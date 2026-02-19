Μαρία Ιωαννίδου: Χορεύει το Ferto και βλέπει πρωτιά Akyla στη Eurovision

Το παράπονό της για το J2US

Η Μαρία Ιωαννίδου χορεύει το «Ferto» για τους τηλεθεατές του Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαρία Ιωαννίδου χόρεψε το «Ferto» του Akylas, που εκπροσωπεί την Ελλάδα στη Eurovision.
  • Εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο Akylas έχει πιθανότητες να κερδίσει τον διαγωνισμό.
  • Αποκάλυψε ότι δεν εμφανίστηκε στο «J2US» λόγω ασθένειας και ζήτησε συγγνώμη από τον Στάθη Αγγελόπουλο.
  • Δήλωσε ότι θα ήθελε να συμμετάσχει ως guest κριτής σε τηλεοπτικά σόου, αλλά δεν έχει επιλεγεί μέχρι τώρα.

Όλη η Ελλάδα χορεύει σε ρυθμούς «Ferto». Μετά τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και τη Σταματίνα Τσιμτσιλή, ο Akylas ξεσήκωσε και τη Μαρία Ιωαννίδου

Μετά τον Αρναούτογλου και η Τσιμτσιλή σε ρόλο... Akyla χορεύει Ferto

Μετά από παρότρυνση του ρεπόρτερ του Breakfast@Star, Πάνου Παπαδόπουλου, η ηθοποιός και χορεύτρια χόρεψε ξέφρενα το τραγούδι που θα μας εκπροσωπήσει φέτος στη Eurovision. Με την αστείρευτη ενέργειά της, χάρισε ανεπανάληπτες στιγμές στο τηλεοπτικό κοινό.

Η Μαρία Ιωαννίδου χορεύει Akyla κι εντυπωσιάζει!

Η ίδια είπε ότι ο Σερραίος τραγουδιστής έχει τα φόντα ακόμα και να κερδίσει τον διαγωνισμό. «Μου αρέσει ο Akylas, έχει ζωή και δε μοιάζει με κανέναν άλλον. Θα μπορούσε να φέρει την πρώτη θέση».

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Ντύθηκε... Akylas και τραγούδησε το «Ferto»

Η ηθοποιός αποκάλυψε ακόμα τον λόγο που δεν εμφανίστηκε τελικά στο «J2US», παρότι είχε γίνει γνωστή η συμμετοχή της, ενώ εξέφρασε το παράπονό της για το γεγονός ότι δεν την επιλέγουν για τη θέση του κριτή.

«Δεν είμαι καλά γιατί, όταν δεν κάνω τη δουλειά μου όπως πρέπει, δεν είμαι καλά. Είμαι επαγγελματίας 45 χρόνια. Πρώτη φορά που μου συνέβη να μη μπορέσω να προσπεράσω τον εαυτό μου, την ασθένειά μου, τη γρίπη που είχα, τον πυρετό που είχα που ήταν 38-38,5 και να πάω στο J2US που με είχαν καλεσμένη και με περίμεναν και φάνηκε σαν στήσιμο. Δεν ήταν στήσιμο. Δε στήνω εγώ. Ήθελα πάρα πολύ να πάω. Δεν τα κατάφερα. Ζαλιζόμουν. Πώς θα χόρευα; Πώς θα κινούμουν; Πώς θα τραγουδούσα; Πώς; Ακόμα έχω το συνάχι. Το βλέπεις. Από το J2US ενοχλήθηκαν γιατί προφανώς δε με πολυπιστέψανε. Δε ξέρω γιατί. Το έχουμε αφήσει ανοιχτό μήπως πω το τραγουδάκι μου. Θα ήμουν ζευγάρι με τον Στάθη Αγγελόπουλο. Λυπάμαι πάρα πολύ Στάθη, δεν το έκανα επίτηδες. Του ζήτησα τηλεφωνικά συγγνώμη», είπε η Μαρία Ιωαννίδου.

Μαρία Ιωαννίδου: «Ερωτεύτηκα τον Γιώργο Κιμούλη. Μπορεί να μην ήξερε πόσο»

Μαρία Ιωαννίδου: Ο λόγος που δεν πήγε στην πρεμιέρα του J2US

Στη συνέχεια, η Μαρία Ιωαννίδου δήλωσε: «Την είδα την πρεμιέρα. Έχω κι εγώ τις ενστάσεις μου… Αν θέλουνε και θέλει και ο κύριος Κοκλώνης και πιστεύουν ότι μπορώ να προσφέρω στη δουλειά θα πάω τρέχοντας. Εγώ αυτό που ήθελα, ήταν να πάω ως guest κριτής. Και έχω τραγουδήσει, και έχω χορέψει, και έχω παίξει, κριτής δεν έχω γίνει ποτέ. Μπορεί να μην πιστεύουν ότι έχω τις δυνατότητες αυτές».

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

