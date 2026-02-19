Άση Μπήλιου: Ο Κρόνος πέρασε στον Κριό και θα παραμείνει έως το 2028

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@Star

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
19.02.26 , 17:24 Θάνος Λούδος: Το μήνυμα που του έστειλε ο Νίκος Γκάλης για τη φανέλα του
19.02.26 , 17:06 Honda Motorcycles: Πρωτιά στις ταξινομήσεις δικύκλων το 2025
19.02.26 , 16:53 JAECOO 7: Τώρα στο χιονοδρομικό κέντρο Παρνασού
19.02.26 , 16:51 Αγγελική Νικολούλη: Αυτό είναι το νέο της επαγγελματικό βήμα
19.02.26 , 16:33 Πρόβλημα σε ραντάρ στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»
19.02.26 , 16:32 Κρήτη: Κουκουλοφόροι λήστεψαν βενζινάδικο
19.02.26 , 16:21 DS Automobiles: Πρωτιά για αυτοκινητοβιομηχανία
19.02.26 , 16:19 MasterChef: Το κρίσιμο συμβούλιο και η απαιτητική Δοκιμασία Αποχώρησης
19.02.26 , 16:11 Bιολάντα: Συντετριμμένος ο κουμπάρος της Βασιλικής, ενός εκ των θυμάτων
19.02.26 , 16:06 ΟΠΕΚΑ: Πώς λειτουργούσε η «Φάμπρικα» με τα παράνομα επιδόματα
19.02.26 , 16:04 Φίλος ιδιοκτήτη Βιολάντα: «Μπήκε στη φωτιά να σώσει τους ανθρώπους του»
19.02.26 , 15:46 Πώς να αποκτήσετε όχημα από δημοπρασία του Δημοσίου - Όλα τα βήματα
19.02.26 , 15:44 Κολωνάκι: «Ήπια μόνο ένα ποτό» - Καταδικάστηκε η τραγουδίστρια
19.02.26 , 15:22 Κωνσταντίνος Φραντζής: «Το τραγούδι του Akyla είναι ωραίο για το TikTok»
19.02.26 , 14:57 Εξαφανίστηκε 20χρονη Από Τη Δάφνη - Η Έκκληση Των Γονιών Της
Ζαχαρέα - Ρουσόπουλος: Αγκαλιασμένοι και ερωτευμένοι στη ρομαντική Σιένα
Akylas: «Τραγουδούσα στην Καπνικαρέα για τα προς το ζην. Ήταν δύσκολο»
Έφτασε στην Ύδρα ο Μπραντ Πιτ - Στο νησί και ο Έλληνας σωσίας του
Ρούλα Κορομηλά: Ο λόγος που επέλεξε να φορέσει το «μπλε του κόσμου»
Μαρία Ιωαννίδου: Χορεύει το Ferto και βλέπει πρωτιά Akyla στη Eurovision
Ύδρα: Aυτό είναι το σκάφος «παλάτι» που θα μείνει ο Brad Pitt
Δέσποινα Βανδή: «Πρώτη φορά το ακούω παιδιά»
Φαίη Σκορδά: Στη Ρώμη με τον σύντροφό της για τον Άγιο Βαλεντίνο
Εκνευρισμένη η Καινούργιου: «Με ηρεμία από πάνω. Μη με τσιτώσετε τώρα... »
MasterChef 2026: Ποιας μπριγάδας το μενού άρεσε στους κριτές;
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Κρόνος πέρασε στον Κριό στις 14 Φεβρουαρίου και θα παραμείνει μέχρι τις 13 Απριλίου 2028.
  • Αύριο θα συμβεί η σπάνια σύνοδος του Κρόνου με τον Ποσειδώνα, η οποία δεν έχει ξανασυμβεί εδώ και 36 χρόνια.
  • Η προηγούμενη σύνοδος του Κρόνου με τον Ποσειδώνα το 1989 είχε σημαντικές πολιτικές επιπτώσεις στην Ευρώπη.
  • Ο Κρόνος στον Κριό θεωρείται πιο βοηθητικός για δράση και λήψη αποφάσεων σε σύγκριση με τον Κρόνο στους Ιχθείς.
  • Η Άση Μπήλιου θα αναλύσει τις επιπτώσεις του Κρόνου στον Κριό για τα ζώδια στην εκπομπή Breakfast@Star.

Η Άση Μπήλιου μίλησε στους τηλεθεατές του Breakfast@Star για τον Κρόνο, που από τις 14/2 βρίσκεται στον Κριό και θα παραμείνει σε αυτό το ζώδιο μέχρι τις 13 Απριλίου του 2028.

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια

«Σήμερα μιλάμε για τον Κρόνο που πέρασε στο ζώδιο του Κριού. Αύριο έχουμε τη Σύνοδο του Κρόνου με τον Ποσειδώνα. Σας το 'λεγα τη Δευτέρα, ότι αυτή η όψη είναι μια σπάνια όψη. Δηλαδή να είναι σε σύνοδο Κρόνος με τον Ποσειδώνα. Η τελευταία φορά που είχε συμβεί ήτανε πριν από 36 χρόνια περίπου. Τόσο πάνω κάτω, 36 με 40 χρόνια είναι το εύρος που σχηματίζεται αυτή η όψη. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι μια σπάνια όψη. Στον Κριό δε, δηλαδή στο ίδιο ζώδιο, να κάνει σύνοδο πηγαίνει και 300 χρόνια πίσω», δήλωσε η αστρολόγος το πρωί της Πέμπτης (19/2) στο Breakfast@Star.

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@Star

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@Star

«Η σύνοδος του Κρόνου με τον Ποσειδώνα, το '89 που είχε συμβεί στο ζώδιο του Αιγόκερου, είχε τότε φέρει τα πάνω κάτω στην Ευρώπη αν μη τι άλλο. Δηλαδή είχαμε την πτώση του τείχους του Βερολίνου, είχαμε τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, γενικά ήτανε μια όψη ζόρικη. Και αυτή εδώ πέρα όμως, που είναι στον Κριό, δεν λες ας πούμε ότι είναι μια χαλαρή όψη. Αύριο είναι ακριβώς η Σύνοδος. Θα σας πω περισσότερα για τη σύνοδο αυτή Κρόνου με τον Ποσειδώνα -σας το έχω υποσχεθεί- αύριο», πρόσθεσε η ίδια.

Καταλήγοντας, η Άση Μπήλιου είπε: «Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Κρόνο που πέρασε στον Κριό και να δούμε για τον καθένα ξεχωριστά τι μπορεί να σημαίνει για τα επόμενα δύο χρόνια. Καταρχάς θεωρώ, μολονότι είναι σε πτώση στην παραδοσιακή αστρολογία ο Κρόνος στον Κριό, ότι είναι σε σχέση με τον Κρόνο στους Ιχθείς μια καλύτερη συνθήκη. Με την έννοια ότι με τον Κρόνο στον Κριό τα περισσότερα προβλήματα λύνονται αν είσαι λίγο πειθαρχημένος και αν μπαίνεις σε δράση και δεν τα αφήνεις να διαιωνίζονται. Ο Κρόνος στους Ιχθείς επειδή ήταν σε ένα ζώδιο που είναι πιο παθητικό σε σχέση με τον Κριό, τις περισσότερες φορές δημιουργούσε μια στατικότητα, έτσι; Ένιωθες δηλαδή ότι είμαι μέσα σε ένα βούρκο και δύσκολα κινούμαι. Τουλάχιστον ο Κρόνος στον Κριό είναι πιο βοηθητικός από πλευράς έτσι ανάληψης αποφάσεων και δράσης».

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
 |
ΖΩΔΙΑ
 |
ΖΩΔΙΑ ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
 |
ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
 |
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
 |
ΚΡΟΝΟΣ ΣΤΟΝ ΚΡΙΟ
 |
BREAKFASTSTAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top