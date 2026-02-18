Βάρη: Νεκροί δύο άνδρες 30 ετών από ηλεκτροπληξία

Ερευνώνται τα αίτια της τραγωδίας

Ελλαδα
Πηγή: evima.gr / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Σωτήρης Δημητρόπουλος)
Εύβοια: Νεκροί Δύο Άνδρες 30 Ετών Από Ηλεκτροπληξία
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δύο άνδρες 30 ετών από την Εύβοια πέθαναν από ηλεκτροπληξία στη Βάρη.
  • Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Τετάρτης κατά την εκτέλεση εργασιών.
  • Τα θύματα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, αλλά οι γιατροί δεν μπόρεσαν να τους σώσουν.
  • Οι συνθήκες του δυστυχήματος παραμένουν αδιευκρίνιστες και ερευνώνται.

Τραγωδία με θύματα δύο νεαρούς άνδρες που πέθαναν από ηλεκτροπληξία σημειώθηκε στη Βάρη.  

Σύμφωνα με το evima.gr, οι δύο άνδρες ηλικίας 30 ετών με καταγωγή από την Εύβοια χτυπήθηκαν από ρεύμα το μεσημέρι της Τετάρτης ενώ εκτελούσαν εργασίες, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.  

Τα θύματα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όμως δυστυχώς οι γιατροί δεν κατάφεραν να τους κρατήσουν στη ζωή παρά τις προσπάθειές τους. 

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα ερευνώνται. 

