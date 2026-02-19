Βασιλιάς Κάρολος: «Σπάει» τη σιωπή του για τη σύλληψη του πρίγκιπα Άντριου

«Η Δικαιοσύνη πρέπει να πάρει τον δρόμο της», ανέφερε ο Βρετανός βασιλιάς

Κοσμος
Η βρετανική αστυνομία συνέλαβε τον πρώην πρίγκιπα Άντριου/ βίντεο ΣΚΑΪ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Βασιλιάς Κάρολος σχολίασε τη σύλληψη του αδελφού του, πρώην πρίγκιπα Άντριου, για εμπλοκή στην υπόθεση Επστάιν.
  • Ο Άντριου είναι ύποπτος για διαρροή εμπιστευτικών εγγράφων και παράβαση καθήκοντος.
  • Ο βασιλιάς δήλωσε ότι η δικαιοσύνη πρέπει να ακολουθήσει τον δρόμο της και ότι η οικογένειά του θα συνεχίσει το καθήκον της.
  • Η σύλληψη του Άντριου είναι ιστορική, καθώς είναι ο πρώτος ανώτερος βασιλικός υπάλληλος που συλλαμβάνεται στη σύγχρονη ιστορία.

Σε ανακοίνωση προχώρησε ο Βασιλιάς Κάρολος, λίγες ώρες μετά τη σύλληψη του αδελφού του, πρώην πρίγκιπα Άντριου, αναφορικά με την εμπλοκή του στην υπόθεση Επστάιν. Είναι ύποπτος για διαρροή εμπιστευτικών εγγράφων και παράβαση καθήκοντος. 

Σκάνδαλο Επστάιν: Συνελήφθη ο πρίγκιπας Άντριου για παράβαση καθήκοντος

«Η Δικαιοσύνη πρέπει να πάρει τον δρόμο της», διαμήνυσε ο βασιλιάς της Μεγάλης Βρετανίας. 

Ο πρίγκιπας Άντριου με τον τότε πρίγκιπα, το 2011/ (AP Photo/Lefteris Pitarakis, File)

Ο πρίγκιπας Άντριου με τον τότε πρίγκιπα, το 2011/ (AP Photo/Lefteris Pitarakis, File)

Σε γραπτή δήλωσή του που εξέδωσε το Μπάκιγχαμ, ο Βασιλιάς Κάρολος τοποθετήθηκε ως εξής: 

«Έμαθα με βαθύτατη ανησυχία τα νέα για τον Άντριου Μαουντμπάτεν- Γουίντσορ και την υποψία για ανάρμοστη συμπεριφορά σε δημόσιο αξίωμα. Αυτό που ακολουθεί τώρα είναι η πλήρης, δίκαιη και σωστή διαδικασία με την οποία το ζήτημα αυτό διερευνάται με τον κατάλληλο τρόπο και από τις αρμόδιες αρχές.

Σε αυτό, όπως έχω πει και πριν, έχουν την πλήρη και ολόψυχη υποστήριξη και συνεργασία μας. Επιτρέψτε μου να δηλώσω ξεκάθαρα: Η Δικαιοσύνη πρέπει να ακολουθήσει τον δρόμο της. Καθώς αυτή η διαδικασία συνεχίζεται, δε θα ήταν σωστό να σχολιάσω περαιτέρω αυτό το θέμα.

Εν τω μεταξύ, η οικογένειά μου και εγώ θα συνεχίσουμε το καθήκον και την υπηρεσία μας προς όλους σας».

Σημειώνεται πως ο πρώην πρίγκιπας Άντριου είναι ο πρώτος ανώτερος βασιλικός μόνιμος υπάλληλος στη σύγχρονη ιστορία που συλλαμβάνεται.
 

