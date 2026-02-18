Βάρη: Νεκροί δύο άνδρες 30 ετών από ηλεκτροπληξία

Τραγωδία με θύματα δύο νεαρούς άνδρες που πέθαναν από ηλεκτροπληξία σημειώθηκε στη Βάρη.
Σύμφωνα με το evima.gr, οι δύο άνδρες ηλικίας 30 ετών με καταγωγή από την Εύβοια χτυπήθηκαν από ρεύμα το μεσημέρι της Τετάρτης ενώ εκτελούσαν εργασίες, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.
Τα θύματα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όμως δυστυχώς οι γιατροί δεν κατάφεραν να τους κρατήσουν στη ζωή παρά τις προσπάθειές τους.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα ερευνώνται.