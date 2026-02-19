Βάρη: «Το έχασα το παιδί μου» - Συγκλονίζει ο πατέρας του 21χρονου

Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στη Βάρη χθες (18/2), όπου δύο εργάτες ηλικίας 39 και 21 ετών έχασαν τη ζωή τους από ηλεκτροπληξία, την ώρα που εκτελούσαν εργασίες ανακαίνισης σε διαμέρισμα τετάρτου ορόφου. Οι δύο άνδρες, που δραστηριοποιούνταν στον τομέα των αλουμινίων, επιχειρούσαν να ανεβάσουν με γερανό μεγάλα τζάμια στο μπαλκόνι της πολυκατοικίας, όταν το καλάθι του γερανού φέρεται να ακούμπησε σε καλώδια της ΔΕΗ.

Βάρη: «Το έχασα το παιδί μου…»

Συγκλονισμένος, ο πατέρας του 21χρονου μίλησε στις «Αλήθειες με τη Ζήνα» για την απώλεια του γιου του. «Μου τηλεφώνησαν από το νοσοκομείο. Το παιδί μου δούλευε περίπου έναν χρόνο, είχε όνειρα, ήθελε να προχωρήσει στη δουλειά με τα αλουμίνια», ανέφερε με τρεμάμενη φωνή. Όπως εξήγησε, ο γιος του βρισκόταν μαζί με το αφεντικό του στο έργο και «μόλις ο γερανός ακούμπησε στα καλώδια, τα παιδιά πιάσανε το καλάθι και σωριάστηκαν».

Οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες επί περίπου μία ώρα για να τον επαναφέρουν, όμως δεν τα κατάφεραν. «Ήταν 21 χρονών, ένα παιδί γεμάτο ζωή. Έφυγαν και οι δύο μαζί», είπε ο πατέρας, μιλώντας για το παιδί του με τα πιο συγκινητικά λόγια.

Βάρη: «Φώναζαν “κρατήσου αγόρι μου”»

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, επικράτησαν σκηνές πανικού. «Ακούσαμε φωνές. Κάποιος φώναζε “κρατήσου, αγόρι μου” και είδαμε να κάνουν ΚΑΡΠΑ από το μπαλκόνι», περιέγραψε. Αρχικά, οι γείτονες πίστεψαν πως κάποιος είχε τραυματιστεί από σπασμένο τζάμι. Ωστόσο, λίγο αργότερα πληροφορήθηκαν ότι ο γερανός είχε έρθει σε επαφή με ηλεκτροφόρα σύρματα, με αποτέλεσμα το ρεύμα να διαπεράσει το μεταλλικό πλαίσιο του διπλού υαλοπίνακα και να πλήξει τους δύο άνδρες τη στιγμή που άγγιξαν το καλάθι.

Το πρώτο ασθενοφόρο έφτασε μέσα σε δέκα λεπτά και παρέλαβε τον 21χρονο, ενώ το δεύτερο καθυστέρησε περίπου 45 λεπτά. Ο 39χρονος εργοδότης φέρεται να έχασε τη ζωή του επί τόπου. Για τον νεαρό εργαζόμενο ακολούθησε μάχη στο νοσοκομείο, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

