Δολοφονία 11χρονης: «Φώναζε "Μαμά, μπαμπά" όταν την έσερνε στο χωράφι»

Δις ισόβια στον θείο της Βασιλικής για τον βιασμό και τον θάνατό της

Το ρεπορτάζ της Κωνσταντίνας Τσεγγενέ στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δις ισόβια καταδίκη του θείου της 11χρονης Βασιλικής για βιασμό και ανθρωποκτονία.
  • Η 11χρονη φώναζε τους γονείς της όταν ο θείος την έσερνε στο χωράφι.
  • Ο δράστης ισχυρίστηκε ότι σκότωσε το παιδί για να μην αποκαλύψει τον βιασμό.
  • Δικαστήριο επέβαλε επίσης 13 χρόνια φυλάκιση για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.
  • Η μητέρα της Βασιλικής εξέφρασε τον πόνο της μετά τη δίκη, ζητώντας απαντήσεις από τον δράστη.

Σε δις φορές ισόβια καταδικάστηκε ο θείος της 11χρονης Βασιλικής, ο οποίος τον Ιούνιο του 2024 τη βίασε, την κατακρεούργησε με κατσαβίδι και πέταξε το άψυχο κορμάκι της σε χωράφι στην Ηλεία

Ξεσπά η μητέρα της 11χρονης Βασιλικής που δολοφονήθηκε στην Ηλεία

«Καταπέλτης» ήταν  η δικαιοσύνη για τον 39χρονο άνδρα που ξέσπασε όλα του τα ζωώδη ένστικτα στην 11χρονη ανιψιά του.  

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Κωνσταντίνας Τσεγγενέ στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star, ο κατηγορούμενος εμφανίστηκε ενώπιον των δικαστικών λειτουργών παγερός και ανέκφραστος. Είπε ότι δεν έχει να δηλώσει τίποτα περισσότερα πέρα από συγγνώμη.  

Υποστήριξε ότι μετά τον βιασμό του παιδιού επέλεξε να το σκοτώσει, γιατί τον απειλούσε ότι θα πει τα όσα έκανε στη μητέρα του και στον πατέρα του.  

Ηλεία: Δις ισόβια στον θείο της 11χρονης Βασιλικής που τη βίασε, τη σκότωσε και την έθαψε

Δις ισόβια στον θείο της 11χρονης Βασιλικής που τη βίασε, τη σκότωσε και την έθαψε

Ηλεία: Φώναζε τους γονείς της όταν την έσερνε στο χωράφι 

Οι λεπτομέρειες  για τη φρίκη που έζησε το 11χρονο κορίτσι και ακούστηκαν εντός της δικαστικής αίθουσας προκαλούν ανατριχίλα. 

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η 11χρονη φώναζε τη μαμά και τον μπαμπά της να τη σώσουν, όταν ο δράστης  την έσερνε από τα μαλλιά για να τη πετάξει μέσα σε ένα αυλάκι και να τη καλύψει με χόρτα. 

Ηλεία: Η 11χρονη Βασιλική βιάστηκε και δολοφονήθηκε από τον θείο της

Η 11χρονη φώναζε σε βοήθεια τη μητέρα και τον πατέρα της, όταν ο θείος της την οδηγούσε σε χωράφι για να τη θάψει

Στο άκουσμα αυτών των πληροφοριών οι γονείς κατέρρευσαν εντός της δικαστικής αίθουσας. Έπεσε ο ένας μέσα στην αγκαλιά του άλλου και ξέσπασαν σε κλάματα.  

«Θέλω να με κοιτάξεις λέω, να με κοιτάξεις στα μάτια και να μου πεις γιατί σκότωσες το αγγελούδι μου, γιατί σκότωσες την 11χρονη Βασιλική», φώναξε η μητέρα. 

Ο ίδιος στην απολογία του δεν είπε πολλά. Είπε μόνο ότι «βίασα το παιδί και το σκότωσα, προκειμένου να μη μαρτυρήσει στους γονείς του τι ακριβώς είχε συμβεί».  

Δολοφονία 11χρονης στην Ηλεία

Φωτογραφία από βίντεο ντοκουμέντο λίγες ώρες πριν τη δολοφονία της Βασιλικής 

Το δικαστήριο αποφάσισε δις ισόβια για ανθρωποκτονία από δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ισόβια για βιασμό ανηλίκου, καθώς και 13 χρόνια επιπλέον για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.  

«Δικαιώθηκε η ψυχούλα του παιδιού μου! Δεν έχω το παιδί μου... Το παιδί μου κοντά! Αυτός τα 'χει τα παιδιά του! Εγώ δεν το 'χω το παιδί μου! Δεν ξέρει πώς είναι! Δεν ήμουνα εκεί να το βοηθήσω το παιδί μου! Εγώ ξέρω πώς είναι χωρίς το παιδί μου κοντά μου», είπε η μητέρα της 11χρονης μετά τη δίκη.  

Δείτε ολόκληρο το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
