η χώρα - Από την Κρήτη ως την Ξάνθη

Απόκριες 2026: To Πατρινό Kαρναβάλι ολοκληρώνεται το βράδυ με το κάψιμο του βασιλιά Καρνάβαλου/ ρεπορτάζ Κωνσταντίνας Τσεγγενέ στο Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star

Κορυφώνονται σήμερα οι καρναβαλικές εκδηλώσεις στους δήμους της χώρας. Οι πόλεις έχουν «ντυθεί» με τα αποκριάτικά τους και ντόπιοι και επισκέπτες απολαμβάνουν την ξέφρενη αποκριάτικη γιορτή.

Αθήνα

Τελευταία Κυριακή της Αποκριάς και στις 17:00 το απόγευμα έχει δοθεί το ραντεβού στην πλατεία Συντάγματος, απ’ όπου θα ξεκινήσει η πομπή με τους καρναβαλιστές και με μουσικοχορευτικά δρώμενα.

Την έναρξη της παρέλασης θα «ντύσει» μουσικά η Φιλαρμονική Ορχήστρα του δήμου Αθηναίων, ενώ τον ρυθμό στη διαδρομή θα δίνουν μπάντες κρουστών, τα μουσικά σχήματα Bloco Swingueira, Global Daoulia, ο πολιτιστικός σύλλογος «Ο Μόλυβος» και η ελληνική ομάδα Cheerleaders.

Η πομπή θα διασχίσει την Ερμού και την Αιόλου και θα καταλήξει στην πλατεία Κοτζιά, όπου στις 7 μ.μ. θα ξεδιπλωθεί το μεγάλο αποκριάτικο πάρτι με ζωντανή μουσική και με οικοδεσπότη τον Δημήτρη Μακαλιά.

Πάτρα

Η ώρα για τη μεγάλη παρέλαση του Πατρινού Καρναβαλιού έφτασε. Περίπου 50.000 καρναβαλιστές μαζί με τα άρματα που φιλοτεχνήθηκαν στο καρναβαλικό εργαστήριο του δήμου Πατρέων θα παρελάσουν μετά τις 14:00 το μεσημέρι.

Πατρινό καρναβάλι 2026: H νυχτερινή παρέλαση του Σαββάτου 21/2 - ΙΝΤΙΜΕ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Το βράδυ του Σαββάτου πραγματοποιήθηκε η μεγάλη νυχτερινή ποδαράτη παρέλαση.

Πρέβεζα

Με έντονα χρώματα, φαντασία και αμείωτο κέφι πλημμύρισε το κέντρο της Πρέβεζας το βράδυ του Σαββάτου κατά τη μεγάλη καρναβαλική παρέλαση με άρματα, που διοργάνωσε το Καρναβαλικό Κομιτάτο Πρέβεζας.

Καρναβάλι Πρέβεζας/ Eurokinissi Γιώργος Ευσταθίου

Δεκάδες γκρουπ και άρματα διέσχισαν την κεντρική λεωφόρο της πόλης, μεταφέροντας αποκριάτικη διάθεση και σατιρικά μηνύματα, με τους συμμετέχοντες να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό και το κοινό να ανταποκρίνεται με θερμό χειροκρότημα.

Καρναβάλι Πρέβεζας/ Eurokinissi Γιώργος Ευσταθίου

Λάρισα

Σε καρναβαλικούς ρυθμούς κινήθηκε και η Λάρισα. Μουσική, χορός, και το παραδοσιακό γαϊτανάκι στήθηκαν στην πλατεία.

Καρναβαλικές εκδηλώσεις στη Λάρισα/ Eurokinissi

Καρναβαλικές εκδηλώσεις στη Λάρισα/ Eurokinissi

Φιλιππιάδα: Καρναβάλι συλλόγου γυναικών

Για 24η χρονιά πραγματοποιήθηκε το καρναβάλι του συλλόγου γυναικών στη Φιλιππιάδα. Πάνω από 30 γκρουπ και 15 άρματα καρναβαλίστηκαν σε αποκριάτικους ρυθμούς, με χορό και τραγούδι.

Καρναβάλι Γυναικών Φιλιππιάδας

Ρέθυμνο

Σε γιορτινούς ρυθμούς κινήθηκε και η Κρήτη. Στο Ρέθυμνο πραγματοποιήθηκε η νυχτερινή παρέλαση το βράδυ του Σαββάτου, ενώ σήμερα το μεσημέρι ξεκίνησε η μεγάλη καρναβαλική παρέλαση με 22 γκρουπ και 27 άρματα.

Ξάνθη

Αντίστροφη μέτρηση και για το ξακουστό καρναβάλι της Ξάνθης, με τη μεγάλη παρέλαση το μεσημέρι της Κυριακής.