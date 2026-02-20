Σεφ για χάρη της Τούνη: Το ιδιαίτερο πιάτο που ετοίμασε ο σύντροφός της

Ένα ήσυχο, οικογενειακό σκηνικό εκτυλίχθηκε το βράδυ της Πέμπτης 19 Φεβρουαρίου στο σπίτι της Ιωάννα Τούνη, όπου η ίδια απόλαυσε χαλαρές στιγμές με τον γιο της, Πάρη, και τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη.

Παρότι το ζευγάρι δεν έχει προχωρήσει ακόμα στο επόμενο βήμα της συγκατοίκησης, φαίνεται πως βρίσκει πάντα τρόπους να περνά δημιουργικό και ποιοτικό χρόνο μαζί. Ανάμεσα σε ταξίδια και ρομαντικές αποδράσεις, αυτή τη φορά προτίμησαν τη θαλπωρή του σπιτιού.

Ο Δημήτρης Σπυριδωνίδης ανέλαβε ρόλο… σεφ, ετοιμάζοντας ένα ιδιαίτερο δείπνο για την αγαπημένη του: σεβίτσε λαβράκι. Η κουζίνα μετατράπηκε σε γαστρονομικό σκηνικό, με την Ιωάννα να καταγράφει στιγμιότυπα και να τα μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Τον πιο γλυκό ρόλο της βραδιάς, ωστόσο, είχε ο μικρός Πάρης. Ο γιος της influencer συμμετείχε ενεργά στη διαδικασία, αποδεικνύοντας πως αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς τους. Άλλωστε, όπως ανέφερε και η ίδια με χιούμορ, «εννοείται πως πάντα ο Πάρης είναι involved σε ό,τι και να κάνουμε στην κουζίνα».

Το τελευταίο διάστημα, η Ιωάννα Τούνη δείχνει πιο ανοιχτή στο να μοιράζεται στιγμές από τη σχέση της στα social media. Μετά και το πρόσφατο ταξίδι τους στη Σαουδική Αραβία, οι κοινές τους εμφανίσεις γίνονται ολοένα και συχνότερες, με το κοινό να παρακολουθεί τις εξελίξεις με ενδιαφέρον.

Μια απλή, τρυφερή βραδιά στο σπίτι ήταν αρκετή για να δείξει πως, πέρα από τη δημοσιότητα και τα φώτα, η καθημερινότητα μπορεί να είναι το πιο όμορφο «ραντεβού».

Η επέτειος Τούνη - Σπυριδωνίδη για τον έναν χρόνο σχέσης

Στις 3 Φεβρουαρίου το ζευγάρι γιόρτασε την πρώτη του επέτειο, με την Ιωάννα Τούνη να αποκαλύπτει το χαρμόσυνο γεγονός μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Πέρυσι, ήταν 25 Φεβρουαρίου όταν είχε ανακοινώσει τον χωρισμό της από τον Δημήτρη Αλεξάνδρου. «Η αλήθεια είναι ότι έχω χωρίσει με τον Δημήτρη εδώ και πάρα πολύ καιρό. Χθες ολοκληρώθηκε και τυπικά η διαδικασία με τη λήξη του συμφώνου συμβίωσης. Χωρίσαμε, δηλαδή. Διαζύγιο!», είχε πει τότε. Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου είχε ήδη μετακομίσει σε νέο σπίτι ενώ η Ιωάννα Τούνη είχε βρει τον έρωτα στο πρόσωπο του Robbie.

Φέτος, την ημέρα της επετείου της, δημοσίευσε την εντυπωσιακή ανθοδέσμη που της έστειλε ο σύντροφός της, δείχνοντας πόσο ξεχωριστή ήταν η ημέρα για τους δυο τους. Όπως ήταν αναμενόμενο, οι ευχές από followers και φίλους έπεσαν «βροχή», με πολλούς να σχολιάζουν πόσο ευτυχισμένη τη βλέπουν.