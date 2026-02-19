Μαρία Ιωαννίδου: Χορεύει το Ferto και βλέπει πρωτιά Akyla στη Eurovision

Όλη η Ελλάδα χορεύει σε ρυθμούς «Ferto». Μετά τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και τη Σταματίνα Τσιμτσιλή, ο Akylas ξεσήκωσε και τη Μαρία Ιωαννίδου.

Μετά από παρότρυνση του ρεπόρτερ του Breakfast@Star, Πάνου Παπαδόπουλου, η ηθοποιός και χορεύτρια χόρεψε ξέφρενα το τραγούδι που θα μας εκπροσωπήσει φέτος στη Eurovision. Με την αστείρευτη ενέργειά της, χάρισε ανεπανάληπτες στιγμές στο τηλεοπτικό κοινό.

Η Μαρία Ιωαννίδου χορεύει Akyla κι εντυπωσιάζει!

Η ίδια είπε ότι ο Σερραίος τραγουδιστής έχει τα φόντα ακόμα και να κερδίσει τον διαγωνισμό. «Μου αρέσει ο Akylas, έχει ζωή και δε μοιάζει με κανέναν άλλον. Θα μπορούσε να φέρει την πρώτη θέση».

Η ηθοποιός αποκάλυψε ακόμα τον λόγο που δεν εμφανίστηκε τελικά στο «J2US», παρότι είχε γίνει γνωστή η συμμετοχή της, ενώ εξέφρασε το παράπονό της για το γεγονός ότι δεν την επιλέγουν για τη θέση του κριτή.

«Δεν είμαι καλά γιατί, όταν δεν κάνω τη δουλειά μου όπως πρέπει, δεν είμαι καλά. Είμαι επαγγελματίας 45 χρόνια. Πρώτη φορά που μου συνέβη να μη μπορέσω να προσπεράσω τον εαυτό μου, την ασθένειά μου, τη γρίπη που είχα, τον πυρετό που είχα που ήταν 38-38,5 και να πάω στο J2US που με είχαν καλεσμένη και με περίμεναν και φάνηκε σαν στήσιμο. Δεν ήταν στήσιμο. Δε στήνω εγώ. Ήθελα πάρα πολύ να πάω. Δεν τα κατάφερα. Ζαλιζόμουν. Πώς θα χόρευα; Πώς θα κινούμουν; Πώς θα τραγουδούσα; Πώς; Ακόμα έχω το συνάχι. Το βλέπεις. Από το J2US ενοχλήθηκαν γιατί προφανώς δε με πολυπιστέψανε. Δε ξέρω γιατί. Το έχουμε αφήσει ανοιχτό μήπως πω το τραγουδάκι μου. Θα ήμουν ζευγάρι με τον Στάθη Αγγελόπουλο. Λυπάμαι πάρα πολύ Στάθη, δεν το έκανα επίτηδες. Του ζήτησα τηλεφωνικά συγγνώμη», είπε η Μαρία Ιωαννίδου.

Μαρία Ιωαννίδου: Ο λόγος που δεν πήγε στην πρεμιέρα του J2US

Στη συνέχεια, η Μαρία Ιωαννίδου δήλωσε: «Την είδα την πρεμιέρα. Έχω κι εγώ τις ενστάσεις μου… Αν θέλουνε και θέλει και ο κύριος Κοκλώνης και πιστεύουν ότι μπορώ να προσφέρω στη δουλειά θα πάω τρέχοντας. Εγώ αυτό που ήθελα, ήταν να πάω ως guest κριτής. Και έχω τραγουδήσει, και έχω χορέψει, και έχω παίξει, κριτής δεν έχω γίνει ποτέ. Μπορεί να μην πιστεύουν ότι έχω τις δυνατότητες αυτές».

