Άση Μπήλιου: Ο Κρόνος πέρασε στον Κριό και θα παραμείνει έως το 2028

Η Άση Μπήλιου μίλησε στους τηλεθεατές του Breakfast@Star για τον Κρόνο, που από τις 14/2 βρίσκεται στον Κριό και θα παραμείνει σε αυτό το ζώδιο μέχρι τις 13 Απριλίου του 2028.

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια

«Σήμερα μιλάμε για τον Κρόνο που πέρασε στο ζώδιο του Κριού. Αύριο έχουμε τη Σύνοδο του Κρόνου με τον Ποσειδώνα. Σας το 'λεγα τη Δευτέρα, ότι αυτή η όψη είναι μια σπάνια όψη. Δηλαδή να είναι σε σύνοδο Κρόνος με τον Ποσειδώνα. Η τελευταία φορά που είχε συμβεί ήτανε πριν από 36 χρόνια περίπου. Τόσο πάνω κάτω, 36 με 40 χρόνια είναι το εύρος που σχηματίζεται αυτή η όψη. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι μια σπάνια όψη. Στον Κριό δε, δηλαδή στο ίδιο ζώδιο, να κάνει σύνοδο πηγαίνει και 300 χρόνια πίσω», δήλωσε η αστρολόγος το πρωί της Πέμπτης (19/2) στο Breakfast@Star.

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@Star

«Η σύνοδος του Κρόνου με τον Ποσειδώνα, το '89 που είχε συμβεί στο ζώδιο του Αιγόκερου, είχε τότε φέρει τα πάνω κάτω στην Ευρώπη αν μη τι άλλο. Δηλαδή είχαμε την πτώση του τείχους του Βερολίνου, είχαμε τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, γενικά ήτανε μια όψη ζόρικη. Και αυτή εδώ πέρα όμως, που είναι στον Κριό, δεν λες ας πούμε ότι είναι μια χαλαρή όψη. Αύριο είναι ακριβώς η Σύνοδος. Θα σας πω περισσότερα για τη σύνοδο αυτή Κρόνου με τον Ποσειδώνα -σας το έχω υποσχεθεί- αύριο», πρόσθεσε η ίδια.

Καταλήγοντας, η Άση Μπήλιου είπε: «Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Κρόνο που πέρασε στον Κριό και να δούμε για τον καθένα ξεχωριστά τι μπορεί να σημαίνει για τα επόμενα δύο χρόνια. Καταρχάς θεωρώ, μολονότι είναι σε πτώση στην παραδοσιακή αστρολογία ο Κρόνος στον Κριό, ότι είναι σε σχέση με τον Κρόνο στους Ιχθείς μια καλύτερη συνθήκη. Με την έννοια ότι με τον Κρόνο στον Κριό τα περισσότερα προβλήματα λύνονται αν είσαι λίγο πειθαρχημένος και αν μπαίνεις σε δράση και δεν τα αφήνεις να διαιωνίζονται. Ο Κρόνος στους Ιχθείς επειδή ήταν σε ένα ζώδιο που είναι πιο παθητικό σε σχέση με τον Κριό, τις περισσότερες φορές δημιουργούσε μια στατικότητα, έτσι; Ένιωθες δηλαδή ότι είμαι μέσα σε ένα βούρκο και δύσκολα κινούμαι. Τουλάχιστον ο Κρόνος στον Κριό είναι πιο βοηθητικός από πλευράς έτσι ανάληψης αποφάσεων και δράσης».

